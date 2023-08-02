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Сургутский район Югры получил окружной грант на развитие на 17,9 млн рублей - РИА Новости, 02.08.2023
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
20:33 02.08.2023
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Сургутский район Югры получил окружной грант на развитие на 17,9 млн рублей
Сургутский район Югры получил окружной грант на развитие на 17,9 млн рублей - РИА Новости, 02.08.2023
Сургутский район Югры получил окружной грант на развитие на 17,9 млн рублей
Сургутский район вошел в тройку рейтинга эффективности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского округа - Югры и получил грант в размере 17,9 миллиона... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:33
2023-08-02T20:33
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский ао
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Сургутский район вошел в тройку рейтинга эффективности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского округа - Югры и получил грант в размере 17,9 миллиона рублей на социально-экономическое развитие, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. "Стали известны победители регионального рейтинга органов местного самоуправления по итогам работы в 2022 году. Уже четвертый раз Сургутский район в числе лидеров. Сегодня у нас 3-е место среди 22 муниципалитетов Югры и грант на развитие на 17,9 миллиона рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Мониторинг эффективности муниципалитетов проводится департаментом экономического развития автономного округа ежегодно по 13 показателям, утвержденным президентом Российской Федерации, и 28 показателям, утвержденным федеральным правительством. Среди них – показатели экономической активности территорий, уровень развития спорта, дошкольного и среднего образования, жилищного строительства, инструменты взаимодействия с инвесторами и другие. Так, по удовлетворенность населения муниципалитета деятельностью органов местного самоуправления составила 61,3%. Также Сургутский район занял первое место в рейтинге по доле жителей, систематически занимающихся спортом – 88 тысяч человек или 72,3 % от местного населения. Помимо этого, район в числе лидеров по числу занятых в малом и среднем бизнесе и по доле жителей, которые в 2022 году улучшили свои жилищные условия. "При оценке нашей работы учитывались результаты регионального инвестиционного рейтинга и рейтинга Югры по реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО и предпринимателей. И там, и там у нас 1-е место, поэтому получили дополнительный балл в итоговую копилку, а в общем зачете – 3-е место", - добавил Трубецкой.
https://ria.ru/20230712/yugra-1883685156.html
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ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийский ао, сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский АО, Сургутский район

Сургутский район Югры получил окружной грант на развитие на 17,9 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Сургутский район вошел в тройку рейтинга эффективности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского округа - Югры и получил грант в размере 17,9 миллиона рублей на социально-экономическое развитие, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"Стали известны победители регионального рейтинга органов местного самоуправления по итогам работы в 2022 году. Уже четвертый раз Сургутский район в числе лидеров. Сегодня у нас 3-е место среди 22 муниципалитетов Югры и грант на развитие на 17,9 миллиона рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Мониторинг эффективности муниципалитетов проводится департаментом экономического развития автономного округа ежегодно по 13 показателям, утвержденным президентом Российской Федерации, и 28 показателям, утвержденным федеральным правительством. Среди них – показатели экономической активности территорий, уровень развития спорта, дошкольного и среднего образования, жилищного строительства, инструменты взаимодействия с инвесторами и другие.
Так, по удовлетворенность населения муниципалитета деятельностью органов местного самоуправления составила 61,3%. Также Сургутский район занял первое место в рейтинге по доле жителей, систематически занимающихся спортом – 88 тысяч человек или 72,3 % от местного населения. Помимо этого, район в числе лидеров по числу занятых в малом и среднем бизнесе и по доле жителей, которые в 2022 году улучшили свои жилищные условия.
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"При оценке нашей работы учитывались результаты регионального инвестиционного рейтинга и рейтинга Югры по реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО и предпринимателей. И там, и там у нас 1-е место, поэтому получили дополнительный балл в итоговую копилку, а в общем зачете – 3-е место", - добавил Трубецкой.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округХанты-Мансийский АОСургутский район
 
 
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