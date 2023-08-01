Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал накрыть шквалом огня центры принятия решений Киева - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/tsentry-1887544724.html
Слуцкий призвал накрыть шквалом огня центры принятия решений Киева
Слуцкий призвал накрыть шквалом огня центры принятия решений Киева - РИА Новости, 01.08.2023
Слуцкий призвал накрыть шквалом огня центры принятия решений Киева
Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил в Telegram-канале "накрыть шквалом огня" центры принятия решений... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:34
2023-08-01T11:34
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
москва
происшествия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил в Telegram-канале "накрыть шквалом огня" центры принятия решений Киева в ответ на атаку беспилотников. "Очередная попытка атаковать мирные объекты на территории России - это террористический акт, показывающий патологическую ярость киевской хунты, чьё "контрнаступление" захлебнулось... Уверен, ответ Минобороны России последует незамедлительно. Пора накрыть шквалом огня центры принятия решений, с тем чтобы выжечь нацистскую заразу навсегда", - написал Слуцкий. Также он отметил, что беспилотные аппараты запускает агентурная сеть, действующая на территории РФ. "Органам правопорядка необходимо усилить контроль. Но и граждане должны быть настороже, быть собранными и внимательными, оперативно сигнализировать соответствующим ведомствам. Безопасность страны - наша общая задача", - сообщил политик. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.
https://ria.ru/20230801/drony-1887541974.html
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_5b70f0528539e464d49328e3156c4241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид слуцкий (политик), москва, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Леонид Слуцкий (политик), Москва, Происшествия, Украина
Слуцкий призвал накрыть шквалом огня центры принятия решений Киева

Депутат Слуцкий призвал накрыть огнем центры принятия решений Киева после атаки на Москву

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил в Telegram-канале "накрыть шквалом огня" центры принятия решений Киева в ответ на атаку беспилотников.
«
"Очередная попытка атаковать мирные объекты на территории России - это террористический акт, показывающий патологическую ярость киевской хунты, чьё "контрнаступление" захлебнулось... Уверен, ответ Минобороны России последует незамедлительно. Пора накрыть шквалом огня центры принятия решений, с тем чтобы выжечь нацистскую заразу навсегда", - написал Слуцкий.
Попытка атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Ночью 1 августа российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью трех дронов.

Повреждения и разбитые стекла в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити в результате атаки украинских беспилотников

Ночью 1 августа российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью трех дронов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Два БПЛА уничтожили в воздухе средства ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

Сотрудники пожарной службы МЧС в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников

Два БПЛА уничтожили в воздухе средства ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Сотрудники пожарной службы МЧС возле башни башне IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников

Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Он потерял управление и упал на территории "Москва-Сити".

Сотрудники следственного комитета в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников

Он потерял управление и упал на территории "Москва-Сити".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Беспилотник врезался в одну из башен комплекса.

В одну из башен Москва-Сити попал беспилотник

Беспилотник врезался в одну из башен комплекса.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа.

Повреждения и разбитые стекла в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити в результате атаки украинских беспилотников

Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.

Сотрудники полиции неподалеку от башни IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников

Нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Информации о пострадавших не поступало.

Повреждения и разбитые стекла в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити в результате атаки украинских беспилотников

Информации о пострадавших не поступало.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Ночью 1 августа российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью трех дронов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 8

Два БПЛА уничтожили в воздухе средства ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 8

Он потерял управление и упал на территории "Москва-Сити".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Беспилотник врезался в одну из башен комплекса.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8

Нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Информации о пострадавших не поступало.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 8
Также он отметил, что беспилотные аппараты запускает агентурная сеть, действующая на территории РФ.
«
"Органам правопорядка необходимо усилить контроль. Но и граждане должны быть настороже, быть собранными и внимательными, оперативно сигнализировать соответствующим ведомствам. Безопасность страны - наша общая задача", - сообщил политик.
Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.
Сотрудники следственного комитета в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Симоньян задалась вопросом, как предотвратить новые атаки дронов
Вчера, 11:24
 
Специальная военная операция на УкраинеЛеонид Слуцкий (политик)МоскваПроисшествияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала