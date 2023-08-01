https://ria.ru/20230801/bespilotnik-1887523049.html

Попытка атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье

Попытка атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2023

Попытка атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье

Киевский режим попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье тремя беспилотниками. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T09:56

2023-08-01T09:56

2023-08-01T09:56

фото

московская область (подмосковье)

москва

киев

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Киевский режим попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье тремя беспилотниками. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.

московская область (подмосковье)

москва

киев

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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