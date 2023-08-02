https://ria.ru/20230802/inturist-1887824068.html

Иностранные туристы стали чаще посещать Россию

Иностранные туристы стали чаще посещать Россию - РИА Новости, 02.08.2023

Иностранные туристы стали чаще посещать Россию

Иностранный турпоток в Россию в первом полугодии 2023 года вырос на 130 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает погранслужба ФСБ... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:07

2023-08-02T17:07

2023-08-02T17:07

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Иностранный турпоток в Россию в первом полугодии 2023 года вырос на 130 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает погранслужба ФСБ РФ."По итогам шести месяцев 2023 года Россию с туристическими целями посетили 187,8 тысячи иностранцев. Это более чем на 100 тысяч больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда число визитеров составило 81,5 тысячи", – говорится в релизе.Значительное число зарубежных гостей приехали во втором квартале 2023 года: с апреля по июнь Россию посетили 120,1 тысячи интуристов из 187,8 тысячи, то есть две трети.В АТОР уточнили, что это в 16,5 раза меньше, чем турпоток в допандемийный период: с января по июнь 2019 года Россия приняла почти два миллиона путешественников из-за границы.По количеству туристических посещений в РФ в первом полугодии лидирует Китай, на втором месте – Турция, на третьем – Германия, на четвертом и пятом – Туркмения и Иран. В десятку лидеров также вошли Казахстан, Польша, Киргизия, Индия и ОАЭ."По данным туроператоров, в основном иностранцы сейчас приезжают в Россию с бизнес-целями. Такие визиты также попадают в категорию туристических по типу полученной визы, что и отражается в статистике Погранслужбы ФСБ РФ", - отмечают эксперты ассоциации.Классических экскурсионных туристов в России по-прежнему очень мало. Есть немногочисленные группы из Китая, Индии, Ирана, стран Персидского залива, Турции, Юго-Восточной Азии, а также Латинской Америки. Была в этом году группа из Швейцарии. "Но весь этот поток в десятки раз меньше, чем был до пандемии", – отметили в АТОР.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, россия, китай, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм