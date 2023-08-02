https://ria.ru/20230802/ranenye-1887773434.html
СМИ: колоссальное число военных в ВСУ получают ранения при наступлении
СМИ: колоссальное число военных в ВСУ получают ранения при наступлении - РИА Новости, 02.08.2023
СМИ: колоссальное число военных в ВСУ получают ранения при наступлении
Число раненных при контрнаступлении украинских военных оказалось колоссальным, их доставляют в медпункты постоянным потоком, пишет газета New York Times со... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:40
2023-08-02T13:40
2023-08-02T16:50
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы украины
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сергей шойгу
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число раненных при контрнаступлении украинских военных оказалось колоссальным, их доставляют в медпункты постоянным потоком, пишет газета New York Times со ссылкой на медиков. "Временные медицинские посты... получают постоянный поток солдат, раненных в ходе боевых действий. Их число колоссальное", — говорится в публикации. По словам врачей, большинство военнослужащих доставляют после подрыва на мине, при этом число поступающих с огнестрельными ранениями сократилось.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки противника захватить российские территории провалились, ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции.На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что благодаря успешным действиям российских войск потери украинской армии за июль составили 20 824 военных и 2227 единиц различного вооружения.
https://ria.ru/20230802/vsu-1887760169.html
https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, НАТО
СМИ: колоссальное число военных в ВСУ получают ранения при наступлении
NYT: число раненных при контрнаступлении солдат ВСУ оказалось колоссальным