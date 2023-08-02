https://ria.ru/20230802/intervyu-1887854748.html
Лига безопасного интернета попросит РКН убрать видео Собчак с Паниным*
Лига безопасного интернета попросит РКН убрать видео Собчак с Паниным* - РИА Новости, 02.08.2023
Лига безопасного интернета попросит РКН убрать видео Собчак с Паниным*
Лига безопасного интернета РФ обратится в Роскомнадзор с просьбой заблокировать скандальное видеоинтервью Ксении Собчак с актером Алексеем Паниным*, сообщили... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:35
2023-08-02T18:35
2023-08-02T18:35
россия
алексей панин
ссср
ксения собчак
санкт-петербург
виктор мохов
лига безопасного интернета
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лига безопасного интернета РФ обратится в Роскомнадзор с просьбой заблокировать скандальное видеоинтервью Ксении Собчак с актером Алексеем Паниным*, сообщили РИА Новости в организации. Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить Собчак на публичное оправдание терроризма после интервью с Паниным*, соответствующее обращение есть в распоряжении РИА Новости. Как следует из обращения, в интервью Панин* использует "ярко выраженную антироссийскую риторику", "а публичное распространение видео может создать угрозу нацбезопасности РФ". "Лига направит обращение в РКН с просьбой принять меры по блокировке интервью", - сообщили в пресс-службе. Ранее Собчак, говоря об интервью с Паниным*, оправдала сам факт его проведения, несмотря на уголовное дело в отношении актера за оправдание терроризма, заявив, что выпуск монтировался вместе с командой юристов и все "террористические" высказывания были перекрыты. У Собчак это уже не первое интервью с фигурантами уголовных дел, ранее она брала интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова. В конце мая МВД России объявило в розыск Панина*. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, против него было заведено уголовное дело за оправдание терроризма после его слов про взрыв на Крымском мосту. Панин* неоднократно негативно высказывался против России и спецоперации. Кроме того, актер не раз попадал в скандалы: пьяный дебош в самолете, заявление о "неоднозначной" победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Петербурге.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230802/sobchak-1887815481.html
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россия, алексей панин, ссср, ксения собчак, санкт-петербург, виктор мохов, лига безопасного интернета, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Алексей Панин, СССР, Ксения Собчак, Санкт-Петербург, Виктор Мохов, Лига безопасного интернета, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Лига безопасного интернета попросит РКН убрать видео Собчак с Паниным*
Лига безопасного интернета попросит РКН заблокировать видео интервью Собчак с Паниным