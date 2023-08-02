https://ria.ru/20230802/fosagro-1887828488.html

ФосАгро будет сотрудничать с вузами Африки в области аграрного образования

ФосАгро будет сотрудничать с вузами Африки в области аграрного образования - РИА Новости, 02.08.2023

ФосАгро будет сотрудничать с вузами Африки в области аграрного образования

Компания "ФосАгро", один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, подписала в рамках форума "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:19

2023-08-02T17:19

2023-08-02T17:19

новости компаний - экономика

россия

фосагро

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878056457_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_19618d24f862e0b7262fb0cff38bf8e4.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Компания "ФосАгро", один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, подписала в рамках форума "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге соглашения о сотрудничестве в сфере продвижения аграрного образования с рядом ведущих африканских и российских вузов, сообщает компания. В частности, подписано трехстороннее соглашение между "ФосАгро", Асьютским Университетом (Египет) и РХТУ имени Д.И. Менделеева. Еще одно трехстороннее соглашение заключено компанией с Университетом Замбии и РГАУ—МСХА имени К. А. Тимирязева. Соглашения о сотрудничестве подписаны также с Университетом Макерере (Уганда) и Университетом Ахмеда Бабы (Мали). Сотрудничество в рамках соглашений направлено на реализацию научно-образовательных и исследовательских проектов в области устойчивого сельского хозяйства, включая продвижение цифровых образовательных технологий. Стороны также намерены сотрудничать в разработке решений для эффективного применения минеральных удобрений и минимизации воздействия сельского хозяйства на окружающую среду. Стороны намерены расширять использование студентами и преподавателями цифровой образовательной платформы ФосАгро для африканских фермеров Pro Agro Lectorium, запущенной в ходе форума "Россия - Африка". Лекторами образовательной программы выступят эксперты "ФосАгро", известные учёные из РАН, РГАУ МСХА имени Тимирязева и других аграрных вузов, а также топ-менеджеры и эксперты ведущих аграрных предприятий мира. "Как крупнейший российский поставщик удобрений в страны Африки – наша доля равна 33% от объёма российского экспорта – мы считаем, что создание устойчивого АПК в Африке невозможно без опоры на местных учёных. Соглашения, подписанные с ведущими образовательными учреждениями, позволят нам делиться многолетним опытом в сфере устойчивого сельского хозяйства с африканскими студентами - будущими аграрными кадрами, которые выведут сельское хозяйство континента на новый уровень. Африка сегодня – самый быстрорастущий континент, и чтобы прокормить своё население в будущем странам необходимо создавать высокопроизводительное сельское хозяйство, не наносящее ущерб окружающей среде, уже сейчас. И мы готовы работать вместе с нашими африканскими партнёрами для достижения этой цели. Рассчитываем, что проект Pro Agro Lectorium сможет сделать свой вклад в обеспечение продовольственного суверенитета Африки", - заявил на церемонии подписания заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО "ФосАгро" Александр Шарабайко.

https://ria.ru/20230729/afrika-1887056238.html

https://ria.ru/20230801/minudobreniya-1887688078.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, фосагро, форум "россия — африка"