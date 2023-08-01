https://ria.ru/20230801/vizit-1887465806.html

Визит Шойгу в КНДР напугал США по десяти причинам

Визит Шойгу в КНДР напугал США по десяти причинам - РИА Новости, 01.08.2023

Визит Шойгу в КНДР напугал США по десяти причинам

Реакция Вашингтона на визит Сергея Шойгу в Северную Корею приобретает все более любопытный оборот. По словам постпреда США в ООН, Штаты готовы предоставить... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T08:00

2023-08-01T08:00

2023-08-01T08:00

россия

сша

пхеньян

сергей шойгу

энтони блинкен

ким е чжон

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887464686_0:0:1171:659_1920x0_80_0_0_8ebe81380f5e016f4d826db32facf76e.jpg

Реакция Вашингтона на визит Сергея Шойгу в Северную Корею приобретает все более любопытный оборот. По словам постпреда США в ООН, Штаты готовы предоставить народу КНДР необходимую гуманитарную помощь, если Пхеньян откроет границы. Примечательное заявление — особенно в свете первоначальной реакции американцев."Россия отчаянно пытается найти оружие". Такими словами госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Корейскую Народно-Демократическую Республику.Госсекретарь нервничает и клевещет на реальность. Применительно к КНДР — зачем нам что-то искать? Если попросить, корейцы сами покажут и проведут обстоятельную экскурсию. Там очень любят демонстрировать успехи своего оборонно-промышленного комплекса, но делать это могут только перед китайскими или русскими товарищами.Американцы нам как будто завидуют — но нет, они не завидуют. Они в ужасе. Сама идея поставок вооружений из КНДР в Россию их чрезвычайно пугает, и на это у них есть как минимум десять причин.Причина первая. Если страны НАТО критично исчерпали запасы боеприпасов из-за поставок в ВСУ, то Северная Корея, как принято считать, располагает значительными и даже не початыми военными арсеналами — при пересчете на душу населения, вероятно, самыми крупными в мире. Один из двадцати местных жителей, включая детей и стариков, либо служит в действующей армии, либо приписан к какому-то парамилитарному образованию.До СВО и мобилизации регулярные войска КНДР превышали российские, уступая по численности только армиям Китая, Индии и США. При этом ни в США, ни в Индии, ни даже в Китае военные не имеют такого влияния на государственную политику, как в КНДР. Всесторонняя опора народа на вооруженные силы и приоритет интересов военных — одна из несущих колонн государственной идеологии чучхе.Другая опора — суверенитет в квадрате, замкнутый цикл, полное жизнеобеспечение. С этим не всегда получается в плане потребительских товаров и даже продуктов питания. Но для нужд армии и обороны в целом не жалеют ничего — и немалого достигли, жизнь заставила. Все-таки речь идет о системе, возникшей и существовавшей в режиме угрозы своего полного уничтожения, как это было с СССР. В этом смысле восприятие КНДР некоторыми экспертами как особой разновидности "банановой республики" ложно: "банановые республики" не запускают спутники, не располагают ядерными подлодками и не производят баллистических ракет.Проще говоря, потенциально резервы КНДР значительны — и могут сыграть значительную роль в истории противостояния на Украине, которое приняло характер войны на истощение.Причина вторая. КНДР — однозначный союзник России в этом конфликте. Ким Ё Чжон, член северокорейского правительства, видный партийный идеолог, личный посланник Ким Чен Ына и, что самое главное, его родная сестра, так и заявляла: "Мы с Россией в одном окопе".Пхеньян, конечно, не единственный наш союзник, но прочие союзники такого не заявляли. Даже президент Белоруссии выражается более расплывчато.То есть если России действительно будет нужно, то одна из крупнейших армий на планете ей обязательно поможет. Слово Кимов.Причина третья. Особенность северокорейского ВПК — советские корни, идет ли речь о калибрах или о системах управления. Вопрос может быть поставлен о качестве, например, снарядов (притом что за низкокачественную продукцию для армейских нужд в КНДР, надо думать, наказывают), но в значительно меньшей степени — о совместимости с российскими вооружениями.