https://ria.ru/20230802/sobchak-1887815481.html

Собчак попыталась оправдаться за интервью с Паниным*

Собчак попыталась оправдаться за интервью с Паниным* - РИА Новости, 02.08.2023

Собчак попыталась оправдаться за интервью с Паниным*

Блогер Ксения Собчак, говоря в своем Telegram-канале об интервью с актером Алексеем Паниным* (признан иноагентом в РФ), оправдала сам факт его проведения,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:23

2023-08-02T16:23

2023-08-02T16:35

россия

алексей панин

ксения собчак

общество

шоубиз

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак, говоря в своем Telegram-канале об интервью с актером Алексеем Паниным* (признан иноагентом в РФ), оправдала сам факт его проведения, несмотря на уголовное дело в отношении актера за оправдание терроризма, заявив, что выпуск монтировался вместе с командой юристов и все "террористические" высказывания были перекрыты. Ранее RT сообщали, что СК просит проверить Собчак на публичное оправдание терроризма после интервью с Паниным*, с соответствующим обращением в органы обратилась Лига безопасного интернета РФ. У Собчак это уже не первое уже интервью с фигурантами уголовных дел, ранее она брала интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова. "Моё дело как журналиста - раскрыть полностью героя и его взгляды, его мотивацию. Продолжаю настаивать на своём: брать интервью можно / нужно и у маньяков, и у антигероев. Интервью — это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей. Весь выпуск мы тщательно монтировали не одни, а вместе с командой юристов, которые теперь живут в нашем офисе. Все "террористические" высказывания были перекрыты, а плашки "редакция осуждает подобные высказывания" стоят под всеми подобными утверждениями", - написала Собчак. По ее словам, этот разговор, собственно, был ей интересен, так как хотелось понять, как Панин* пришёл к таким взглядам. В конце мая МВД России объявило в розыск Панина*. Также, как сообщали СМИ, против него было заведено уголовное дело за оправдание терроризма после его слов про взрыв на Крымском мосту. Панин* неоднократно негативно высказывался против России и СВО. Кроме того, актер не раз попадал в скандалы: пьяный дебош в самолете, заявление о "неоднозначной" победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Петербурге.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230522/panin-1873332932.html

https://ria.ru/20230721/sobchak-1885520726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, алексей панин, ксения собчак, общество