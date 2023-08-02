Миронов возложил цветы к памятнику погибшим воинам-десантникам

Миронов почтил память погибших воинов-десантников, возложив цветы к их памятнику
Днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года.
Днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года.
Тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые десантировалось подразделение из 12 человек.
Тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые десантировалось подразделение из 12 человек.
Как памятный день он был учрежден указом президента в 2006 году.
Как памятный день он был учрежден указом президента в 2006 году.
В День ВДВ традиционно проводятся официальные и праздничные мероприятия.
В День ВДВ традиционно проводятся официальные и праздничные мероприятия.
Проходят показательные выступления десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта.
Проходят показательные выступления десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта.
Организуются выставки военной техники и концерты.
Организуются выставки военной техники и концерты.
Праздник совпадает церковным днем памяти Пророка Ильи.
Праздник совпадает церковным днем памяти Пророка Ильи.
Он считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск.
Он считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск.
В Москве на Красной площади несколько сотен верующих провели крестный ход и молебен о стране и воинах.
В Москве на Красной площади несколько сотен верующих провели крестный ход и молебен о стране и воинах.
Традиционный праздник в Ильин день организует духовенство вместе с десантниками с 2003 года.
Традиционный праздник в Ильин день организует духовенство вместе с десантниками с 2003 года.
После молебна состоялось торжественное прохождение строя, в том числе представителей детских патриотических клубов.
После молебна состоялось торжественное прохождение строя, в том числе представителей детских патриотических клубов.
На Васильевском спуске пройдут праздничный концерт и благотворительная ярмарка.
На Васильевском спуске пройдут праздничный концерт и благотворительная ярмарка.
Днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года.
Тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые десантировалось подразделение из 12 человек.
Как памятный день он был учрежден указом президента в 2006 году.
В День ВДВ традиционно проводятся официальные и праздничные мероприятия.
Проходят показательные выступления десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта.
Организуются выставки военной техники и концерты.
Праздник совпадает церковным днем памяти Пророка Ильи.
Он считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск.
В Москве на Красной площади несколько сотен верующих провели крестный ход и молебен о стране и воинах.
Традиционный праздник в Ильин день организует духовенство вместе с десантниками с 2003 года.
После молебна состоялось торжественное прохождение строя, в том числе представителей детских патриотических клубов.
На Васильевском спуске пройдут праздничный концерт и благотворительная ярмарка.