С учетом того, сколь сильно уповают американские чиновники на снарядный голод в российской армии, это обстоятельство должно их огорчать.Причина четвертая. Юридическая инфраструктура для военной помощи России у КНДР была оформлена еще год назад, когда Пхеньян официально признал независимость ДНР и ЛНР, которые впоследствии вошли в состав РФ (что он тоже признал).Таким образом, если страны НАТО осуществляют поставки вооружений на Украину под предлогом того, что признают ее территориальную целостность в границах 1991 года, то КНДР может поставлять свои вооружения в зону конфликта на том основании, что признает территориальную целостность России в границах 2022 года.Причина пятая. Москве есть что предложить Пхеньяну взамен ракет или боеприпасов, если они и впрямь понадобятся. В своей внешнеторговой деятельности КНДР привыкла использовать бартер и принимает в качестве платежного средства многое — зерно, металлы, машины. То есть то, чем Россия богата и будет богата, несмотря на ведущуюся против нее экономическую войну.Причина шестая. В этой войне США не смогут использовать против КНДР свою любимое средство — вторичные санкции, поскольку потенциал даже первичных санкций в отношении Северной Кореи давно исчерпан. Экономика чучхе, какой бы она ни была, от Запада не зависит, следовательно, ее нельзя "наказать".Причина седьмая. США не способны препятствовать гипотетической военной сделке между Россией и КНДР просто в силу того, что наши страны граничат друг с другом. Для этого им придется поднять ставку до нанесения ракетного удара по территории ядерной державы — либо российской, либо северокорейской. То есть до начала третьей мировой и первой ядерной войны.Ядерный потенциал десятилетиями страхует РФ и КНДР от военной агрессии со стороны Америки. Так будет и впредь.Причина восьмая. Администрация США не в состоянии использовать против такой сделки и "метод аукционных торгов", который работал в прежние годы. Это вполне традиционная тактика Кимов — сперва накалить обстановку, а потом пойти на деэскалацию в обмен на торговые поставки.Тут важно подчеркнуть — именно действующая администрация США не в состоянии, а не США в принципе. Она такой дипломатический трюк, требующий особой гибкости и прыти, не осилит физически: Блинкен — из-за своих крайне идеологизированных и догматичных установок, Байден — просто в силу возраста.Причина девятая. В то же время создание реально функционирующего оборонного альянса Москвы и Пхеньяна станет личным провалом тандема Байден — Блинкен, поскольку его главным внешнеполитическом приоритетом изначально провозглашалась "проблема Северной Кореи и ее ракетной программы". Но потом началась СВО, приоритеты резко сменились на противостояние России, а теперь расклад такой, что ставка на т. н. контрнаступление ВСУ и снарядный голод ВС РФ не сработала, а "проблема Северной Кореи" приобрела неожиданный оборот. В итоге — полный провал по обоим приоритетам.Причина десятая. В Вашингтоне знают, что побудительный мотив руководства КНДР, который способен перевесить все прочие соображения, — это насолить Америке, поскольку Северная Корея ощущает себя частью международного сопротивления США и хочет играть в этом противостоянии значимую роль.Как сформулировала это Ким Ё Чжон, "мир без США будет более светлым, безопасным и спокойным, чем сейчас".Не то чтобы в России считают так же. Но после того как США сделали нормой деятельное военное сотрудничество с нашим врагом, у нас нет моральных обязательств избегать подобного.

https://ria.ru/20230729/vooruzhenie-1887082002.html

https://ria.ru/20230728/kndr-1886752450.html

https://ria.ru/20230728/dron-1886825847.html

https://ria.ru/20230728/kndr-1886761258.html

https://ria.ru/20230727/podderzhka-1886716289.html

https://ria.ru/20230730/kndr-1887217891.html

https://ria.ru/20230728/kndr-1886758382.html

россия

сша

пхеньян

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

россия, сша, пхеньян, сергей шойгу, энтони блинкен, ким е чжон, вооруженные силы украины, нато, оон, аналитика, кндр (северная корея), мид кндр