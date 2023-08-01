https://ria.ru/20230801/vmf-1887638400.html
ВМФ до конца года пополнят более 20 судов обеспечения
ВМФ до конца года пополнят более 20 судов обеспечения - РИА Новости, 01.08.2023
ВМФ до конца года пополнят более 20 судов обеспечения
Более 20 судов обеспечения войдут в 2023 году в состав Военно-морского флота, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:25
2023-08-01T16:25
2023-08-01T16:25
безопасность
николай евменов
вмф рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887199308_0:253:3107:2001_1920x0_80_0_0_b9e929256fc367427b57497f1bb520e8.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 20 судов обеспечения войдут в 2023 году в состав Военно-морского флота, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Он принял участие в совещании, на котором поздравил подчинённых военнослужащих и гражданских сотрудников системы материально-технического обеспечения ВМФ с профессиональным праздником – Днём тыла Вооружённых сил Российской Федерации. "За последние 10 лет на вооружение службы вспомогательного флота было принято более 100 новых судов обеспечения: буксиров, танкеров, морских мишеней, плавкранов, многофункциональных транспортов, ледоколов и т.п. Только в текущем году спланировано к приёму в состав флота более 20 судов обеспечения", – сказал Евменов. Он отметил, что в обеспечении прохода кораблей-участников главного Военно-морского парада на Неве и в Финском заливе было задействовано 34 судна вспомогательного флота ВМФ. В их числе рейдовые буксиры и танкеры, обеспечившие прохождение парадных строев и стоянки кораблей, снабжение их на рейде, вывоз мусора и льяльных вод, перевозку техники и личного состава.
https://ria.ru/20230731/karakurt-1887338965.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887199308_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_07fe1ef743715563a87513a989834e6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, николай евменов, вмф рф
Безопасность, Николай Евменов, ВМФ РФ
ВМФ до конца года пополнят более 20 судов обеспечения
Главком ВМФ Евменов анонсировал поставку более 20 судов обеспечения до конца года
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 20 судов обеспечения войдут в 2023 году в состав Военно-морского флота, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
Он принял участие в совещании, на котором поздравил подчинённых военнослужащих и гражданских сотрудников системы материально-технического обеспечения ВМФ с профессиональным праздником – Днём тыла Вооружённых сил Российской Федерации.
"За последние 10 лет на вооружение службы вспомогательного флота было принято более 100 новых судов обеспечения: буксиров, танкеров, морских мишеней, плавкранов, многофункциональных транспортов, ледоколов и т.п. Только в текущем году спланировано к приёму в состав флота более 20 судов обеспечения", – сказал Евменов.
Он отметил, что в обеспечении прохода кораблей-участников главного Военно-морского парада на Неве
и в Финском заливе
было задействовано 34 судна вспомогательного флота ВМФ. В их числе рейдовые буксиры и танкеры, обеспечившие прохождение парадных строев и стоянки кораблей, снабжение их на рейде, вывоз мусора и льяльных вод, перевозку техники и личного состава.
В ВМФ до конца года примут три корабля проекта "Каракурт"