https://ria.ru/20230801/sdelka-1887693456.html

В ЮАР заявили, что пытаются убедить Россию вернуться к зерновой сделке

В ЮАР заявили, что пытаются убедить Россию вернуться к зерновой сделке - РИА Новости, 01.08.2023

В ЮАР заявили, что пытаются убедить Россию вернуться к зерновой сделке

ЮАР стремится убедить Россию вновь обратиться к зерновой сделке, а также взаимодействует с соответствующими сторонами для ее возобновления, заявила глава МИД... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T22:10

2023-08-01T22:10

2023-08-01T22:10

россия

юар

владимир путин

наледи пандор

россельхозбанк

оон

swift

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ЮАР стремится убедить Россию вновь обратиться к зерновой сделке, а также взаимодействует с соответствующими сторонами для ее возобновления, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор. "Мы также прилагаем все усилия, чтобы убедить российскую сторону обратиться к сделке по черноморскому зерну и взаимодействуем со всеми соответствующими сторонами, чтобы увидеть, сможем ли мы найти решение, обеспечивающее открытие черноморской инициативы", - приводит слова министра иностранных дел агентство Блумберг. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230731/sdelka-1887299749.html

россия

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россия, юар, владимир путин, наледи пандор, россельхозбанк, оон, swift