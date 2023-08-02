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Галанин сообщил о самочувствии Гарика Сукачева - РИА Новости, 02.08.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:49 02.08.2023 (обновлено: 13:04 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/sukachev-1887750069.html
Галанин сообщил о самочувствии Гарика Сукачева
Галанин сообщил о самочувствии Гарика Сукачева - РИА Новости, 02.08.2023
Галанин сообщил о самочувствии Гарика Сукачева
Самочувствие рок-музыканта Гарика Сукачева "уже в порядке", сообщил РИА Новости его друг, музыкант, основатель рок-группы "Серьга" Сергей Галанин. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:49
2023-08-02T13:04
новости культуры
здоровье - общество
гарик сукачев
сергей галанин
шоубиз
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Самочувствие рок-музыканта Гарика Сукачева "уже в порядке", сообщил РИА Новости его друг, музыкант, основатель рок-группы "Серьга" Сергей Галанин. Ранее в официальной группе Сукачева в "ВКонтакте" сообщалось о его госпитализации из-за ухудшения здоровья, а запланированный концерт прошел в формате "народного караоке", без присутствия артиста. "Насколько я знаю, с самочувствием у него уже все в порядке", - сказал собеседник агентства. Галанин добавил, что не владеет информацией о выписке Сукачева из больницы. "Этого я не знаю, потому что телефон он отключил, чтобы, так сказать, не докучали. Но, насколько я в курсе, все хорошо", - отметил он. Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат Солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".
https://ria.ru/20230730/gospitalizatsiya-1887238414.html
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новости культуры, здоровье - общество, гарик сукачев, сергей галанин
Новости культуры, Здоровье - Общество, Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Шоубиз
Галанин сообщил о самочувствии Гарика Сукачева

Рок-музыкант Галанин сообщил, что с самочувствием Гарика Сукачева уже все в порядке

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРок-музыкант Гарик Сукачев
Рок-музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рок-музыкант Гарик Сукачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Самочувствие рок-музыканта Гарика Сукачева "уже в порядке", сообщил РИА Новости его друг, музыкант, основатель рок-группы "Серьга" Сергей Галанин.
Ранее в официальной группе Сукачева в "ВКонтакте" сообщалось о его госпитализации из-за ухудшения здоровья, а запланированный концерт прошел в формате "народного караоке", без присутствия артиста.
"Насколько я знаю, с самочувствием у него уже все в порядке", - сказал собеседник агентства.
Галанин добавил, что не владеет информацией о выписке Сукачева из больницы. "Этого я не знаю, потому что телефон он отключил, чтобы, так сказать, не докучали. Но, насколько я в курсе, все хорошо", - отметил он.
Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат Солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".
Рок-музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы после госпитализации
30 июля, 19:26
 
ШоубизНовости культурыЗдоровье - ОбществоГарик СукачевСергей Галанин
 
 
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