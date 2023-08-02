Рейтинг@Mail.ru
СМИ не исключили, что премьер Индии не поедет на саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 02.08.2023 (обновлено: 12:52 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/briks-1887758953.html
СМИ не исключили, что премьер Индии не поедет на саммит БРИКС в ЮАР
СМИ не исключили, что премьер Индии не поедет на саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 02.08.2023
СМИ не исключили, что премьер Индии не поедет на саммит БРИКС в ЮАР
Правительство Индии рассматривает идею виртуального присутствия премьер-министра Нарендры Моди на саммите БРИКС в Южной Африке 22-24 августа, сообщает издание... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:25
2023-08-02T12:52
в мире
индия
юар
брикс
нарендра моди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817177724_0:60:2991:1742_1920x0_80_0_0_bd56d1b08fa42123ea06dd70277a6b32.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 авг – РИА Новости. Правительство Индии рассматривает идею виртуального присутствия премьер-министра Нарендры Моди на саммите БРИКС в Южной Африке 22-24 августа, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники."Хотя окончательное решение еще не принято и официального объявления сделано не было, существует вероятность того, что Моди может присутствовать на саммите виртуально. Чиновники обсуждают эту идею, и окончательное решение будет принято в надлежащее время", - сообщил источник издания. По данным издания, дискуссия о физическом присутствии премьер-министра Индии на саммите БРИКС началась после того, как президент России Владимир Путин решил участвовать на этом саммите виртуально.Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи - это будет полноценное участие.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230802/briks-1887719174.html
индия
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817177724_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_889eee708f7c2651944acbe5c1dc5a19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, юар, брикс, нарендра моди
В мире, Индия, ЮАР, БРИКС, Нарендра Моди
СМИ не исключили, что премьер Индии не поедет на саммит БРИКС в ЮАР

Economic Times: Моди может принять участие в саммите БРИКС в ЮАР дистанционно

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 авг – РИА Новости. Правительство Индии рассматривает идею виртуального присутствия премьер-министра Нарендры Моди на саммите БРИКС в Южной Африке 22-24 августа, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники.
"Хотя окончательное решение еще не принято и официального объявления сделано не было, существует вероятность того, что Моди может присутствовать на саммите виртуально. Чиновники обсуждают эту идею, и окончательное решение будет принято в надлежащее время", - сообщил источник издания. По данным издания, дискуссия о физическом присутствии премьер-министра Индии на саммите БРИКС началась после того, как президент России Владимир Путин решил участвовать на этом саммите виртуально.
Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи - это будет полноценное участие.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
СМИ назвали основного противника расширения БРИКС
08:52
 
В миреИндияЮАРБРИКСНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала