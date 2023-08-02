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Действия Киева вызвали ярость у премьера Польши
Действия Киева вызвали ярость у премьера Польши - РИА Новости, 02.08.2023
Действия Киева вызвали ярость у премьера Польши
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал в Twitter вызов посла в МИД Украины недопустимым. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T08:46
2023-08-02T08:46
2023-08-02T10:48
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал в Twitter вызов посла в МИД Украины недопустимым."В международной политике, в условиях продолжающегося противостояния и с учетом той огромной поддержки, которую Польша оказала Украине, таких ошибок быть не должно", — написал он.При этом Моравецкий подчеркнул, что интересы Польши для него всегда будут стоять выше интересов других стран.Накануне посла Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.
https://ria.ru/20230801/posol-1887680973.html
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в мире, польша, украина, киев, матеуш моравецкий, twitter
В мире, Польша, Украина, Киев, Матеуш Моравецкий, Twitter
Действия Киева вызвали ярость у премьера Польши
Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал вызов посла в МИД Украины недопустимым