Рейтинг@Mail.ru
Мадуро надеется на положительное решение о приеме Венесуэлы в БРИКС - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/venesuela-1887500764.html
Мадуро надеется на положительное решение о приеме Венесуэлы в БРИКС
Мадуро надеется на положительное решение о приеме Венесуэлы в БРИКС - РИА Новости, 01.08.2023
Мадуро надеется на положительное решение о приеме Венесуэлы в БРИКС
Правительство Венесуэлы надеется, что страны БРИКС на следующей встречи согласятся принять южноамериканскую страну в состав организации, заявил президент... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T04:47
2023-08-01T04:47
россия
венесуэла
йоханнесбург
николас мадуро
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
сергей лавров
в мире
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:152:2870:1766_1920x0_80_0_0_dbd452951c318c424db1e6e63826464d.jpg
МЕХИКО, 1 авг - РИА Новости. Правительство Венесуэлы надеется, что страны БРИКС на следующей встречи согласятся принять южноамериканскую страну в состав организации, заявил президент Николас Мадуро. "Венесуэла сделала свое предложение об участии в БРИКС, мы надеемся, что оно получит положительную оценку Китая, Бразилии, Индии, Южной Африки и России. Мы ожидаем положительного ответа, чтобы Венесуэла скорее смогла с радостью принять участие в работе БРИКС, чтобы учиться, поддерживать и помогать", — заявил политик в эфире телеканала VTV. Впервые Мадуро заявил о готовности Венесуэлы присоединиться к группе БРИКС в мае, тогда поддержку этой инициативе выразили правительства Китая и России. По словам политика, организация планирует рассмотреть вопрос о своем расширении на следующей встрече глав государств-участников. В 2022 году БРИКС объявил, что расширит ряд стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально. На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230801/boliviya-1887496728.html
россия
венесуэла
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47623e7ee84cadb1f4a551b445c23a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венесуэла, йоханнесбург, николас мадуро, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), сергей лавров, в мире, брикс
Россия, Венесуэла, Йоханнесбург, Николас Мадуро, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), Сергей Лавров, В мире, БРИКС
Мадуро надеется на положительное решение о приеме Венесуэлы в БРИКС

Мадуро выразил надежду на согласие стран БРИКС принять Венесуэлу в состав организации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 1 авг - РИА Новости. Правительство Венесуэлы надеется, что страны БРИКС на следующей встречи согласятся принять южноамериканскую страну в состав организации, заявил президент Николас Мадуро.
«
"Венесуэла сделала свое предложение об участии в БРИКС, мы надеемся, что оно получит положительную оценку Китая, Бразилии, Индии, Южной Африки и России. Мы ожидаем положительного ответа, чтобы Венесуэла скорее смогла с радостью принять участие в работе БРИКС, чтобы учиться, поддерживать и помогать", — заявил политик в эфире телеканала VTV.
Впервые Мадуро заявил о готовности Венесуэлы присоединиться к группе БРИКС в мае, тогда поддержку этой инициативе выразили правительства Китая и России. По словам политика, организация планирует рассмотреть вопрос о своем расширении на следующей встрече глав государств-участников.
В 2022 году БРИКС объявил, что расширит ряд стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.
На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Боливийский дипломат назвал пользу от вступления страны в БРИКС
03:01
 
РоссияВенесуэлаЙоханнесбургНиколас МадуроМзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии)Сергей ЛавровВ миреБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала