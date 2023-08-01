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Темрезов: индекс промпроизводства в КЧР достиг 113% - РИА Новости, 01.08.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
10:34 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/temrezov-1887531075.html
Темрезов: индекс промпроизводства в КЧР достиг 113%
Темрезов: индекс промпроизводства в КЧР достиг 113% - РИА Новости, 01.08.2023
Темрезов: индекс промпроизводства в КЧР достиг 113%
Индекс промышленного производства в Карачаево-Черкесии региона за первое полугодие 2023 года составил 113,1%, сообщил в своем телеграм-канале глава республики... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:34
2023-08-01T10:34
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 1 авг - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Карачаево-Черкесии региона за первое полугодие 2023 года составил 113,1%, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. Лидирующие позиции занимают обрабатывающие производства, увеличение индекса в которых составило почти 30%. Отмечена положительная динамика в производстве электрического оборудования (на 93,7% выше уровня 2022 года). В 4,6 раза увеличилось изготовление металлических изделий, а также выросли объемы производства текстильных изделий и строительных материалов. Помимо этого, по словам главы региона, зафиксирован рост в пищевой промышленности. Объем производства пищевых продуктов вырос на 35%, а показатели по производству напитков в этом году увеличились вдвое. Темрезов напомнил, что в рамках Года развития промышленности в КЧР введены в эксплуатацию Красногорские малые ГЭС-1 и ГЭС-2, осуществлен запуск новой линии по производству гипсокартонных листов ОАО "Хабезский гипсовый завод", а также введена в эксплуатацию новая швейная фабрика "Красный Восток".
https://ria.ru/20230726/fabrika-1886457847.html
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рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов

Темрезов: индекс промпроизводства в КЧР достиг 113%

© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов
Глава КЧР Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов
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ЧЕРКЕССК, 1 авг - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Карачаево-Черкесии региона за первое полугодие 2023 года составил 113,1%, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов.
Лидирующие позиции занимают обрабатывающие производства, увеличение индекса в которых составило почти 30%. Отмечена положительная динамика в производстве электрического оборудования (на 93,7% выше уровня 2022 года). В 4,6 раза увеличилось изготовление металлических изделий, а также выросли объемы производства текстильных изделий и строительных материалов.
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Помимо этого, по словам главы региона, зафиксирован рост в пищевой промышленности. Объем производства пищевых продуктов вырос на 35%, а показатели по производству напитков в этом году увеличились вдвое.
Темрезов напомнил, что в рамках Года развития промышленности в КЧР введены в эксплуатацию Красногорские малые ГЭС-1 и ГЭС-2, осуществлен запуск новой линии по производству гипсокартонных листов ОАО "Хабезский гипсовый завод", а также введена в эксплуатацию новая швейная фабрика "Красный Восток".
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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