https://ria.ru/20230801/ukraina-1887634798.html

На Украине конфисковали имущество российского сенатора

На Украине конфисковали имущество российского сенатора - РИА Новости, 01.08.2023

На Украине конфисковали имущество российского сенатора

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал в пользу государства имущество члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны, сообщает... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:12

2023-08-01T16:12

2023-08-01T16:46

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

запорожская область

совет федерации рф

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887633953_0:56:3198:1855_1920x0_80_0_0_f0eec6f812b02439f1d9e877458ab929.jpg

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал в пользу государства имущество члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны, сообщает министерство юстиции Украины. "ВАКС применил к Вороне Дмитрию Николаевичу санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 закона Украины "О санкциях" и взыскал в доход государства активы, принадлежащие Вороне Д. М. и активы, в отношении которых Ворона Д. М. может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими", - говорится в сообщении на сайте министерства. Как утверждает минюст страны, конфискованы четыре квартиры, десять земельных участков, а также три автомобиля, якобы принадлежащие российскому сенатору. При этом ВАКС отказался изымать имущество, принадлежащее, по данным украинских властей, его супруге. Минюст готовится оспорить это решение. Уроженец Донецка Дмитрий Ворона был назначен сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области указом губернатора региона Евгения Балицкого в декабре 2022 года. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230711/lebedev-1883466294.html

https://ria.ru/20230711/natsionalizatsiya-1883447641.html

украина

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, запорожская область, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр