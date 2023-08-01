https://ria.ru/20230801/tsentry-1887544724.html
Слуцкий призвал накрыть шквалом огня центры принятия решений Киева
Слуцкий призвал накрыть шквалом огня центры принятия решений Киева - РИА Новости, 01.08.2023
Слуцкий призвал накрыть шквалом огня центры принятия решений Киева
Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил в Telegram-канале "накрыть шквалом огня" центры принятия решений... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:34
2023-08-01T11:34
2023-08-01T11:34
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
москва
происшествия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил в Telegram-канале "накрыть шквалом огня" центры принятия решений Киева в ответ на атаку беспилотников. "Очередная попытка атаковать мирные объекты на территории России - это террористический акт, показывающий патологическую ярость киевской хунты, чьё "контрнаступление" захлебнулось... Уверен, ответ Минобороны России последует незамедлительно. Пора накрыть шквалом огня центры принятия решений, с тем чтобы выжечь нацистскую заразу навсегда", - написал Слуцкий. Также он отметил, что беспилотные аппараты запускает агентурная сеть, действующая на территории РФ. "Органам правопорядка необходимо усилить контроль. Но и граждане должны быть настороже, быть собранными и внимательными, оперативно сигнализировать соответствующим ведомствам. Безопасность страны - наша общая задача", - сообщил политик. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.
https://ria.ru/20230801/drony-1887541974.html
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_5b70f0528539e464d49328e3156c4241.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий (политик), москва, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Леонид Слуцкий (политик), Москва, Происшествия, Украина
Слуцкий призвал накрыть шквалом огня центры принятия решений Киева
Депутат Слуцкий призвал накрыть огнем центры принятия решений Киева после атаки на Москву