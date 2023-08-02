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Миронов возложил цветы к памятнику погибшим воинам-десантникам - РИА Новости, 02.08.2023
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23:26 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/desant-1887882970.html
Миронов возложил цветы к памятнику погибшим воинам-десантникам
Миронов возложил цветы к памятнику погибшим воинам-десантникам - РИА Новости, 02.08.2023
Миронов возложил цветы к памятнику погибшим воинам-десантникам
Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов почтил память погибших воинов-десантников, возложив цветы к их памятнику на площади... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T23:26
2023-08-02T23:26
россия
шатойский район
псковская область
шамиль басаев
сергей миронов
александр невский
госдума рф
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов почтил память погибших воинов-десантников, возложив цветы к их памятнику на площади перед входом в Центральный Музей Вооруженных Сил, следует из пресс-релиза пресс-службы Миронова. День Воздушно-десантных войск России отмечается 2 августа. По сообщению пресс-службы, парламентарий возложил цветы к памятнику погибшим воинам-десантникам шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и пообщался с теми, кто проходил службу в рядах ВДВ. ""Крылатая пехота" – это стратегический резерв Верховного главнокомандующего. Никогда не подводила и никогда не подведет ни его, ни Россию. Поэтому слава ВДВ неувядаема, а новое поколение военнослужащих будет еще больше их прославлять", – приводит слова Миронова его пресс-служба. Пресс -служба уточнила, что общение с десантниками парламентарий продолжил в Парке Победы на Поклонной горе. Он вручил им подарочные наборы и ответил на вопросы, в том числе касающиеся защиты прав участников специальной военной операции. Миронов в 1971-1973 годах проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках (ВДВ) Советской Армии, окончил службу в звании гвардии старшего сержанта ВДВ. Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Образы бойцов 6-й роты увековечены в мемориале "Александр Невский с дружиной", установленном на берегу Чудского озера в Псковской области.
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россия, шатойский район, псковская область, шамиль басаев, сергей миронов, александр невский, госдума рф, воздушно-десантные войска россии, общество
Россия, Шатойский район, Псковская область, Шамиль Басаев, Сергей Миронов, Александр Невский, Госдума РФ, Воздушно-десантные войска России, Общество
Миронов возложил цветы к памятнику погибшим воинам-десантникам

Миронов почтил память погибших воинов-десантников, возложив цветы к их памятнику

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе России Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе России Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе России Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов почтил память погибших воинов-десантников, возложив цветы к их памятнику на площади перед входом в Центральный Музей Вооруженных Сил, следует из пресс-релиза пресс-службы Миронова.
День Воздушно-десантных войск России отмечается 2 августа.
По сообщению пресс-службы, парламентарий возложил цветы к памятнику погибшим воинам-десантникам шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и пообщался с теми, кто проходил службу в рядах ВДВ.
""Крылатая пехота" – это стратегический резерв Верховного главнокомандующего. Никогда не подводила и никогда не подведет ни его, ни Россию. Поэтому слава ВДВ неувядаема, а новое поколение военнослужащих будет еще больше их прославлять", – приводит слова Миронова его пресс-служба.
Пресс -служба уточнила, что общение с десантниками парламентарий продолжил в Парке Победы на Поклонной горе. Он вручил им подарочные наборы и ответил на вопросы, в том числе касающиеся защиты прав участников специальной военной операции.
Миронов в 1971-1973 годах проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках (ВДВ) Советской Армии, окончил службу в звании гвардии старшего сержанта ВДВ.
Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
Образы бойцов 6-й роты увековечены в мемориале "Александр Невский с дружиной", установленном на берегу Чудского озера в Псковской области.
Никто, кроме них: празднование Дня Воздушно-десантных войск в России
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года.

Ветераны-десантники в Историческом сквере в Екатеринбурге на праздновании Дня ВДВ в Екатеринбурге

Днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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1 из 14
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые десантировалось подразделение из 12 человек.

Служащие Воздушно-десантных войск в Историческом сквере в Екатеринбурге на праздновании Дня ВДВ в Екатеринбурге

Тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые десантировалось подразделение из 12 человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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2 из 14
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Как памятный день он был учрежден указом президента в 2006 году.

Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам Черный тюльпан на Площади Советской армии в Екатеринбурге в рамках празднования Дня ВДВ

Как памятный день он был учрежден указом президента в 2006 году.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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3 из 14
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

В День ВДВ традиционно проводятся официальные и праздничные мероприятия.

Мужчина с ребенком у памятника воинам-интернационалистам Черный тюльпан на Площади Советской армии в Екатеринбурге на праздновании Дня ВДВ в Екатеринбурге

В День ВДВ традиционно проводятся официальные и праздничные мероприятия.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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4 из 14
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Проходят показательные выступления десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта.

Ветераны-десантники на торжественном митинге и возложении цветов к памятнику воинам-интернационалистам Черный тюльпан на Площади Советской армии в Екатеринбурге в рамках празднования Дня ВДВ

Проходят показательные выступления десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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5 из 14
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Организуются выставки военной техники и концерты.

Ветераны-десантники и участники торжественного митинга у памятника воинам-интернационалистам Черный тюльпан на Площади Советской армии в Екатеринбурге в рамках празднования Дня ВДВ

Организуются выставки военной техники и концерты.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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6 из 14
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Чествуют ветеранов ВДВ.

Ветераны-десантники на торжественном митинге у памятника воинам-интернационалистам Черный тюльпан на Площади Советской армии в Екатеринбурге на празднованиях Дня ВДВ

Чествуют ветеранов ВДВ.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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7 из 14
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Праздник совпадает церковным днем памяти Пророка Ильи.

Ветеран-десантник возлагает цветы к памятнику воинам-интернационалистам Черный тюльпан на Площади Советской армии в Екатеринбурге в рамках празднования Дня ВДВ

Праздник совпадает церковным днем памяти Пророка Ильи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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8 из 14
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Он считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск.

Ветеран-десантник возлагает цветы к памятнику воинам-интернационалистам Черный тюльпан на Площади Советской армии в Екатеринбурге в рамках празднования Дня ВДВ

Он считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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9 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В Москве на Красной площади несколько сотен верующих провели крестный ход и молебен о стране и воинах.

Военнослужащие ВДВ несут икону пророка Божия Илии на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск

В Москве на Красной площади несколько сотен верующих провели крестный ход и молебен о стране и воинах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Традиционный праздник в Ильин день организует духовенство вместе с десантниками с 2003 года.

Верующие прикладываются к иконе пророка Божия Илии на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск

Традиционный праздник в Ильин день организует духовенство вместе с десантниками с 2003 года.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

После молебна состоялось торжественное прохождение строя, в том числе представителей детских патриотических клубов.

Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова во время показательных выступлений на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск

После молебна состоялось торжественное прохождение строя, в том числе представителей детских патриотических клубов.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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12 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На Васильевском спуске пройдут праздничный концерт и благотворительная ярмарка.

Зрители во время показательных выступлений курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск

На Васильевском спуске пройдут праздничный концерт и благотворительная ярмарка.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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13 из 14
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

На все мероприятия вход свободный.

Парашютист во время показательных выступлений в Историческом сквере в Екатеринбурге на праздновании Дня ВДВ в Екатеринбурге

На все мероприятия вход свободный.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
14 из 14

Днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
1 из 14

Тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые десантировалось подразделение из 12 человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
2 из 14

Как памятный день он был учрежден указом президента в 2006 году.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
3 из 14

В День ВДВ традиционно проводятся официальные и праздничные мероприятия.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
4 из 14

Проходят показательные выступления десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
5 из 14

Организуются выставки военной техники и концерты.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 14

Чествуют ветеранов ВДВ.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
7 из 14

Праздник совпадает церковным днем памяти Пророка Ильи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
8 из 14

Он считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
9 из 14

В Москве на Красной площади несколько сотен верующих провели крестный ход и молебен о стране и воинах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 14

Традиционный праздник в Ильин день организует духовенство вместе с десантниками с 2003 года.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 14

После молебна состоялось торжественное прохождение строя, в том числе представителей детских патриотических клубов.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
12 из 14

На Васильевском спуске пройдут праздничный концерт и благотворительная ярмарка.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
13 из 14

На все мероприятия вход свободный.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
РоссияШатойский районПсковская областьШамиль БасаевСергей МироновАлександр НевскийГосдума РФВоздушно-десантные войска РоссииОбщество
 
 
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