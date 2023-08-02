Жителю Дивногорска предъявили обвинение в убийстве 16-летней девушки
Жителю Дивногорска в Красноярском крае предъявили обвинение в убийстве 16-летней девушки
© AP Photo / Seth WenigНаручники
© AP Photo / Seth Wenig
Наручники. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 2 авг – РИА Новости. Жителю Дивногорска в Красноярском крае, который надругался над 16-летней девушкой и убил ее через считанные дни после выхода из колонии, предъявлено обвинение по трем статьям, сообщает региональный главк СК.
Ранее прокуратура и СК сообщали, что в лесополосе в Дивногорске недалеко от федеральной автомобильной трассы волонтером было найдено тело пропавшей в субботу 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Она должна была встретиться с подругой на набережной Енисея, однако перестала выходить на связь и не вернулась домой.
Подозреваемого вскоре обнаружили и задержали благодаря совпадению биологического образца из федеральной базы данных геномной информации с материалом, обнаруженным на теле жертвы. Как считает следствие, мужчина насильно завел девушку в лесополосу, где похитил имущество, надругался и убил.
"Жителю Дивногорска предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. в ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении несовершеннолетней), п.п. "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера)", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что назначен ряд судебных экспертиз. В прокуратуре региона уточнили, что злоумышленник неоднократно судим Дивногорским городским судом за угон, кражи, убийство и изнасилование. Он освободился из колонии 14 июля.