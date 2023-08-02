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СМИ: колоссальное число военных в ВСУ получают ранения при наступлении - РИА Новости, 02.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 02.08.2023 (обновлено: 16:50 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/ranenye-1887773434.html
СМИ: колоссальное число военных в ВСУ получают ранения при наступлении
СМИ: колоссальное число военных в ВСУ получают ранения при наступлении - РИА Новости, 02.08.2023
СМИ: колоссальное число военных в ВСУ получают ранения при наступлении
Число раненных при контрнаступлении украинских военных оказалось колоссальным, их доставляют в медпункты постоянным потоком, пишет газета New York Times со... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:40
2023-08-02T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы рф
нато
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число раненных при контрнаступлении украинских военных оказалось колоссальным, их доставляют в медпункты постоянным потоком, пишет газета New York Times со ссылкой на медиков. "Временные медицинские посты... получают постоянный поток солдат, раненных в ходе боевых действий. Их число колоссальное", — говорится в публикации. По словам врачей, большинство военнослужащих доставляют после подрыва на мине, при этом число поступающих с огнестрельными ранениями сократилось.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки противника захватить российские территории провалились, ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции.На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что благодаря успешным действиям российских войск потери украинской армии за июль составили 20 824 военных и 2227 единиц различного вооружения.
https://ria.ru/20230802/vsu-1887760169.html
https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, НАТО
СМИ: колоссальное число военных в ВСУ получают ранения при наступлении

NYT: число раненных при контрнаступлении солдат ВСУ оказалось колоссальным

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число раненных при контрнаступлении украинских военных оказалось колоссальным, их доставляют в медпункты постоянным потоком, пишет газета New York Times со ссылкой на медиков.
"Временные медицинские посты... получают постоянный поток солдат, раненных в ходе боевых действий. Их число колоссальное", — говорится в публикации.
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По словам врачей, большинство военнослужащих доставляют после подрыва на мине, при этом число поступающих с огнестрельными ранениями сократилось.
Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки противника захватить российские территории провалились, ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции.
На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что благодаря успешным действиям российских войск потери украинской армии за июль составили 20 824 военных и 2227 единиц различного вооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы РФНАТО
 
 
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