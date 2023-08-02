https://ria.ru/20230802/briks-1887758953.html

СМИ не исключили, что премьер Индии не поедет на саммит БРИКС в ЮАР

СМИ не исключили, что премьер Индии не поедет на саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 02.08.2023

СМИ не исключили, что премьер Индии не поедет на саммит БРИКС в ЮАР

Правительство Индии рассматривает идею виртуального присутствия премьер-министра Нарендры Моди на саммите БРИКС в Южной Африке 22-24 августа, сообщает издание... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:25

2023-08-02T12:25

2023-08-02T12:52

в мире

индия

юар

брикс

нарендра моди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817177724_0:60:2991:1742_1920x0_80_0_0_bd56d1b08fa42123ea06dd70277a6b32.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 авг – РИА Новости. Правительство Индии рассматривает идею виртуального присутствия премьер-министра Нарендры Моди на саммите БРИКС в Южной Африке 22-24 августа, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники."Хотя окончательное решение еще не принято и официального объявления сделано не было, существует вероятность того, что Моди может присутствовать на саммите виртуально. Чиновники обсуждают эту идею, и окончательное решение будет принято в надлежащее время", - сообщил источник издания. По данным издания, дискуссия о физическом присутствии премьер-министра Индии на саммите БРИКС началась после того, как президент России Владимир Путин решил участвовать на этом саммите виртуально.Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи - это будет полноценное участие.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230802/briks-1887719174.html

индия

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, индия, юар, брикс, нарендра моди