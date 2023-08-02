https://ria.ru/20230802/krym-1887791002.html
Эксперты рассказали, насколько сократился турпоток в Крым
Эксперты рассказали, насколько сократился турпоток в Крым - РИА Новости, 02.08.2023
Эксперты рассказали, насколько сократился турпоток в Крым
Туристический поток в Крым этим летом сократится почти вдвое – на 35-40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:46
2023-08-02T14:46
2023-08-02T14:46
туризм
новости - туризм
краснодарский край
санкт-петербург
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879650599_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_552291685487872869e773a1d89b66d8.jpg
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Туристический поток в Крым этим летом сократится почти вдвое – на 35-40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – ред.), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более трех миллионов человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно процентов на 35-40 меньше, чем летом 2022 года. Я думаю, что причины объяснять не нужно. И мы не ожидаем, что картина серьезно исправится к концу сезона", – рассказала она на пресс-конференции, посвященной предварительным результатам лета-2023. Говоря об остальных популярных летних направлениях, Ломидзе отметила, что на внутреннем рынке лидером остался Краснодарский край: как ожидается, его этим летом посетят порядка 10 миллионов туристов. Востребованы также Москва (6,4 миллиона человек), Санкт-Петербург (3,5 миллиона человек) и Кавказские Минеральные воды (более одного миллиона туристов).
https://ria.ru/20230802/strany-1887735765.html
краснодарский край
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879650599_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_d0cfced5a3347ed206a7257f53cef813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, краснодарский край, санкт-петербург, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, отдых в России
Эксперты рассказали, насколько сократился турпоток в Крым
АТОР: турпоток в Крым летом сократится почти вдвое