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СМИ: Байден публично унизил Зеленского одной фразой - РИА Новости, 01.08.2023
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20:22 01.08.2023 (обновлено: 21:20 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887682874.html
СМИ: Байден публично унизил Зеленского одной фразой
СМИ: Байден публично унизил Зеленского одной фразой - РИА Новости, 01.08.2023
СМИ: Байден публично унизил Зеленского одной фразой
Джо Байден публично унизил Владимира Зеленского после того, как он выразил недовольство решением НАТО не приглашать Украину в альянс, написал колумнист... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:22
2023-08-01T21:20
украина
россия
нато
йенс столтенберг
вильнюс
владимир зеленский
джо байден
в мире
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Джо Байден публично унизил Владимира Зеленского после того, как он выразил недовольство решением НАТО не приглашать Украину в альянс, написал колумнист Александер Марковски в статье для American Thinker.Как напомнил обозреватель, во время переговоров с главой киевского режима на саммите в Вильнюсе американский лидер пошутил, что Украина "застряла" с Соединенными Штатами и Вашингтон "никуда не денется" от Киева.&quot;Когда вассал осмелился повысить голос на хозяев, президенту Байдену пришлось указать ему на его место. &lt;…&gt; Говоря недипломатически: вы, недоумки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие или пока у вас не кончится пушечное мясо&quot;, — пояснил Марковски.По его мнению, саммит НАТО охладил пыл Зеленского, который гнался за членством в военном блоке, словно "борзая за механическим кроликом".Западных лидеров полностью устраивает, что украинцы воюют и гибнут за них, но при этом не числятся в альянсе. Это позволяет элитам в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе не вступать в прямую конфронтацию с ядерной державой, рассуждает журналист. Союзники прекрасно понимают, что Украине некуда деваться, поэтому любой протест Зеленского из-за решения членов организации жестко пресекается, резюмировал автор материала.Саммит НАТО проходил в Вильнюсе с 11 по 12 июля. По его итогам бывшая советская республика не получила приглашения в блок. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если киевский режим не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230801/ukraina-1887669260.html
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РИА Новости
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украина, россия, нато, йенс столтенберг, вильнюс, владимир зеленский, джо байден, в мире
Украина, Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, Вильнюс, Владимир Зеленский, Джо Байден, В мире
СМИ: Байден публично унизил Зеленского одной фразой

AT: Байден унизил Зеленского фразой о том, что Украина никуда не денется от США

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Джо Байден публично унизил Владимира Зеленского после того, как он выразил недовольство решением НАТО не приглашать Украину в альянс, написал колумнист Александер Марковски в статье для American Thinker.
Как напомнил обозреватель, во время переговоров с главой киевского режима на саммите в Вильнюсе американский лидер пошутил, что Украина "застряла" с Соединенными Штатами и Вашингтон "никуда не денется" от Киева.
«

"Когда вассал осмелился повысить голос на хозяев, президенту Байдену пришлось указать ему на его место. <…> Говоря недипломатически: вы, недоумки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие или пока у вас не кончится пушечное мясо", — пояснил Марковски.

По его мнению, саммит НАТО охладил пыл Зеленского, который гнался за членством в военном блоке, словно "борзая за механическим кроликом".
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Западных лидеров полностью устраивает, что украинцы воюют и гибнут за них, но при этом не числятся в альянсе. Это позволяет элитам в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе не вступать в прямую конфронтацию с ядерной державой, рассуждает журналист.
Союзники прекрасно понимают, что Украине некуда деваться, поэтому любой протест Зеленского из-за решения членов организации жестко пресекается, резюмировал автор материала.
Саммит НАТО проходил в Вильнюсе с 11 по 12 июля. По его итогам бывшая советская республика не получила приглашения в блок. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если киевский режим не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.
Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УкраинаРоссияНАТОЙенс СтолтенбергВильнюсВладимир ЗеленскийДжо БайденВ мире
 
 
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