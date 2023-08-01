СМИ: Байден публично унизил Зеленского одной фразой
AT: Байден унизил Зеленского фразой о том, что Украина никуда не денется от США
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Джо Байден публично унизил Владимира Зеленского после того, как он выразил недовольство решением НАТО не приглашать Украину в альянс, написал колумнист Александер Марковски в статье для American Thinker.
Как напомнил обозреватель, во время переговоров с главой киевского режима на саммите в Вильнюсе американский лидер пошутил, что Украина "застряла" с Соединенными Штатами и Вашингтон "никуда не денется" от Киева.
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"Когда вассал осмелился повысить голос на хозяев, президенту Байдену пришлось указать ему на его место. <…> Говоря недипломатически: вы, недоумки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие или пока у вас не кончится пушечное мясо", — пояснил Марковски.
По его мнению, саммит НАТО охладил пыл Зеленского, который гнался за членством в военном блоке, словно "борзая за механическим кроликом".
Западных лидеров полностью устраивает, что украинцы воюют и гибнут за них, но при этом не числятся в альянсе. Это позволяет элитам в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе не вступать в прямую конфронтацию с ядерной державой, рассуждает журналист.
Союзники прекрасно понимают, что Украине некуда деваться, поэтому любой протест Зеленского из-за решения членов организации жестко пресекается, резюмировал автор материала.
Саммит НАТО проходил в Вильнюсе с 11 по 12 июля. По его итогам бывшая советская республика не получила приглашения в блок. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если киевский режим не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.
Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.
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