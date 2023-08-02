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Путин и Эрдоган условились точно определиться по месту и датам встречи - РИА Новости, 02.08.2023
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20:22 02.08.2023 (обновлено: 21:26 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/putin-1887868431.html
Путин и Эрдоган условились точно определиться по месту и датам встречи
Путин и Эрдоган условились точно определиться по месту и датам встречи - РИА Новости, 02.08.2023
Путин и Эрдоган условились точно определиться по месту и датам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:22
2023-08-02T21:26
владимир путин
политика
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
москва
дмитрий песков
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Местом возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана не обязательно может стать Турция, но Эрдоган приглашает российского коллегу в свою страну, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Место будет обговаривается, это не обязательно Турция. Но Эрдоган приглашает к себе. Вы знаете, что сам президент (Путин - ред.) на ночной пресс-конференции в Санкт-Петербурге говорил, что сейчас время, когда он должен быть в стране. Поэтому ему тяжело сейчас осуществлять какие-то визиты, но еще раз повторяю, по дипканалам это всё будет согласовываться", - сказал Песков."Они давно собирались встречаться, еще до выборов президентских в Турции. Но перед выборами решили этого не делать, дабы не дать пищу для злопыхателей, которые сразу бы начали обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела Турции. Поэтому решили это сделать после", - сказал Песков.Он отметил, что и после выборов график у Эрдогана остается напряженным, напомнив, что Турция продолжает справляться с последствиями землетрясения."Условились в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это произойдет, и, во-вторых, по срокам. Это всё будет сделано по дипломатическим каналам, потому что повестка дня, это, во-первых, и наши двусторонние отношения, которые весьма и весьма многопрофильные, это, кончено же, Украина, это, конечно же, вопрос зерновой сделки, по которой сегодня Путин дал исчерпывающее объяснение своему турецкому коллеге. И, конечно, обмен мнениями по всем мировым делам, которые преподносят новости каждый день", - добавил Песков.Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения катастрофой века. Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20230802/peregovory-1887779273.html
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владимир путин, политика, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, москва, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Путин и Эрдоган условились точно определиться по месту и датам встречи

Песков: Путин и Эрдоган условились точно определиться по месту и по срокам встречи

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Местом возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана не обязательно может стать Турция, но Эрдоган приглашает российского коллегу в свою страну, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Место будет обговаривается, это не обязательно Турция. Но Эрдоган приглашает к себе. Вы знаете, что сам президент (Путин - ред.) на ночной пресс-конференции в Санкт-Петербурге говорил, что сейчас время, когда он должен быть в стране. Поэтому ему тяжело сейчас осуществлять какие-то визиты, но еще раз повторяю, по дипканалам это всё будет согласовываться", - сказал Песков.
"Они давно собирались встречаться, еще до выборов президентских в Турции. Но перед выборами решили этого не делать, дабы не дать пищу для злопыхателей, которые сразу бы начали обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела Турции. Поэтому решили это сделать после", - сказал Песков.
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Он отметил, что и после выборов график у Эрдогана остается напряженным, напомнив, что Турция продолжает справляться с последствиями землетрясения.
"Условились в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это произойдет, и, во-вторых, по срокам. Это всё будет сделано по дипломатическим каналам, потому что повестка дня, это, во-первых, и наши двусторонние отношения, которые весьма и весьма многопрофильные, это, кончено же, Украина, это, конечно же, вопрос зерновой сделки, по которой сегодня Путин дал исчерпывающее объяснение своему турецкому коллеге. И, конечно, обмен мнениями по всем мировым делам, которые преподносят новости каждый день", - добавил Песков.
Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения катастрофой века. Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.
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