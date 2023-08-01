https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887682874.html

СМИ: Байден публично унизил Зеленского одной фразой

СМИ: Байден публично унизил Зеленского одной фразой - РИА Новости, 01.08.2023

СМИ: Байден публично унизил Зеленского одной фразой

Джо Байден публично унизил Владимира Зеленского после того, как он выразил недовольство решением НАТО не приглашать Украину в альянс, написал колумнист... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T20:22

2023-08-01T20:22

2023-08-01T21:20

украина

россия

нато

йенс столтенберг

вильнюс

владимир зеленский

джо байден

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Джо Байден публично унизил Владимира Зеленского после того, как он выразил недовольство решением НАТО не приглашать Украину в альянс, написал колумнист Александер Марковски в статье для American Thinker.Как напомнил обозреватель, во время переговоров с главой киевского режима на саммите в Вильнюсе американский лидер пошутил, что Украина "застряла" с Соединенными Штатами и Вашингтон "никуда не денется" от Киева."Когда вассал осмелился повысить голос на хозяев, президенту Байдену пришлось указать ему на его место. <…> Говоря недипломатически: вы, недоумки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие или пока у вас не кончится пушечное мясо", — пояснил Марковски.По его мнению, саммит НАТО охладил пыл Зеленского, который гнался за членством в военном блоке, словно "борзая за механическим кроликом".Западных лидеров полностью устраивает, что украинцы воюют и гибнут за них, но при этом не числятся в альянсе. Это позволяет элитам в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе не вступать в прямую конфронтацию с ядерной державой, рассуждает журналист. Союзники прекрасно понимают, что Украине некуда деваться, поэтому любой протест Зеленского из-за решения членов организации жестко пресекается, резюмировал автор материала.Саммит НАТО проходил в Вильнюсе с 11 по 12 июля. По его итогам бывшая советская республика не получила приглашения в блок. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если киевский режим не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887669260.html

https://ria.ru/20230801/taktika-1887658995.html

украина

россия

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, нато, йенс столтенберг, вильнюс, владимир зеленский, джо байден, в мире