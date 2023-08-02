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Сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России

Сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России - РИА Новости, 02.08.2023

Сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России

Выход воды на поймы рек и подтопления местности прогнозируются в ближайшие два дня на территории четырех регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T03:27

2023-08-02T03:27

2023-08-02T06:31

россия

забайкальский край

республика бурятия

внии гочс

происшествия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Выход воды на поймы рек и подтопления местности прогнозируются в ближайшие два дня на территории четырех регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России из-за сильных осадков, сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС. "В ближайшие двое суток возможен выход воды на поймы рек в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия. Подтопление низменных мест прогнозируется и в отдельных районах Красноярского края", — говорится в публикации. Ученые института отмечают, что неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности также сохранится в Амурской области.Осадки могут стать причиной поднятия уровней воды на малых реках и подтопления низкопойменных мест, заключили в институте.

https://ria.ru/20230713/pozhary-1883873741.html

россия

забайкальский край

республика бурятия

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россия, забайкальский край, республика бурятия, внии гочс, происшествия