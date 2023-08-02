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Сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России
Сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России - РИА Новости, 02.08.2023
Сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России
Выход воды на поймы рек и подтопления местности прогнозируются в ближайшие два дня на территории четырех регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T03:27
2023-08-02T03:27
2023-08-02T06:31
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внии гочс
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Выход воды на поймы рек и подтопления местности прогнозируются в ближайшие два дня на территории четырех регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России из-за сильных осадков, сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС. "В ближайшие двое суток возможен выход воды на поймы рек в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия. Подтопление низменных мест прогнозируется и в отдельных районах Красноярского края", — говорится в публикации. Ученые института отмечают, что неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности также сохранится в Амурской области.Осадки могут стать причиной поднятия уровней воды на малых реках и подтопления низкопойменных мест, заключили в институте.
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россия, забайкальский край, республика бурятия, внии гочс, происшествия
Россия, Забайкальский край, Республика Бурятия, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
Сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России
ВНИИ ГОЧС: сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России