https://ria.ru/20230802/inturist-1887824068.html
Иностранные туристы стали чаще посещать Россию
Иностранные туристы стали чаще посещать Россию - РИА Новости, 02.08.2023
Иностранные туристы стали чаще посещать Россию
Иностранный турпоток в Россию в первом полугодии 2023 года вырос на 130 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает погранслужба ФСБ... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:07
2023-08-02T17:07
2023-08-02T17:07
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Иностранный турпоток в Россию в первом полугодии 2023 года вырос на 130 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает погранслужба ФСБ РФ."По итогам шести месяцев 2023 года Россию с туристическими целями посетили 187,8 тысячи иностранцев. Это более чем на 100 тысяч больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда число визитеров составило 81,5 тысячи", – говорится в релизе.Значительное число зарубежных гостей приехали во втором квартале 2023 года: с апреля по июнь Россию посетили 120,1 тысячи интуристов из 187,8 тысячи, то есть две трети.В АТОР уточнили, что это в 16,5 раза меньше, чем турпоток в допандемийный период: с января по июнь 2019 года Россия приняла почти два миллиона путешественников из-за границы.По количеству туристических посещений в РФ в первом полугодии лидирует Китай, на втором месте – Турция, на третьем – Германия, на четвертом и пятом – Туркмения и Иран. В десятку лидеров также вошли Казахстан, Польша, Киргизия, Индия и ОАЭ."По данным туроператоров, в основном иностранцы сейчас приезжают в Россию с бизнес-целями. Такие визиты также попадают в категорию туристических по типу полученной визы, что и отражается в статистике Погранслужбы ФСБ РФ", - отмечают эксперты ассоциации.Классических экскурсионных туристов в России по-прежнему очень мало. Есть немногочисленные группы из Китая, Индии, Ирана, стран Персидского залива, Турции, Юго-Восточной Азии, а также Латинской Америки. Была в этом году группа из Швейцарии. "Но весь этот поток в десятки раз меньше, чем был до пандемии", – отметили в АТОР.
https://ria.ru/20230802/strany-1887735765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, россия, китай, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, Турция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Туризм
Иностранные туристы стали чаще посещать Россию
Иностранные туристы стали чаще посещать Россию, но их намного меньше, чем до пандемии