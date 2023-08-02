Собчак попыталась оправдаться за интервью с Паниным*
Собчак заявила, что брать интервью можно и нужно и у маньяков, и у других антигероев
Ксения Собчак. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак, говоря в своем Telegram-канале об интервью с актером Алексеем Паниным* (признан иноагентом в РФ), оправдала сам факт его проведения, несмотря на уголовное дело в отношении актера за оправдание терроризма, заявив, что выпуск монтировался вместе с командой юристов и все "террористические" высказывания были перекрыты.
Ранее RT сообщали, что СК просит проверить Собчак на публичное оправдание терроризма после интервью с Паниным*, с соответствующим обращением в органы обратилась Лига безопасного интернета РФ.
У Собчак это уже не первое уже интервью с фигурантами уголовных дел, ранее она брала интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова.
"Моё дело как журналиста - раскрыть полностью героя и его взгляды, его мотивацию. Продолжаю настаивать на своём: брать интервью можно / нужно и у маньяков, и у антигероев. Интервью — это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей. Весь выпуск мы тщательно монтировали не одни, а вместе с командой юристов, которые теперь живут в нашем офисе. Все "террористические" высказывания были перекрыты, а плашки "редакция осуждает подобные высказывания" стоят под всеми подобными утверждениями", - написала Собчак. По ее словам, этот разговор, собственно, был ей интересен, так как хотелось понять, как Панин* пришёл к таким взглядам.
В конце мая МВД России объявило в розыск Панина*. Также, как сообщали СМИ, против него было заведено уголовное дело за оправдание терроризма после его слов про взрыв на Крымском мосту. Панин* неоднократно негативно высказывался против России и СВО. Кроме того, актер не раз попадал в скандалы: пьяный дебош в самолете, заявление о "неоднозначной" победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Петербурге.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента