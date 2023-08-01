https://ria.ru/20230801/ukraina-1887608806.html

СМИ: украинские военные призвали провести тотальную мобилизацию

СМИ: украинские военные призвали провести тотальную мобилизацию - РИА Новости, 01.08.2023

СМИ: украинские военные призвали провести тотальную мобилизацию

Некоторые украинские военные призвали не приукрашивать ситуацию на фронте и успехах ВСУ и провести тотальную мобилизацию, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:37

2023-08-01T14:37

2023-08-01T14:38

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Некоторые украинские военные призвали не приукрашивать ситуацию на фронте и успехах ВСУ и провести тотальную мобилизацию, пишет украинское издание "Страна.ua". "В соцсетях появилось сразу несколько заявлений от украинских военных с призывом не приукрашивать ситуацию на фронте и объявить в тылу режим "тотальной мобилизации". Иначе исход войны будет под большим вопросом", - пишет "Страна". Издание приводит слова командира батальона третьей штурмовой бригады Дмитрия Кухарчука о том, что нужно провести "тотальную мобилизацию всего, а не только сельского населения". Также он предлагает перевести работу всего государственного и частного сектора на военные рельсы. Это он назвал "военной моделью победы". Есть другая модель, которая предусматривает создание информационного пространства, в котором обещают скорое окончание конфликта, "кормят обещаниями" и мобилизуют только добровольцев. "По моим расчетам, война продлится еще не менее пяти лет, и если будет действовать… (такая – ред.) модель - большой вопрос по какому сценарию", - приводит "Страна" слова Кухарчука. По мнению украинского волонтера, воюющего в рядах украинских войск Мирослава Гая, "если война затянется, а она, очевидно, затянется, то воевать будут все". "На фронте военных тошнит от "положительных" блогеров, рассказывающих об успехах, потому что за этими успехами стоит мясорубка, тошнит от рассказов о том, как быстро все закончится, как мы быстро возьмем Крым, деоккупируем территории, как быстро закончится война", - приводит слова Гая издание. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230801/mobilizatsiya-1887499449.html

https://ria.ru/20230731/revolyutsiya-1887372430.html

https://ria.ru/20230725/vsu-1886113541.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр