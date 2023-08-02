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Эксперты рассказали, насколько сократился турпоток в Крым - РИА Новости, 02.08.2023
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Туризм
 
14:46 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/krym-1887791002.html
Эксперты рассказали, насколько сократился турпоток в Крым
Эксперты рассказали, насколько сократился турпоток в Крым - РИА Новости, 02.08.2023
Эксперты рассказали, насколько сократился турпоток в Крым
Туристический поток в Крым этим летом сократится почти вдвое – на 35-40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:46
2023-08-02T14:46
туризм
новости - туризм
краснодарский край
санкт-петербург
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
отдых в россии
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Туристический поток в Крым этим летом сократится почти вдвое – на 35-40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – ред.), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более трех миллионов человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно процентов на 35-40 меньше, чем летом 2022 года. Я думаю, что причины объяснять не нужно. И мы не ожидаем, что картина серьезно исправится к концу сезона", – рассказала она на пресс-конференции, посвященной предварительным результатам лета-2023. Говоря об остальных популярных летних направлениях, Ломидзе отметила, что на внутреннем рынке лидером остался Краснодарский край: как ожидается, его этим летом посетят порядка 10 миллионов туристов. Востребованы также Москва (6,4 миллиона человек), Санкт-Петербург (3,5 миллиона человек) и Кавказские Минеральные воды (более одного миллиона туристов).
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новости - туризм, краснодарский край, санкт-петербург, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, отдых в России
Эксперты рассказали, насколько сократился турпоток в Крым

АТОР: турпоток в Крым летом сократится почти вдвое

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка купается в море в Евпатории
Девушка купается в море в Евпатории - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Туристический поток в Крым этим летом сократится почти вдвое – на 35-40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – ред.), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более трех миллионов человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно процентов на 35-40 меньше, чем летом 2022 года. Я думаю, что причины объяснять не нужно. И мы не ожидаем, что картина серьезно исправится к концу сезона", – рассказала она на пресс-конференции, посвященной предварительным результатам лета-2023.
Говоря об остальных популярных летних направлениях, Ломидзе отметила, что на внутреннем рынке лидером остался Краснодарский край: как ожидается, его этим летом посетят порядка 10 миллионов туристов. Востребованы также Москва (6,4 миллиона человек), Санкт-Петербург (3,5 миллиона человек) и Кавказские Минеральные воды (более одного миллиона туристов).
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ТуризмНовости - ТуризмКраснодарский крайСанкт-ПетербургМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризмотдых в России
 
 
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