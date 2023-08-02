https://ria.ru/20230802/podzhog-1887729266.html

Жительница Петербурга по наводке мошенников пыталась поджечь военкомат

Жительница Петербурга по наводке мошенников пыталась поджечь военкомат - РИА Новости, 02.08.2023

Жительница Петербурга по наводке мошенников пыталась поджечь военкомат

Задержана женщина, которая в ночь на 2 августа пыталась поджечь дверь военкомата в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:08

2023-08-02T10:08

2023-08-02T10:08

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Задержана женщина, которая в ночь на 2 августа пыталась поджечь дверь военкомата в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона. "Женщину задержали по горячим следам. Около 21 часа было зафиксировано возгорание около двери военкомата в Английском переулке. А уже ночью личность поджигателя была установлена", - рассказал он. По словам собеседника агентства, задержанная дала признательные показания. "В них она указала, что думала, что совершает поджог двери помещения, где находится офис мошенников, укравших ее деньги. А убедил ее в этом неизвестный, который еще в марте утверждал, что он сотрудник "безопасности Центробанка" и помогает ей", - добавил источник. Он уточнил, что за поджог ей пообещали 50 тысяч рублей, но перевели только 2 тысячи, на которые она купила масло и бензин. По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье 167 (умышленное уничтожение или повреждение имуществ) УК РФ. Официальным комментарием этой информации от ГУМВД по Петербургу и Ленобласти на данный момент РИА Новости не располагает. За последние дни в российских регионах произошло несколько попыток поджога военкоматов, в большинстве случаев к этому причастны были, предположительно, телефонные мошенники.

https://ria.ru/20230609/arest-1877244518.html

https://ria.ru/20230313/podzhog-1857507941.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия