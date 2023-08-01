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Попытка атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2023
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09:56 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/bespilotnik-1887523049.html
Попытка атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье
Попытка атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2023
Попытка атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье
Киевский режим попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье тремя беспилотниками. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.08.2023
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фото
московская область (подмосковье)
москва
киев
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Киевский режим попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье тремя беспилотниками. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
московская область (подмосковье)
москва
киев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, московская область (подмосковье), москва, киев
Фото, Московская область (Подмосковье), Москва, Киев

Попытка атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье

Читать ria.ru в
Киевский режим попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье тремя беспилотниками. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Ночью 1 августа российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью трех дронов.

Повреждения и разбитые стекла в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити в результате атаки украинских беспилотников

Ночью 1 августа российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью трех дронов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Два БПЛА уничтожили в воздухе средства ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

Сотрудники пожарной службы МЧС в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников

Два БПЛА уничтожили в воздухе средства ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Сотрудники пожарной службы МЧС возле башни башне IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников

Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Он потерял управление и упал на территории "Москва-Сити".

Сотрудники следственного комитета в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников

Он потерял управление и упал на территории "Москва-Сити".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Беспилотник врезался в одну из башен комплекса.

В одну из башен Москва-Сити попал беспилотник

Беспилотник врезался в одну из башен комплекса.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа.

Повреждения и разбитые стекла в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити в результате атаки украинских беспилотников

Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.

Сотрудники полиции неподалеку от башни IQ-квартал делового центра Москва-сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников

Нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Информации о пострадавших не поступало.

Повреждения и разбитые стекла в башне IQ-квартал делового центра Москва-сити в результате атаки украинских беспилотников

Информации о пострадавших не поступало.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 8
 
ФотоМосковская область (Подмосковье)МоскваКиев
 
 
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