https://ria.ru/20230802/avtovaz-1887728375.html

"АвтоВАЗ" планирует в 2023 году выпустить более 400 тысяч автомобилей

"АвтоВАЗ" планирует в 2023 году выпустить более 400 тысяч автомобилей - РИА Новости, 02.08.2023

"АвтоВАЗ" планирует в 2023 году выпустить более 400 тысяч автомобилей

"АвтоВАЗ" в ближайшие месяцы увеличит темпы выпуска новых автомобилей и подтверждает приверженность годовому плану производства - более 400 тысяч машин,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:04

2023-08-02T10:04

2023-08-02T10:16

экономика

авто

автоваз

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в ближайшие месяцы увеличит темпы выпуска новых автомобилей и подтверждает приверженность годовому плану производства - более 400 тысяч машин, сообщила компания. "В ближайшие месяцы "АвтоВАЗ" увеличит темпы выпуска новых автомобилей, ускорив линию №1 (Vesta) до 40 автомобилей в час, а линию №5 (Granta) – до 52 автомобилей в час. Компания подтверждает план по выпуску по итогам всего 2023 года более 400 тысяч автомобилей", - говорится в сообщении. "АвтоВАЗ" в 2022 году выпустил 220 тысяч автомобилей, включая производство автомобилей под иностранным брендом в начале того года. Суммарный рост производства автомобилей на "АвтоВАЗе" в январе-июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 59%. При этом увеличение производства автомобилей и машинокомплектов под брендом Lada за этот период составило 1,8 раза – до 160,9 тысячи машин. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230728/lada-1886832876.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, автоваз