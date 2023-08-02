https://ria.ru/20230802/oplot-1887711262.html

Оплот педофилии: во Франции пришли в ужас от происходящего на Украине

Оплот педофилии: во Франции пришли в ужас от происходящего на Украине - РИА Новости, 02.08.2023

Оплот педофилии: во Франции пришли в ужас от происходящего на Украине

Несколько лет назад западные СМИ называли Украину оплотом педофилии и коррупции, однако сейчас они продвигают другой нарратив, написал лидер французской партии... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T06:41

2023-08-02T06:41

2023-08-02T13:12

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Несколько лет назад западные СМИ называли Украину оплотом педофилии и коррупции, однако сейчас они продвигают другой нарратив, написал лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино в Twitter."Что писали СМИ четыре года назад: в 2019 году канал Arte описывал Украину как самую коррумпированную страну в мире и называл ее мировым центром педофилии и торговли детьми, охраняемым высшим руководством. В 2022 году нам говорят, что это оплот наших ценностей против России", — отметил политик.В комментариях пользователи разделили точку зрения Асселино."С самого начала конфликта нам об этом напоминали. Но ЕС, Макрон и другие не хотят этого слышать, а СМИ в этом замешаны", — прокомментировал BEAUVOIS."Это доказывает уровень упадка Запада — до дна не так уж далеко", — высказался Diel Fansi."Учитывая, что с нами происходит, они действительно разделяют те же тошнотворные ценности, что и многие из наших нынешних элит", — поделился kmax666.Другие юзеры также выразили недоумение из-за того, что до 2022 года СМИ говорили о коррупции, нацизме, торговле людьми и переворотах на Украине, однако об этом забыли, и теперь Киев изображается как хранитель добродетели.

https://ria.ru/20230730/zelenskiy-1887256751.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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в мире, украина, франция, киев, евросоюз