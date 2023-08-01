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Туристы жалуются на проблемы с подачей на испанские визы - РИА Новости, 01.08.2023
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Туризм
 
18:55 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/vizy-1887651495.html
Туристы жалуются на проблемы с подачей на испанские визы
Туристы жалуются на проблемы с подачей на испанские визы - РИА Новости, 01.08.2023
Туристы жалуются на проблемы с подачей на испанские визы
РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T18:55
2023-08-01T18:55
туризм
новости - туризм
туризм
шенгенская виза
испания
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. У российских туристов возникли сложности с подачей документов на испанскую визу, сообщили РИА Новости эксперты.Испанский сервисно-визовый центр в Москве 31 июля обещал открыть даты на подачу документов на период до 11 августа. "Слоты были доступны ровно пять минут, но ни вручную, ни с помощью бота никто не смог записаться на прием. Мы пытались оперативно внести данные, поставили оповещение. Были компании, которые ловили "окошко" с помощью ботов – бесполезно", – рассказала автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд. Она отметила, что туристы надеются на повторную раздачу слотов на период до 11 августа.Путешественники более двух недель ждали открытия окон для записи на подачу документов в визовый центр. Эксперты также рассказывали о проблемах при попытке поймать слот на вторую половину августа."Записаться на визу в Испанию и ловить окна даже в течение месяца стало целым квестом. Слотов на ближайшие две — три недели просто нет", – подтверждает гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр. По ее словам, "по Италии ситуация схожая". "Франция — если запишетесь в течение месяца — это удача! Если повезет, могут выдавать на полгода — год. Греция — можно записаться в течение недели-двух. Но сроки выдачи очень непредсказуемы. В среднем может занять две-три недели", – рассказывает эксперт.Она рекомендует подаваться как можно раньше: с запасом времени минимум — от двух-трех месяцев до поездки.
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, шенгенская виза, испания
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Шенгенская виза, Испания
Туристы жалуются на проблемы с подачей на испанские визы

Эксперты рассказали о проблемах с подачей документов на визы в Испанию

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛюди у входа в новый объединенный визовый центр в Москве
Люди у входа в новый объединенный визовый центр в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. У российских туристов возникли сложности с подачей документов на испанскую визу, сообщили РИА Новости эксперты.
Испанский сервисно-визовый центр в Москве 31 июля обещал открыть даты на подачу документов на период до 11 августа. "Слоты были доступны ровно пять минут, но ни вручную, ни с помощью бота никто не смог записаться на прием. Мы пытались оперативно внести данные, поставили оповещение. Были компании, которые ловили "окошко" с помощью ботов – бесполезно", – рассказала автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд. Она отметила, что туристы надеются на повторную раздачу слотов на период до 11 августа.
Путешественники более двух недель ждали открытия окон для записи на подачу документов в визовый центр. Эксперты также рассказывали о проблемах при попытке поймать слот на вторую половину августа.
"Записаться на визу в Испанию и ловить окна даже в течение месяца стало целым квестом. Слотов на ближайшие две — три недели просто нет", – подтверждает гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр.
По ее словам, "по Италии ситуация схожая". "Франция — если запишетесь в течение месяца — это удача! Если повезет, могут выдавать на полгода — год. Греция — можно записаться в течение недели-двух. Но сроки выдачи очень непредсказуемы. В среднем может занять две-три недели", – рассказывает эксперт.
Она рекомендует подаваться как можно раньше: с запасом времени минимум — от двух-трех месяцев до поездки.
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