https://ria.ru/20230801/vmf-1887638400.html

ВМФ до конца года пополнят более 20 судов обеспечения

ВМФ до конца года пополнят более 20 судов обеспечения - РИА Новости, 01.08.2023

ВМФ до конца года пополнят более 20 судов обеспечения

Более 20 судов обеспечения войдут в 2023 году в состав Военно-морского флота, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:25

2023-08-01T16:25

2023-08-01T16:25

безопасность

николай евменов

вмф рф

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 20 судов обеспечения войдут в 2023 году в состав Военно-морского флота, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Он принял участие в совещании, на котором поздравил подчинённых военнослужащих и гражданских сотрудников системы материально-технического обеспечения ВМФ с профессиональным праздником – Днём тыла Вооружённых сил Российской Федерации. "За последние 10 лет на вооружение службы вспомогательного флота было принято более 100 новых судов обеспечения: буксиров, танкеров, морских мишеней, плавкранов, многофункциональных транспортов, ледоколов и т.п. Только в текущем году спланировано к приёму в состав флота более 20 судов обеспечения", – сказал Евменов. Он отметил, что в обеспечении прохода кораблей-участников главного Военно-морского парада на Неве и в Финском заливе было задействовано 34 судна вспомогательного флота ВМФ. В их числе рейдовые буксиры и танкеры, обеспечившие прохождение парадных строев и стоянки кораблей, снабжение их на рейде, вывоз мусора и льяльных вод, перевозку техники и личного состава.

https://ria.ru/20230731/karakurt-1887338965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, николай евменов, вмф рф