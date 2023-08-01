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Сертификат "Сделано в России" получил производитель органпродуктов из тыквы - РИА Новости, 01.08.2023
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16:45 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/sertifikat-1887645344.html
Сертификат "Сделано в России" получил производитель органпродуктов из тыквы
Сертификат "Сделано в России" получил производитель органпродуктов из тыквы - РИА Новости, 01.08.2023
Сертификат "Сделано в России" получил производитель органпродуктов из тыквы
Фермер из Воронежской области Николай Ткачев получил сертификат "Сделано в России" на свою продукцию: муку из тыквы, тыквенные кубики и тыквенные чипсы,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:45
2023-08-01T16:45
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
фонд "росконгресс"
воронежская область
бутурлинский район
экономика
сделано в россии
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Фермер из Воронежской области Николай Ткачев получил сертификат "Сделано в России" на свою продукцию: муку из тыквы, тыквенные кубики и тыквенные чипсы, рассказал производитель.Органическую тыкву он выращивает с 2020 года, а в прошлом году впервые начал экспортировать. Фермер уверен: "птичка"-логотип Made in Russia поможет ему открыть новые рынки.Ткачев начал выращивать овощи в Бутурлинском районе Воронежской области еще в 2005 году. В 2020 году он решил, что нужно искать новые ниши, и после недолгих раздумий выбор пал на органическую тыкву, которую он запланировал растить строго по ГОСТ 33980-2016.Для этого были найдены чистые земли, их проверили на наличие химикатов, были выбраны семена - и в регионе появилось первое большое тыквенное хозяйство с замкнутым циклом от поля до потребителя, которое началось с 17 гектаров. Сейчас в хозяйстве 106,3 гектара, на которых выращивается исключительно органическая тыква. Работы по прополке и уборке производятся вручную, что является одной из важных составляющих органического земледелия. Перед тем как ввести какие-то средства защиты или удобрений для тыквы, отправляется запрос в Российский сельскохозяйственный центр на соответствие этих препаратов органическим стандартам, и только после получения разрешения средства применяются для обработки тыквы.Через год Ткачев понял, что надо запускать собственную переработку: магазины и оптовики забирали только небольшие тыквы, а с остальными нужно было что-то делать. И в 2021 году, получив грант от региона, фермерское хозяйство обзавелось собственным заводом, который по всем правилам органического производства начал делать муку из мякоти тыквы, сушеные тыквенные кубики, а также тыквенные чипсы. Тыквенные кубики и муку можно использовать для приготовления самых разнообразных блюд: супов, каш, хлеба, пудингов, запеканок, соусов или для детского питания. Их делают из двух сортов тыквы: сорта "Матильда" и сорта "Конфетка"Продукция пользуется спросом: ее можно купить на маркетплейсах и в специальных магазинах с органической продукцией, у компании есть два сертификата, подтверждающих органическое происхождение. А в 2022 году Ткачев впервые продал первую партию всей сушеной линейки в Казахстан. В этом году на производстве также планируют запустить линейку органических яблочных чипсов."Мы производим органическую продукцию и планируем выходить на новые международные рынки. Поэтому решили получить сертификат "Сделано в России", ведь во многих странах знают: российское - это "по-настоящему настоящее", выращенное на плодородной земле, которой на планете не так уж и много. Мы получили сертификат в категории "органичность" и уверены, что он поможет нам продвигать нашу продукцию за границей", - сказал Ткачев.Российский экспортный центр и Фонд "Росконгресс" реализуют программу "Сделано в России", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.
https://ria.ru/20230718/sertifikat-1884918608.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), фонд "росконгресс", воронежская область, бутурлинский район, экономика, сделано в россии, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Фонд "Росконгресс", Воронежская область, Бутурлинский район, Экономика, Сделано в России, Форум "Сделано в России"

Сертификат "Сделано в России" получил производитель органпродуктов из тыквы

© Фото : Unsplash/Nick CollinsПорезанная тыква
Порезанная тыква - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Unsplash/Nick Collins
Порезанная тыква
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Фермер из Воронежской области Николай Ткачев получил сертификат "Сделано в России" на свою продукцию: муку из тыквы, тыквенные кубики и тыквенные чипсы, рассказал производитель.
Органическую тыкву он выращивает с 2020 года, а в прошлом году впервые начал экспортировать. Фермер уверен: "птичка"-логотип Made in Russia поможет ему открыть новые рынки.
Ткачев начал выращивать овощи в Бутурлинском районе Воронежской области еще в 2005 году. В 2020 году он решил, что нужно искать новые ниши, и после недолгих раздумий выбор пал на органическую тыкву, которую он запланировал растить строго по ГОСТ 33980-2016.
Для этого были найдены чистые земли, их проверили на наличие химикатов, были выбраны семена - и в регионе появилось первое большое тыквенное хозяйство с замкнутым циклом от поля до потребителя, которое началось с 17 гектаров. Сейчас в хозяйстве 106,3 гектара, на которых выращивается исключительно органическая тыква. Работы по прополке и уборке производятся вручную, что является одной из важных составляющих органического земледелия. Перед тем как ввести какие-то средства защиты или удобрений для тыквы, отправляется запрос в Российский сельскохозяйственный центр на соответствие этих препаратов органическим стандартам, и только после получения разрешения средства применяются для обработки тыквы.
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Через год Ткачев понял, что надо запускать собственную переработку: магазины и оптовики забирали только небольшие тыквы, а с остальными нужно было что-то делать. И в 2021 году, получив грант от региона, фермерское хозяйство обзавелось собственным заводом, который по всем правилам органического производства начал делать муку из мякоти тыквы, сушеные тыквенные кубики, а также тыквенные чипсы. Тыквенные кубики и муку можно использовать для приготовления самых разнообразных блюд: супов, каш, хлеба, пудингов, запеканок, соусов или для детского питания. Их делают из двух сортов тыквы: сорта "Матильда" и сорта "Конфетка"
Продукция пользуется спросом: ее можно купить на маркетплейсах и в специальных магазинах с органической продукцией, у компании есть два сертификата, подтверждающих органическое происхождение. А в 2022 году Ткачев впервые продал первую партию всей сушеной линейки в Казахстан. В этом году на производстве также планируют запустить линейку органических яблочных чипсов.
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"Мы производим органическую продукцию и планируем выходить на новые международные рынки. Поэтому решили получить сертификат "Сделано в России", ведь во многих странах знают: российское - это "по-настоящему настоящее", выращенное на плодородной земле, которой на планете не так уж и много. Мы получили сертификат в категории "органичность" и уверены, что он поможет нам продвигать нашу продукцию за границей", - сказал Ткачев.
Российский экспортный центр и Фонд "Росконгресс" реализуют программу "Сделано в России", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.
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