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Путин назвал зерновую сделку бессмысленной без реализации российской части - РИА Новости, 02.08.2023
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14:28 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/sdelka-1887786687.html
Путин назвал зерновую сделку бессмысленной без реализации российской части
Путин назвал зерновую сделку бессмысленной без реализации российской части - РИА Новости, 02.08.2023
Путин назвал зерновую сделку бессмысленной без реализации российской части
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что в условиях полного отсутствия прогресса в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:28
2023-08-02T14:28
украина
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее продление потеряло смысл, сообщила пресс-служба Кремля. "Владимир Путин изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия "пакетных" соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений. Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части "зерновой сделки" ее очередное продление потеряло смысл. Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией", - отмечается в сообщении. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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украина, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, в мире
Украина, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка, В мире
Путин назвал зерновую сделку бессмысленной без реализации российской части

Путин заявил Эрдогану, что зерновая сделка потеряла смысл без реализации российской части

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее продление потеряло смысл, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия "пакетных" соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений. Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части "зерновой сделки" ее очередное продление потеряло смысл. Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией", - отмечается в сообщении.
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Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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УкраинаТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗерновая сделкаВ мире
 
 
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