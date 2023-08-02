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Действия Киева вызвали ярость у премьера Польши - РИА Новости, 02.08.2023
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08:46 02.08.2023 (обновлено: 10:48 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/polsha-1887718933.html
Действия Киева вызвали ярость у премьера Польши
Действия Киева вызвали ярость у премьера Польши - РИА Новости, 02.08.2023
Действия Киева вызвали ярость у премьера Польши
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал в Twitter вызов посла в МИД Украины недопустимым. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T08:46
2023-08-02T10:48
в мире
польша
украина
киев
матеуш моравецкий
twitter
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал в Twitter вызов посла в МИД Украины недопустимым."В международной политике, в условиях продолжающегося противостояния и с учетом той огромной поддержки, которую Польша оказала Украине, таких ошибок быть не должно", — написал он.При этом Моравецкий подчеркнул, что интересы Польши для него всегда будут стоять выше интересов других стран.Накануне посла Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.
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в мире, польша, украина, киев, матеуш моравецкий, twitter
В мире, Польша, Украина, Киев, Матеуш Моравецкий, Twitter
Действия Киева вызвали ярость у премьера Польши

Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал вызов посла в МИД Украины недопустимым

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал в Twitter вызов посла в МИД Украины недопустимым.
"В международной политике, в условиях продолжающегося противостояния и с учетом той огромной поддержки, которую Польша оказала Украине, таких ошибок быть не должно", — написал он.
При этом Моравецкий подчеркнул, что интересы Польши для него всегда будут стоять выше интересов других стран.
Накануне посла Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.
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