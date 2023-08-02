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ФосАгро будет сотрудничать с вузами Африки в области аграрного образования - РИА Новости, 02.08.2023
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17:19 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/fosagro-1887828488.html
ФосАгро будет сотрудничать с вузами Африки в области аграрного образования
ФосАгро будет сотрудничать с вузами Африки в области аграрного образования - РИА Новости, 02.08.2023
ФосАгро будет сотрудничать с вузами Африки в области аграрного образования
Компания "ФосАгро", один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, подписала в рамках форума "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:19
2023-08-02T17:19
новости компаний - экономика
россия
фосагро
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Компания "ФосАгро", один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, подписала в рамках форума "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге соглашения о сотрудничестве в сфере продвижения аграрного образования с рядом ведущих африканских и российских вузов, сообщает компания. В частности, подписано трехстороннее соглашение между "ФосАгро", Асьютским Университетом (Египет) и РХТУ имени Д.И. Менделеева. Еще одно трехстороннее соглашение заключено компанией с Университетом Замбии и РГАУ—МСХА имени К. А. Тимирязева. Соглашения о сотрудничестве подписаны также с Университетом Макерере (Уганда) и Университетом Ахмеда Бабы (Мали). Сотрудничество в рамках соглашений направлено на реализацию научно-образовательных и исследовательских проектов в области устойчивого сельского хозяйства, включая продвижение цифровых образовательных технологий. Стороны также намерены сотрудничать в разработке решений для эффективного применения минеральных удобрений и минимизации воздействия сельского хозяйства на окружающую среду. Стороны намерены расширять использование студентами и преподавателями цифровой образовательной платформы ФосАгро для африканских фермеров Pro Agro Lectorium, запущенной в ходе форума "Россия - Африка". Лекторами образовательной программы выступят эксперты "ФосАгро", известные учёные из РАН, РГАУ МСХА имени Тимирязева и других аграрных вузов, а также топ-менеджеры и эксперты ведущих аграрных предприятий мира. "Как крупнейший российский поставщик удобрений в страны Африки – наша доля равна 33% от объёма российского экспорта – мы считаем, что создание устойчивого АПК в Африке невозможно без опоры на местных учёных. Соглашения, подписанные с ведущими образовательными учреждениями, позволят нам делиться многолетним опытом в сфере устойчивого сельского хозяйства с африканскими студентами - будущими аграрными кадрами, которые выведут сельское хозяйство континента на новый уровень. Африка сегодня – самый быстрорастущий континент, и чтобы прокормить своё население в будущем странам необходимо создавать высокопроизводительное сельское хозяйство, не наносящее ущерб окружающей среде, уже сейчас. И мы готовы работать вместе с нашими африканскими партнёрами для достижения этой цели. Рассчитываем, что проект Pro Agro Lectorium сможет сделать свой вклад в обеспечение продовольственного суверенитета Африки", - заявил на церемонии подписания заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО "ФосАгро" Александр Шарабайко.
https://ria.ru/20230729/afrika-1887056238.html
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новости компаний - экономика, россия, фосагро, форум "россия — африка"
Новости компаний - Экономика, Россия, ФосАгро, Форум "Россия — Африка"

ФосАгро будет сотрудничать с вузами Африки в области аграрного образования

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛоготип "ФосАгро"
Логотип ФосАгро - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Компания "ФосАгро", один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, подписала в рамках форума "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге соглашения о сотрудничестве в сфере продвижения аграрного образования с рядом ведущих африканских и российских вузов, сообщает компания.
В частности, подписано трехстороннее соглашение между "ФосАгро", Асьютским Университетом (Египет) и РХТУ имени Д.И. Менделеева. Еще одно трехстороннее соглашение заключено компанией с Университетом Замбии и РГАУ—МСХА имени К. А. Тимирязева. Соглашения о сотрудничестве подписаны также с Университетом Макерере (Уганда) и Университетом Ахмеда Бабы (Мали).
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29 июля, 13:29
Сотрудничество в рамках соглашений направлено на реализацию научно-образовательных и исследовательских проектов в области устойчивого сельского хозяйства, включая продвижение цифровых образовательных технологий. Стороны также намерены сотрудничать в разработке решений для эффективного применения минеральных удобрений и минимизации воздействия сельского хозяйства на окружающую среду.
Стороны намерены расширять использование студентами и преподавателями цифровой образовательной платформы ФосАгро для африканских фермеров Pro Agro Lectorium, запущенной в ходе форума "Россия - Африка". Лекторами образовательной программы выступят эксперты "ФосАгро", известные учёные из РАН, РГАУ МСХА имени Тимирязева и других аграрных вузов, а также топ-менеджеры и эксперты ведущих аграрных предприятий мира.
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"Как крупнейший российский поставщик удобрений в страны Африки – наша доля равна 33% от объёма российского экспорта – мы считаем, что создание устойчивого АПК в Африке невозможно без опоры на местных учёных. Соглашения, подписанные с ведущими образовательными учреждениями, позволят нам делиться многолетним опытом в сфере устойчивого сельского хозяйства с африканскими студентами - будущими аграрными кадрами, которые выведут сельское хозяйство континента на новый уровень. Африка сегодня – самый быстрорастущий континент, и чтобы прокормить своё население в будущем странам необходимо создавать высокопроизводительное сельское хозяйство, не наносящее ущерб окружающей среде, уже сейчас. И мы готовы работать вместе с нашими африканскими партнёрами для достижения этой цели. Рассчитываем, что проект Pro Agro Lectorium сможет сделать свой вклад в обеспечение продовольственного суверенитета Африки", - заявил на церемонии подписания заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО "ФосАгро" Александр Шарабайко.
 
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