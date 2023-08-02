https://ria.ru/20230802/briks-1887819470.html
Боливия передала России ноту о желании вступить в БРИКС
Боливия передала России ноту о желании вступить в БРИКС - РИА Новости, 02.08.2023
Боливия передала России ноту о желании вступить в БРИКС
Посольство Боливии в России передало МИД ноту о желании страны вступить в БРИКС, заявила глава московского диппредставительства Мария Луиса Рамос Урсагасте. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:38
2023-08-02T16:38
2023-08-02T17:15
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Посольство Боливии в России передало МИД ноту о желании страны вступить в БРИКС, заявила глава московского диппредставительства Мария Луиса Рамос Урсагасте."Мы передали эту ноту всем странам, о нашем желании вступить в БРИКС, потом по решению БРИКС пригласили президента (Боливии. — Прим. ред.) на саммит, именно потому что мы уже подали заявку и, конечно, мы здесь передали ее", — сказала посол.В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть — неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствуют расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов и этот вопрос должен решаться коллегиально.На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД России Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин будет участвовать по видеосвязи.
https://ria.ru/20230528/briks-1874440233.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боливия, россия, брикс, в мире
Боливия, Россия, БРИКС, В мире
Боливия передала России ноту о желании вступить в БРИКС
Посольство Боливии в Москве передало России ноту о желании вступить в БРИКС
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Посольство Боливии в России передало МИД ноту о желании страны вступить в БРИКС, заявила глава московского диппредставительства Мария Луиса Рамос Урсагасте.
"Мы передали эту ноту всем странам, о нашем желании вступить в БРИКС, потом по решению БРИКС пригласили президента (Боливии. — Прим. ред.) на саммит, именно потому что мы уже подали заявку и, конечно, мы здесь передали ее", — сказала посол.
В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть — неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука
в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствуют расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов и этот вопрос должен решаться коллегиально.
На саммите БРИКС
, который пройдет в Йоханнесбурге
22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая
, Индии
, Бразилии и ЮАР
, Россию
будет представлять глава МИД России Сергей Лавров
. Президент России Владимир Путин
будет участвовать по видеосвязи.
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