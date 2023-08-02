Рейтинг@Mail.ru
Собчак попыталась оправдаться за интервью с Паниным* - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:23 02.08.2023 (обновлено: 16:35 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/sobchak-1887815481.html
Собчак попыталась оправдаться за интервью с Паниным*
Собчак попыталась оправдаться за интервью с Паниным* - РИА Новости, 02.08.2023
Собчак попыталась оправдаться за интервью с Паниным*
Блогер Ксения Собчак, говоря в своем Telegram-канале об интервью с актером Алексеем Паниным* (признан иноагентом в РФ), оправдала сам факт его проведения,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:23
2023-08-02T16:35
россия
алексей панин
ксения собчак
общество
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827107146_0:120:3148:1891_1920x0_80_0_0_a3f7aa79d5d0e696a37555ef48173c20.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак, говоря в своем Telegram-канале об интервью с актером Алексеем Паниным* (признан иноагентом в РФ), оправдала сам факт его проведения, несмотря на уголовное дело в отношении актера за оправдание терроризма, заявив, что выпуск монтировался вместе с командой юристов и все "террористические" высказывания были перекрыты. Ранее RT сообщали, что СК просит проверить Собчак на публичное оправдание терроризма после интервью с Паниным*, с соответствующим обращением в органы обратилась Лига безопасного интернета РФ. У Собчак это уже не первое уже интервью с фигурантами уголовных дел, ранее она брала интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова. "Моё дело как журналиста - раскрыть полностью героя и его взгляды, его мотивацию. Продолжаю настаивать на своём: брать интервью можно / нужно и у маньяков, и у антигероев. Интервью — это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей. Весь выпуск мы тщательно монтировали не одни, а вместе с командой юристов, которые теперь живут в нашем офисе. Все "террористические" высказывания были перекрыты, а плашки "редакция осуждает подобные высказывания" стоят под всеми подобными утверждениями", - написала Собчак. По ее словам, этот разговор, собственно, был ей интересен, так как хотелось понять, как Панин* пришёл к таким взглядам. В конце мая МВД России объявило в розыск Панина*. Также, как сообщали СМИ, против него было заведено уголовное дело за оправдание терроризма после его слов про взрыв на Крымском мосту. Панин* неоднократно негативно высказывался против России и СВО. Кроме того, актер не раз попадал в скандалы: пьяный дебош в самолете, заявление о "неоднозначной" победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Петербурге.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230522/panin-1873332932.html
https://ria.ru/20230721/sobchak-1885520726.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827107146_419:0:3148:2047_1920x0_80_0_0_899e6f3147d8b63dc99c979cfa678aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей панин, ксения собчак, общество
Россия, Алексей Панин, Ксения Собчак, Общество, Шоубиз
Собчак попыталась оправдаться за интервью с Паниным*

Собчак заявила, что брать интервью можно и нужно и у маньяков, и у других антигероев

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ксения Собчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак, говоря в своем Telegram-канале об интервью с актером Алексеем Паниным* (признан иноагентом в РФ), оправдала сам факт его проведения, несмотря на уголовное дело в отношении актера за оправдание терроризма, заявив, что выпуск монтировался вместе с командой юристов и все "террористические" высказывания были перекрыты.
Ранее RT сообщали, что СК просит проверить Собчак на публичное оправдание терроризма после интервью с Паниным*, с соответствующим обращением в органы обратилась Лига безопасного интернета РФ.
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Алексея Панина объявили в розыск
22 мая, 10:03
У Собчак это уже не первое уже интервью с фигурантами уголовных дел, ранее она брала интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова.
"Моё дело как журналиста - раскрыть полностью героя и его взгляды, его мотивацию. Продолжаю настаивать на своём: брать интервью можно / нужно и у маньяков, и у антигероев. Интервью — это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей. Весь выпуск мы тщательно монтировали не одни, а вместе с командой юристов, которые теперь живут в нашем офисе. Все "террористические" высказывания были перекрыты, а плашки "редакция осуждает подобные высказывания" стоят под всеми подобными утверждениями", - написала Собчак. По ее словам, этот разговор, собственно, был ей интересен, так как хотелось понять, как Панин* пришёл к таким взглядам.
В конце мая МВД России объявило в розыск Панина*. Также, как сообщали СМИ, против него было заведено уголовное дело за оправдание терроризма после его слов про взрыв на Крымском мосту. Панин* неоднократно негативно высказывался против России и СВО. Кроме того, актер не раз попадал в скандалы: пьяный дебош в самолете, заявление о "неоднозначной" победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Петербурге.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Ксения Собчак / Александр Васильев - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Собчак показала пустой зал на концерте "Сплин" за границей
21 июля, 18:39
 
ШоубизРоссияАлексей ПанинКсения СобчакОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала