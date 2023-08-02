"АвтоВАЗ" планирует в 2023 году выпустить более 400 тысяч автомобилей
"АвтоВАЗ" планирует увеличить темпы выпуска машин, чтобы собрать за год более 400 тысяч
Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в ближайшие месяцы увеличит темпы выпуска новых автомобилей и подтверждает приверженность годовому плану производства - более 400 тысяч машин, сообщила компания.
"В ближайшие месяцы "АвтоВАЗ" увеличит темпы выпуска новых автомобилей, ускорив линию №1 (Vesta) до 40 автомобилей в час, а линию №5 (Granta) – до 52 автомобилей в час. Компания подтверждает план по выпуску по итогам всего 2023 года более 400 тысяч автомобилей", - говорится в сообщении.
"АвтоВАЗ" в 2022 году выпустил 220 тысяч автомобилей, включая производство автомобилей под иностранным брендом в начале того года. Суммарный рост производства автомобилей на "АвтоВАЗе" в январе-июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 59%. При этом увеличение производства автомобилей и машинокомплектов под брендом Lada за этот период составило 1,8 раза – до 160,9 тысячи машин.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).