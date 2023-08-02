https://ria.ru/20230802/briks-1887719174.html

СМИ назвали основного противника расширения БРИКС

СМИ назвали основного противника расширения БРИКС - РИА Новости, 02.08.2023

СМИ назвали основного противника расширения БРИКС

Бразилия является основным противником расширения альянса БРИКС, передает агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных представителей бразильского... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T08:52

2023-08-02T08:52

2023-08-02T13:24

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бразилия является основным противником расширения альянса БРИКС, передает агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных представителей бразильского правительства. По данным издания, Бразилия обеспокоена тем, что альянс потеряет авторитет, если в него допустят другие страны. "Расширение может превратить блок в нечто другое. Позиция Бразилии была связана со сплоченностью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран", — приводит агентство слова одного из чиновников. По данным источников, правительство Бразилии будет утверждать, что любое расширение должно быть постепенным, поддерживать региональный баланс и сохранять главенствующую роль пяти постоянных членов. Один из чиновников добавил, что новые члены могут быть приняты в качестве стран-партнеров, участвующих в саммитах, не становясь полноправными участниками, как в других международных организациях. "В какой-то момент Бразилии придется уступить, потому что мы реалисты, не в нашей природе блокировать что-то. Но это не будет хорошо для нас", — приводит агентство слова чиновника. Как заявил доцент кафедры международных отношений в бразильском Фонде Жетулиу Варгаса Оливер Стуенкель, в прошлом Бразилия чувствовала себя комфортно, позволяя Индии занимать лидирующие позиции в противодействии расширению. Однако, по его словам, Индия, похоже, смягчила свое сопротивление. По мнению Стуенкеля, Индонезия является сильным кандидатом на вступление в БРИКС, учитывая ее региональную мощь, растущую роль в мировой экономике и отсутствие глобальных противоречий. Тогда как включение Ирана, Венесуэлы или Саудовской Аравии изменит динамику группы и затруднит сохранение влияния таких стран, как Бразилия, добавил он. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, что Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС и хотят использовать саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в рамках БРИКС есть нюансы в плане расширения объединения, они будут обсуждаться в ходе саммита. В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть — неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствуют расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально. На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД России Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230731/braziliya-1887455014.html

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885068163.html

https://ria.ru/20230720/mid-1885250779.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бразилия, сергей лавров, брикс, дмитрий песков, россия