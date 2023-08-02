https://ria.ru/20230802/stress-1887708063.html

Бегство от стресса только повышает нагрузку, заявил главный психиатр Москвы

Бегство от стресса только повышает нагрузку, заявил главный психиатр Москвы - РИА Новости, 02.08.2023

Бегство от стресса только повышает нагрузку, заявил главный психиатр Москвы

Бегство от стресса только повышает нагрузку, для борьбы со стрессом следует проявлять больше внимания к разумному балансу нагрузок и отдыха, находить время для... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T03:24

2023-08-02T03:24

2023-08-02T03:24

общество

москва

георгий костюк

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бегство от стресса только повышает нагрузку, для борьбы со стрессом следует проявлять больше внимания к разумному балансу нагрузок и отдыха, находить время для физической активности, эстетических удовольствий, созерцания природы, общения с близкими, собственного развития, сообщил РИА Новости главный психиатр Москвы, главврач психиатрической больницы имени Алексеева Георгий Костюк в преддверии конгресса Urban Health Московского урбанистического форума в Гостином дворе. "Самый неправильный ход в ситуации стресса – это бегство от него. Именно это имеет обратный эффект и только повышает нагрузку. Что имеется в виду под бегством? Это различные крайние формы поведения от игнорирования своих нужд до фиксации на проблемах вместо их решения. Не следует искать спасение от стресса в погоне за ощущениями или уходе от действительности. Любые формы "отвлечения" с применением алкоголя или других психоактивных веществ принесут только вред", - рассказал Костюк. Он отметил, что для борьбы со стрессом следует проявлять больше внимания к разумному балансу нагрузок и отдыха, находить время для физической активности, эстетических удовольствий, созерцания природы, общения с близкими, собственного развития. По словам психиатра, нужно обращать внимание на ситуации, когда на фоне нагрузок и переутомления появляются нарушения сна (и бессонница, и дневная сонливость, и частые пробуждения, и тревожные сновидения), нарушение аппетита (либо его отсутствие, либо повышение), нарастание вредных привычек (увеличение числа выкуриваемых сигарет, выпиваемого алкоголя, времени, бесцельно проводимого за компьютером в соцсетях или за видеоиграми). Такое состояние психики специалисты называют дистрессом - это негативная форма стресса, для борьбы с которым у организма исчерпаны ресурсы. "Для оценки уровня своего дистресса можно применять такой удобный инструмент, как "термометр стресса". Его основное преимущество в том, что он "всегда с собой": надо только представить шкалу выраженности стресса от 1 до 10, где 1 – это минимальный стресс, а 10 – максимальная выраженность стрессового напряжения, и спросить себя, какой уровень соответствует состоянию в оцениваемый момент. Очень важен при этом следующий шаг: спросить себя, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы справиться с переживанием и снизить "температуру" стресса хотя бы на 2-3 градуса", - добавил Костюк.

https://ria.ru/20230321/stress-1859534938.html

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общество, москва, георгий костюк