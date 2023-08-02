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Миронов возложил цветы к памятнику погибшим воинам-десантникам

Миронов возложил цветы к памятнику погибшим воинам-десантникам - РИА Новости, 02.08.2023

Миронов возложил цветы к памятнику погибшим воинам-десантникам

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов почтил память погибших воинов-десантников, возложив цветы к их памятнику на площади... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T23:26

2023-08-02T23:26

2023-08-02T23:26

россия

шатойский район

псковская область

шамиль басаев

сергей миронов

александр невский

госдума рф

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов почтил память погибших воинов-десантников, возложив цветы к их памятнику на площади перед входом в Центральный Музей Вооруженных Сил, следует из пресс-релиза пресс-службы Миронова. День Воздушно-десантных войск России отмечается 2 августа. По сообщению пресс-службы, парламентарий возложил цветы к памятнику погибшим воинам-десантникам шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и пообщался с теми, кто проходил службу в рядах ВДВ. ""Крылатая пехота" – это стратегический резерв Верховного главнокомандующего. Никогда не подводила и никогда не подведет ни его, ни Россию. Поэтому слава ВДВ неувядаема, а новое поколение военнослужащих будет еще больше их прославлять", – приводит слова Миронова его пресс-служба. Пресс -служба уточнила, что общение с десантниками парламентарий продолжил в Парке Победы на Поклонной горе. Он вручил им подарочные наборы и ответил на вопросы, в том числе касающиеся защиты прав участников специальной военной операции. Миронов в 1971-1973 годах проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках (ВДВ) Советской Армии, окончил службу в звании гвардии старшего сержанта ВДВ. Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Образы бойцов 6-й роты увековечены в мемориале "Александр Невский с дружиной", установленном на берегу Чудского озера в Псковской области.

россия

шатойский район

псковская область

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россия, шатойский район, псковская область, шамиль басаев, сергей миронов, александр невский, госдума рф, воздушно-десантные войска россии, общество