Рейтинг@Mail.ru
ВМФ до конца года пополнят более 20 судов обеспечения - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/vmf-1887638400.html
ВМФ до конца года пополнят более 20 судов обеспечения
ВМФ до конца года пополнят более 20 судов обеспечения - РИА Новости, 01.08.2023
ВМФ до конца года пополнят более 20 судов обеспечения
Более 20 судов обеспечения войдут в 2023 году в состав Военно-морского флота, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:25
2023-08-01T16:25
безопасность
николай евменов
вмф рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887199308_0:253:3107:2001_1920x0_80_0_0_b9e929256fc367427b57497f1bb520e8.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 20 судов обеспечения войдут в 2023 году в состав Военно-морского флота, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Он принял участие в совещании, на котором поздравил подчинённых военнослужащих и гражданских сотрудников системы материально-технического обеспечения ВМФ с профессиональным праздником – Днём тыла Вооружённых сил Российской Федерации. "За последние 10 лет на вооружение службы вспомогательного флота было принято более 100 новых судов обеспечения: буксиров, танкеров, морских мишеней, плавкранов, многофункциональных транспортов, ледоколов и т.п. Только в текущем году спланировано к приёму в состав флота более 20 судов обеспечения", – сказал Евменов. Он отметил, что в обеспечении прохода кораблей-участников главного Военно-морского парада на Неве и в Финском заливе было задействовано 34 судна вспомогательного флота ВМФ. В их числе рейдовые буксиры и танкеры, обеспечившие прохождение парадных строев и стоянки кораблей, снабжение их на рейде, вывоз мусора и льяльных вод, перевозку техники и личного состава.
https://ria.ru/20230731/karakurt-1887338965.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887199308_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_07fe1ef743715563a87513a989834e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, николай евменов, вмф рф
Безопасность, Николай Евменов, ВМФ РФ
ВМФ до конца года пополнят более 20 судов обеспечения

Главком ВМФ Евменов анонсировал поставку более 20 судов обеспечения до конца года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлавный военно-морской парад в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 20 судов обеспечения войдут в 2023 году в состав Военно-морского флота, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
Он принял участие в совещании, на котором поздравил подчинённых военнослужащих и гражданских сотрудников системы материально-технического обеспечения ВМФ с профессиональным праздником – Днём тыла Вооружённых сил Российской Федерации.
"За последние 10 лет на вооружение службы вспомогательного флота было принято более 100 новых судов обеспечения: буксиров, танкеров, морских мишеней, плавкранов, многофункциональных транспортов, ледоколов и т.п. Только в текущем году спланировано к приёму в состав флота более 20 судов обеспечения", – сказал Евменов.
Он отметил, что в обеспечении прохода кораблей-участников главного Военно-морского парада на Неве и в Финском заливе было задействовано 34 судна вспомогательного флота ВМФ. В их числе рейдовые буксиры и танкеры, обеспечившие прохождение парадных строев и стоянки кораблей, снабжение их на рейде, вывоз мусора и льяльных вод, перевозку техники и личного состава.
Малый ракетный корабль Одинцово проекта 22800 Каракурт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
В ВМФ до конца года примут три корабля проекта "Каракурт"
31 июля, 13:04
 
БезопасностьНиколай ЕвменовВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала