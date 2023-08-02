https://ria.ru/20230802/sukachev-1887750069.html
Галанин сообщил о самочувствии Гарика Сукачева
Галанин сообщил о самочувствии Гарика Сукачева - РИА Новости, 02.08.2023
Галанин сообщил о самочувствии Гарика Сукачева
Самочувствие рок-музыканта Гарика Сукачева "уже в порядке", сообщил РИА Новости его друг, музыкант, основатель рок-группы "Серьга" Сергей Галанин. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:49
2023-08-02T11:49
2023-08-02T13:04
новости культуры
здоровье - общество
гарик сукачев
сергей галанин
шоубиз
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Самочувствие рок-музыканта Гарика Сукачева "уже в порядке", сообщил РИА Новости его друг, музыкант, основатель рок-группы "Серьга" Сергей Галанин. Ранее в официальной группе Сукачева в "ВКонтакте" сообщалось о его госпитализации из-за ухудшения здоровья, а запланированный концерт прошел в формате "народного караоке", без присутствия артиста. "Насколько я знаю, с самочувствием у него уже все в порядке", - сказал собеседник агентства. Галанин добавил, что не владеет информацией о выписке Сукачева из больницы. "Этого я не знаю, потому что телефон он отключил, чтобы, так сказать, не докучали. Но, насколько я в курсе, все хорошо", - отметил он. Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат Солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".
https://ria.ru/20230730/gospitalizatsiya-1887238414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, здоровье - общество, гарик сукачев, сергей галанин
Новости культуры, Здоровье - Общество, Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Шоубиз
Галанин сообщил о самочувствии Гарика Сукачева
Рок-музыкант Галанин сообщил, что с самочувствием Гарика Сукачева уже все в порядке
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Самочувствие рок-музыканта Гарика Сукачева "уже в порядке", сообщил РИА Новости его друг, музыкант, основатель рок-группы "Серьга" Сергей Галанин.
Ранее в официальной группе Сукачева в "ВКонтакте" сообщалось о его госпитализации из-за ухудшения здоровья, а запланированный концерт прошел в формате "народного караоке", без присутствия артиста.
"Насколько я знаю, с самочувствием у него уже все в порядке", - сказал собеседник агентства.
Галанин добавил, что не владеет информацией о выписке Сукачева из больницы. "Этого я не знаю, потому что телефон он отключил, чтобы, так сказать, не докучали. Но, насколько я в курсе, все хорошо", - отметил он.
Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат Солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".
Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы после госпитализации