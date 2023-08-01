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На Украине конфисковали имущество российского сенатора - РИА Новости, 01.08.2023
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16:12 01.08.2023 (обновлено: 16:46 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/ukraina-1887634798.html
На Украине конфисковали имущество российского сенатора
На Украине конфисковали имущество российского сенатора - РИА Новости, 01.08.2023
На Украине конфисковали имущество российского сенатора
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал в пользу государства имущество члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны, сообщает... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:12
2023-08-01T16:46
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
запорожская область
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал в пользу государства имущество члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны, сообщает министерство юстиции Украины. "ВАКС применил к Вороне Дмитрию Николаевичу санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 закона Украины "О санкциях" и взыскал в доход государства активы, принадлежащие Вороне Д. М. и активы, в отношении которых Ворона Д. М. может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими", - говорится в сообщении на сайте министерства. Как утверждает минюст страны, конфискованы четыре квартиры, десять земельных участков, а также три автомобиля, якобы принадлежащие российскому сенатору. При этом ВАКС отказался изымать имущество, принадлежащее, по данным украинских властей, его супруге. Минюст готовится оспорить это решение. Уроженец Донецка Дмитрий Ворона был назначен сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области указом губернатора региона Евгения Балицкого в декабре 2022 года. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230711/lebedev-1883466294.html
https://ria.ru/20230711/natsionalizatsiya-1883447641.html
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безопасность, украина, россия, запорожская область, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Запорожская область, Совет Федерации РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине конфисковали имущество российского сенатора

Суд на Украине конфисковал имущество сенатора от Запорожской области Дмитрия Вороны

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСенатор Российской Федерации от Запорожской области Дмитрий Ворона
Сенатор Российской Федерации от Запорожской области Дмитрий Ворона - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Сенатор Российской Федерации от Запорожской области Дмитрий Ворона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал в пользу государства имущество члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны, сообщает министерство юстиции Украины.
"ВАКС применил к Вороне Дмитрию Николаевичу санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 закона Украины "О санкциях" и взыскал в доход государства активы, принадлежащие Вороне Д. М. и активы, в отношении которых Ворона Д. М. может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
На Украине конфисковали активы российского блогера и дизайнера Лебедева
11 июля, 11:37
Как утверждает минюст страны, конфискованы четыре квартиры, десять земельных участков, а также три автомобиля, якобы принадлежащие российскому сенатору. При этом ВАКС отказался изымать имущество, принадлежащее, по данным украинских властей, его супруге. Минюст готовится оспорить это решение.
Уроженец Донецка Дмитрий Ворона был назначен сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области указом губернатора региона Евгения Балицкого в декабре 2022 года.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
На Украине национализировали активы российских бизнесменов
11 июля, 10:49
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияЗапорожская областьСовет Федерации РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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