https://ria.ru/20230801/temrezov-1887531075.html

Темрезов: индекс промпроизводства в КЧР достиг 113%

Темрезов: индекс промпроизводства в КЧР достиг 113% - РИА Новости, 01.08.2023

Темрезов: индекс промпроизводства в КЧР достиг 113%

Индекс промышленного производства в Карачаево-Черкесии региона за первое полугодие 2023 года составил 113,1%, сообщил в своем телеграм-канале глава республики... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:34

2023-08-01T10:34

2023-08-01T10:34

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 1 авг - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Карачаево-Черкесии региона за первое полугодие 2023 года составил 113,1%, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. Лидирующие позиции занимают обрабатывающие производства, увеличение индекса в которых составило почти 30%. Отмечена положительная динамика в производстве электрического оборудования (на 93,7% выше уровня 2022 года). В 4,6 раза увеличилось изготовление металлических изделий, а также выросли объемы производства текстильных изделий и строительных материалов. Помимо этого, по словам главы региона, зафиксирован рост в пищевой промышленности. Объем производства пищевых продуктов вырос на 35%, а показатели по производству напитков в этом году увеличились вдвое. Темрезов напомнил, что в рамках Года развития промышленности в КЧР введены в эксплуатацию Красногорские малые ГЭС-1 и ГЭС-2, осуществлен запуск новой линии по производству гипсокартонных листов ОАО "Хабезский гипсовый завод", а также введена в эксплуатацию новая швейная фабрика "Красный Восток".

https://ria.ru/20230726/fabrika-1886457847.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов