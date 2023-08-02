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Никто, кроме них: празднование Дня Воздушно-десантных войск в России - РИА Новости, 02.08.2023
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14:07 02.08.2023 (обновлено: 15:06 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/vdv-1887777612.html
Никто, кроме них: празднование Дня Воздушно-десантных войск в России
Никто, кроме них: празднование Дня Воздушно-десантных войск в России - РИА Новости, 02.08.2023
Никто, кроме них: празднование Дня Воздушно-десантных войск в России
Второго августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.08.2023
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фото
россия
москва
воронеж
воздушно-десантные войска россии
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Второго августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
россия
москва
воронеж
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фото, фото, россия, москва, воронеж, воздушно-десантные войска россии
Фото, Россия, Москва, Воронеж, Воздушно-десантные войска России

Никто, кроме них: празднование Дня Воздушно-десантных войск в России

Читать ria.ru в
Второго августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года.

Ветераны-десантники в Историческом сквере в Екатеринбурге на праздновании Дня ВДВ в Екатеринбурге

Днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые десантировалось подразделение из 12 человек.

Служащие Воздушно-десантных войск в Историческом сквере в Екатеринбурге на праздновании Дня ВДВ в Екатеринбурге

Тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые десантировалось подразделение из 12 человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Как памятный день он был учрежден указом президента в 2006 году.

Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам Черный тюльпан на Площади Советской армии в Екатеринбурге в рамках празднования Дня ВДВ

Как памятный день он был учрежден указом президента в 2006 году.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

В День ВДВ традиционно проводятся официальные и праздничные мероприятия.

Мужчина с ребенком у памятника воинам-интернационалистам Черный тюльпан на Площади Советской армии в Екатеринбурге на праздновании Дня ВДВ в Екатеринбурге

В День ВДВ традиционно проводятся официальные и праздничные мероприятия.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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4 из 14
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Проходят показательные выступления десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта.

Ветераны-десантники на торжественном митинге и возложении цветов к памятнику воинам-интернационалистам Черный тюльпан на Площади Советской армии в Екатеринбурге в рамках празднования Дня ВДВ

Проходят показательные выступления десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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5 из 14
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Организуются выставки военной техники и концерты.

Ветераны-десантники и участники торжественного митинга у памятника воинам-интернационалистам Черный тюльпан на Площади Советской армии в Екатеринбурге в рамках празднования Дня ВДВ

Организуются выставки военной техники и концерты.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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6 из 14
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Чествуют ветеранов ВДВ.

Ветераны-десантники на торжественном митинге у памятника воинам-интернационалистам Черный тюльпан на Площади Советской армии в Екатеринбурге на празднованиях Дня ВДВ

Чествуют ветеранов ВДВ.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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7 из 14
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Праздник совпадает церковным днем памяти Пророка Ильи.

Ветеран-десантник возлагает цветы к памятнику воинам-интернационалистам Черный тюльпан на Площади Советской армии в Екатеринбурге в рамках празднования Дня ВДВ

Праздник совпадает церковным днем памяти Пророка Ильи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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8 из 14
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Он считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск.

Ветеран-десантник возлагает цветы к памятнику воинам-интернационалистам Черный тюльпан на Площади Советской армии в Екатеринбурге в рамках празднования Дня ВДВ

Он считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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9 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В Москве на Красной площади несколько сотен верующих провели крестный ход и молебен о стране и воинах.

Военнослужащие ВДВ несут икону пророка Божия Илии на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск

В Москве на Красной площади несколько сотен верующих провели крестный ход и молебен о стране и воинах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Традиционный праздник в Ильин день организует духовенство вместе с десантниками с 2003 года.

Верующие прикладываются к иконе пророка Божия Илии на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск

Традиционный праздник в Ильин день организует духовенство вместе с десантниками с 2003 года.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

После молебна состоялось торжественное прохождение строя, в том числе представителей детских патриотических клубов.

Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова во время показательных выступлений на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск

После молебна состоялось торжественное прохождение строя, в том числе представителей детских патриотических клубов.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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12 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На Васильевском спуске пройдут праздничный концерт и благотворительная ярмарка.

Зрители во время показательных выступлений курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск

На Васильевском спуске пройдут праздничный концерт и благотворительная ярмарка.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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13 из 14
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

На все мероприятия вход свободный.

Парашютист во время показательных выступлений в Историческом сквере в Екатеринбурге на праздновании Дня ВДВ в Екатеринбурге

На все мероприятия вход свободный.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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