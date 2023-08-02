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По международному мосту в Китай впервые доставили сжиженный газ - РИА Новости, 02.08.2023
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Амурская область
Амурская область
 
14:23 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/gas-1887785728.html
По международному мосту в Китай впервые доставили сжиженный газ
По международному мосту в Китай впервые доставили сжиженный газ - РИА Новости, 02.08.2023
По международному мосту в Китай впервые доставили сжиженный газ
Первый танк-контейнер с сжиженным природным газом (СПГ) отправлен по международному автомобильному мосту Благовещенск-Хэйхэ в Китай в рамках тестовой перевозки... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:23
2023-08-02T14:23
амурская область
китай
хэйлунцзян
амурская область
василий орлов (губернатор)
газпром
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Первый танк-контейнер с сжиженным природным газом (СПГ) отправлен по международному автомобильному мосту Благовещенск-Хэйхэ в Китай в рамках тестовой перевозки опасных грузов, сообщает правительство Амурской области. По данным сервиса электронной очереди Аmurbooking, груз проехал по мосту рано утром в среду через автомобильные пункты пропуска Кани-Курган – Хэйхэ по транзитной схеме. "Мы находимся в постоянном контакте с китайской стороной по вопросам расширения номенклатуры перемещаемых по автомобильному мосту грузов, чтобы крупные амурские предприятия и компании из других регионов могли свободно экспортировать свою продукцию в Китай. В июне этого года на встрече с руководством провинции Хэйлунцзян в Харбине мы обсуждали возможность организации пробной перевозки сжиженного природного газа, которая успешно состоялась сегодня", – отметил глава региона Василий Орлов. Первая пробная партия СПГ произведена на малотоннажной установке гелиевого хаба "Газпрома" в Приморском крае. Скоро подобное производство инвестор запустит и в Свободненском районе. Соглашение о поставке опасных грузов министерства транспорта двух стран подписали в октябре 2021 года, оно является юридической основой для их перемещения через российско-китайскую границу. После этого правительство Приамурья и партнеры из провинции Хэйлунцзян провели подготовительную работу по организации таких перевозок. В будущем ежемесячно через мост планируют поставлять десятки таких контейнеров на магистральных тягачах, работающих на сжиженном природном газе. "Газпром гелий сервис" сформировал самое крупное в России автотранспортное предприятие на СПГ для перевозки сжиженных газов. Созданная нами на Дальнем Востоке СПГ-инфраструктура позволяет обеспечить комплексную логистику экспортных поставок товарной продукции в рамках проектов "Газпрома", - отметила генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш.
https://ria.ru/20230728/priamure-1886812974.html
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китай, хэйлунцзян, амурская область, василий орлов (губернатор), газпром
Амурская область, Китай, Хэйлунцзян, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Газпром
По международному мосту в Китай впервые доставили сжиженный газ

Власти Амурской области: по международному мосту в Китай впервые доставили сжиженный газ

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов на церемонии открытия автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ
Губернатор Амурской области Василий Орлов на церемонии открытия автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов на церемонии открытия автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Первый танк-контейнер с сжиженным природным газом (СПГ) отправлен по международному автомобильному мосту Благовещенск-Хэйхэ в Китай в рамках тестовой перевозки опасных грузов, сообщает правительство Амурской области.
По данным сервиса электронной очереди Аmurbooking, груз проехал по мосту рано утром в среду через автомобильные пункты пропуска Кани-Курган – Хэйхэ по транзитной схеме.
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"Мы находимся в постоянном контакте с китайской стороной по вопросам расширения номенклатуры перемещаемых по автомобильному мосту грузов, чтобы крупные амурские предприятия и компании из других регионов могли свободно экспортировать свою продукцию в Китай. В июне этого года на встрече с руководством провинции Хэйлунцзян в Харбине мы обсуждали возможность организации пробной перевозки сжиженного природного газа, которая успешно состоялась сегодня", – отметил глава региона Василий Орлов.
Первая пробная партия СПГ произведена на малотоннажной установке гелиевого хаба "Газпрома" в Приморском крае. Скоро подобное производство инвестор запустит и в Свободненском районе.
Соглашение о поставке опасных грузов министерства транспорта двух стран подписали в октябре 2021 года, оно является юридической основой для их перемещения через российско-китайскую границу. После этого правительство Приамурья и партнеры из провинции Хэйлунцзян провели подготовительную работу по организации таких перевозок.
В будущем ежемесячно через мост планируют поставлять десятки таких контейнеров на магистральных тягачах, работающих на сжиженном природном газе.
"Газпром гелий сервис" сформировал самое крупное в России автотранспортное предприятие на СПГ для перевозки сжиженных газов. Созданная нами на Дальнем Востоке СПГ-инфраструктура позволяет обеспечить комплексную логистику экспортных поставок товарной продукции в рамках проектов "Газпрома", - отметила генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш.
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Амурская областьКитайХэйлунцзянАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Газпром
 
 
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