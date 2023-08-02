https://ria.ru/20230802/polsha-1887718933.html

Действия Киева вызвали ярость у премьера Польши

Действия Киева вызвали ярость у премьера Польши - РИА Новости, 02.08.2023

Действия Киева вызвали ярость у премьера Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал в Twitter вызов посла в МИД Украины недопустимым. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T08:46

2023-08-02T08:46

2023-08-02T10:48

в мире

польша

украина

киев

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал в Twitter вызов посла в МИД Украины недопустимым."В международной политике, в условиях продолжающегося противостояния и с учетом той огромной поддержки, которую Польша оказала Украине, таких ошибок быть не должно", — написал он.При этом Моравецкий подчеркнул, что интересы Польши для него всегда будут стоять выше интересов других стран.Накануне посла Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.

https://ria.ru/20230801/posol-1887680973.html

польша

украина

киев

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в мире, польша, украина, киев, матеуш моравецкий, twitter