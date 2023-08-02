https://ria.ru/20230802/vdv-1887777612.html

Никто, кроме них: празднование Дня Воздушно-десантных войск в России

Никто, кроме них: празднование Дня Воздушно-десантных войск в России - РИА Новости, 02.08.2023

Никто, кроме них: празднование Дня Воздушно-десантных войск в России

Второго августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:07

2023-08-02T14:07

2023-08-02T15:06

фото

россия

москва

воронеж

воздушно-десантные войска россии

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Второго августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.

россия

москва

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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