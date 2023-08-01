https://ria.ru/20230801/venesuela-1887500764.html

Мадуро надеется на положительное решение о приеме Венесуэлы в БРИКС

Мадуро надеется на положительное решение о приеме Венесуэлы в БРИКС - РИА Новости, 01.08.2023

Мадуро надеется на положительное решение о приеме Венесуэлы в БРИКС

Правительство Венесуэлы надеется, что страны БРИКС на следующей встречи согласятся принять южноамериканскую страну в состав организации, заявил президент... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T04:47

2023-08-01T04:47

2023-08-01T04:47

россия

венесуэла

йоханнесбург

николас мадуро

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

сергей лавров

в мире

брикс

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МЕХИКО, 1 авг - РИА Новости. Правительство Венесуэлы надеется, что страны БРИКС на следующей встречи согласятся принять южноамериканскую страну в состав организации, заявил президент Николас Мадуро. "Венесуэла сделала свое предложение об участии в БРИКС, мы надеемся, что оно получит положительную оценку Китая, Бразилии, Индии, Южной Африки и России. Мы ожидаем положительного ответа, чтобы Венесуэла скорее смогла с радостью принять участие в работе БРИКС, чтобы учиться, поддерживать и помогать", — заявил политик в эфире телеканала VTV. Впервые Мадуро заявил о готовности Венесуэлы присоединиться к группе БРИКС в мае, тогда поддержку этой инициативе выразили правительства Китая и России. По словам политика, организация планирует рассмотреть вопрос о своем расширении на следующей встрече глав государств-участников. В 2022 году БРИКС объявил, что расширит ряд стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально. На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230801/boliviya-1887496728.html

россия

венесуэла

йоханнесбург

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россия, венесуэла, йоханнесбург, николас мадуро, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), сергей лавров, в мире, брикс