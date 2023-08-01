https://ria.ru/20230801/ukraina-1887634798.html
На Украине конфисковали имущество российского сенатора
На Украине конфисковали имущество российского сенатора - РИА Новости, 01.08.2023
На Украине конфисковали имущество российского сенатора
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал в пользу государства имущество члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны, сообщает... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:12
2023-08-01T16:12
2023-08-01T16:46
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
запорожская область
совет федерации рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887633953_0:56:3198:1855_1920x0_80_0_0_f0eec6f812b02439f1d9e877458ab929.jpg
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал в пользу государства имущество члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны, сообщает министерство юстиции Украины. "ВАКС применил к Вороне Дмитрию Николаевичу санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 закона Украины "О санкциях" и взыскал в доход государства активы, принадлежащие Вороне Д. М. и активы, в отношении которых Ворона Д. М. может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими", - говорится в сообщении на сайте министерства. Как утверждает минюст страны, конфискованы четыре квартиры, десять земельных участков, а также три автомобиля, якобы принадлежащие российскому сенатору. При этом ВАКС отказался изымать имущество, принадлежащее, по данным украинских властей, его супруге. Минюст готовится оспорить это решение. Уроженец Донецка Дмитрий Ворона был назначен сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области указом губернатора региона Евгения Балицкого в декабре 2022 года. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230711/lebedev-1883466294.html
https://ria.ru/20230711/natsionalizatsiya-1883447641.html
украина
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887633953_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_6638f6b6cd343231224aa0e04b798bf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, запорожская область, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Запорожская область, Совет Федерации РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине конфисковали имущество российского сенатора
Суд на Украине конфисковал имущество сенатора от Запорожской области Дмитрия Вороны
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал в пользу государства имущество члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны, сообщает министерство юстиции Украины.
"ВАКС применил к Вороне Дмитрию Николаевичу санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 закона Украины "О санкциях" и взыскал в доход государства активы, принадлежащие Вороне Д. М. и активы, в отношении которых Ворона Д. М. может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими", - говорится в сообщении на сайте министерства.
На Украине конфисковали активы российского блогера и дизайнера Лебедева
Как утверждает минюст страны, конфискованы четыре квартиры, десять земельных участков, а также три автомобиля, якобы принадлежащие российскому сенатору. При этом ВАКС отказался изымать имущество, принадлежащее, по данным украинских властей, его супруге. Минюст готовится оспорить это решение.
Уроженец Донецка
Дмитрий Ворона был назначен сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области указом губернатора региона Евгения Балицкого
в декабре 2022 года.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь
.
На Украине национализировали активы российских бизнесменов