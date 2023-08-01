https://ria.ru/20230801/tsentry-1887544724.html

Слуцкий призвал накрыть шквалом огня центры принятия решений Киева

Слуцкий призвал накрыть шквалом огня центры принятия решений Киева - РИА Новости, 01.08.2023

Слуцкий призвал накрыть шквалом огня центры принятия решений Киева

Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил в Telegram-канале "накрыть шквалом огня" центры принятия решений... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:34

2023-08-01T11:34

2023-08-01T11:34

специальная военная операция на украине

леонид слуцкий (политик)

москва

происшествия

украина

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил в Telegram-канале "накрыть шквалом огня" центры принятия решений Киева в ответ на атаку беспилотников. "Очередная попытка атаковать мирные объекты на территории России - это террористический акт, показывающий патологическую ярость киевской хунты, чьё "контрнаступление" захлебнулось... Уверен, ответ Минобороны России последует незамедлительно. Пора накрыть шквалом огня центры принятия решений, с тем чтобы выжечь нацистскую заразу навсегда", - написал Слуцкий. Также он отметил, что беспилотные аппараты запускает агентурная сеть, действующая на территории РФ. "Органам правопорядка необходимо усилить контроль. Но и граждане должны быть настороже, быть собранными и внимательными, оперативно сигнализировать соответствующим ведомствам. Безопасность страны - наша общая задача", - сообщил политик. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.

https://ria.ru/20230801/drony-1887541974.html

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леонид слуцкий (политик), москва, происшествия, украина