https://ria.ru/20230801/vizy-1887651495.html

Туристы жалуются на проблемы с подачей на испанские визы

Туристы жалуются на проблемы с подачей на испанские визы - РИА Новости, 01.08.2023

Туристы жалуются на проблемы с подачей на испанские визы

РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T18:55

2023-08-01T18:55

2023-08-01T18:55

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. У российских туристов возникли сложности с подачей документов на испанскую визу, сообщили РИА Новости эксперты.Испанский сервисно-визовый центр в Москве 31 июля обещал открыть даты на подачу документов на период до 11 августа. "Слоты были доступны ровно пять минут, но ни вручную, ни с помощью бота никто не смог записаться на прием. Мы пытались оперативно внести данные, поставили оповещение. Были компании, которые ловили "окошко" с помощью ботов – бесполезно", – рассказала автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд. Она отметила, что туристы надеются на повторную раздачу слотов на период до 11 августа.Путешественники более двух недель ждали открытия окон для записи на подачу документов в визовый центр. Эксперты также рассказывали о проблемах при попытке поймать слот на вторую половину августа."Записаться на визу в Испанию и ловить окна даже в течение месяца стало целым квестом. Слотов на ближайшие две — три недели просто нет", – подтверждает гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр. По ее словам, "по Италии ситуация схожая". "Франция — если запишетесь в течение месяца — это удача! Если повезет, могут выдавать на полгода — год. Греция — можно записаться в течение недели-двух. Но сроки выдачи очень непредсказуемы. В среднем может занять две-три недели", – рассказывает эксперт.Она рекомендует подаваться как можно раньше: с запасом времени минимум — от двух-трех месяцев до поездки.

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