https://ria.ru/20230802/ranenye-1887773434.html

СМИ: колоссальное число военных в ВСУ получают ранения при наступлении

СМИ: колоссальное число военных в ВСУ получают ранения при наступлении - РИА Новости, 02.08.2023

СМИ: колоссальное число военных в ВСУ получают ранения при наступлении

Число раненных при контрнаступлении украинских военных оказалось колоссальным, их доставляют в медпункты постоянным потоком, пишет газета New York Times со... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:40

2023-08-02T13:40

2023-08-02T16:50

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в мире

украина

вооруженные силы украины

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сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число раненных при контрнаступлении украинских военных оказалось колоссальным, их доставляют в медпункты постоянным потоком, пишет газета New York Times со ссылкой на медиков. "Временные медицинские посты... получают постоянный поток солдат, раненных в ходе боевых действий. Их число колоссальное", — говорится в публикации. По словам врачей, большинство военнослужащих доставляют после подрыва на мине, при этом число поступающих с огнестрельными ранениями сократилось.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки противника захватить российские территории провалились, ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции.На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что благодаря успешным действиям российских войск потери украинской армии за июль составили 20 824 военных и 2227 единиц различного вооружения.

https://ria.ru/20230802/vsu-1887760169.html

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы рф, нато