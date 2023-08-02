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СМИ: ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:34 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/taktika-1887869863.html
СМИ: ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении
СМИ: ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении - РИА Новости, 02.08.2023
СМИ: ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении
Украинские военные, прошедшие организованную США и другими западными союзниками подготовку, отказываются от их тактики из-за неудач при контрнаступлении, пишет... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:34
2023-08-02T20:34
специальная военная операция на украине
киев
сша
россия
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские военные, прошедшие организованную США и другими западными союзниками подготовку, отказываются от их тактики из-за неудач при контрнаступлении, пишет газета New York Times со ссылкой на американских официальных лиц и аналитиков. Газета отмечает, что подготовленные Западом украинские военные застревали из-за минных полей, терялись и откладывали операции. Решение Украины изменить тактику является явным показателем того, что надежды НАТО на успехи Киева после получения новых вооружений и прохождения новой подготовки не смогли материализоваться, подчеркивает издание. В США опасаются, что возврат украинских войск к старым тактикам может привести к тому, что у них быстро закончится оружие, что сыграет на руку России. "Теперь подготовленные Западом украинские бригады пытаются изменить процесс... украинские командиры изменили тактику, фокусируясь на изматывании российских сил... Вторая волна подготовленных Западом сил в основном начинает только маленькие атаки", - пишет издание. Посетившие зону боевых действий американские чиновники и аналитики также заявляют, что прошедшие западную подготовку украинские войска совершили несколько ошибок в начале контрнаступления, что также отбросило их назад в конфликте. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html
https://ria.ru/20230802/rossiya-1887804437.html
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киев, сша, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Энтони Блинкен
СМИ: ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении

NYT: Украина из-за неудач при наступлении изменила тактику и пытается измотать ВС России

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские военные, прошедшие организованную США и другими западными союзниками подготовку, отказываются от их тактики из-за неудач при контрнаступлении, пишет газета New York Times со ссылкой на американских официальных лиц и аналитиков.
Газета отмечает, что подготовленные Западом украинские военные застревали из-за минных полей, терялись и откладывали операции.
Украинские военнослужащие готовятся стрелять из американской гаубицы М777 в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
"Настоящее" наступление ВСУ идет к неизбежному финалу
28 июля, 08:00
Решение Украины изменить тактику является явным показателем того, что надежды НАТО на успехи Киева после получения новых вооружений и прохождения новой подготовки не смогли материализоваться, подчеркивает издание. В США опасаются, что возврат украинских войск к старым тактикам может привести к тому, что у них быстро закончится оружие, что сыграет на руку России.
"Теперь подготовленные Западом украинские бригады пытаются изменить процесс... украинские командиры изменили тактику, фокусируясь на изматывании российских сил... Вторая волна подготовленных Западом сил в основном начинает только маленькие атаки", - пишет издание.
Посетившие зону боевых действий американские чиновники и аналитики также заявляют, что прошедшие западную подготовку украинские войска совершили несколько ошибок в начале контрнаступления, что также отбросило их назад в конфликте.
Кадры атаки на замаскированные позиции ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Минобороны показало, как бронетехника с ходу поражает скрытые позиции ВСУ
Вчера, 15:40
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Американские наемники рассказали об ужасах на украинском фронте
1 июля, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевСШАРоссияВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТОЭнтони Блинкен
 
 
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