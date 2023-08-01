https://ria.ru/20230801/rpts-1887457963.html

"Это поколение изменило все". Православные в России теряют большинство

"Это поколение изменило все". Православные в России теряют большинство - РИА Новости, 01.08.2023

"Это поколение изменило все". Православные в России теряют большинство

Верующих в стране все меньше, показывают опросы. Особенно мало — среди молодежи. Численное преимущество христиан перед мусульманами сокращается. Однако, как ни... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T08:00

2023-08-01T08:00

2023-08-01T08:02

религия

россия

екатеринбург

восточная европа

русская православная церковь

вциом

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Верующих в стране все меньше, показывают опросы. Особенно мало — среди молодежи. Численное преимущество христиан перед мусульманами сокращается. Однако, как ни парадоксально, священнослужители относятся к таким изменениям позитивно.Консенсус разрушается"Спустя более чем тысячу лет православие остается самой распространенной конфессией в стране — 57% россиян относят себя к последователям этой религии", —приводит ВЦИОМ данные июльского опроса.Социологи регулярно замеряют религиозность россиян. Так, по сравнению с результатами опроса 2019-го, количество православных в России сократилось на шесть процентных пунктов. И эта тенденция наблюдается в течение последних десятилетий, отмечают ученые. Однако, по мнению религиоведа Романа Лункина, она не связана с падением влияния Церкви."Снижается количество людей, которые называли себя "в целом православными", — уточняет эксперт. — Это разношерстная категория, в которой есть в том числе "неверующие православные", а также православные, которые не любят РПЦ".По его словам, происходит разрушение так называемого проправославного консенсуса, когда к этой конфессии причисляли себя по этническому или культурному признаку. "Даже российские мусульмане могли декларировать уважение к православию и относить себя к этой общности", — объясняет Лункин."Начали понимать"Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов считает, что к данным социологов нужно относиться сдержанно."Религиозность — тонкая область, — говорит он. — Иногда субъективное отношение себя к традиции и реальная принадлежность к ней — это параллельные вселенные".По мнению священнослужителя, даже если цифры опроса отражают объективную реальность, снижение количества номинальных православных на несколько процентных пунктов не имеет особого значения. Козлов предполагает, что отчасти это объясняется более широким присутствием Церкви в информационном пространстве."Люди начинают узнавать, что быть православным — значит брать на себя больше этических обязательств, жизненных ограничений. Делать этого не хочется, поэтому человек дистанцируется", — считает священник.Волатильность религиозностиВ самой молодой группе респондентов — от 18 до 24 лет — значительный рост числа неверующих. Всего таковых 42 процента. Это на пять процентных пунктов больше, чем в 2019-м.При этом среди 25-34-летних — значительное количество тех, кто либо колеблется между верой и неверием, либо считает себя верующим без привязки к конфессии (по десять процентов)."Можно сказать, что это поколение изменило тренд православия: те, кто младше, — уже преимущественно неверующие, а те, кто старше, — все-таки остаются в этой конфессии", — отмечают в социологической службе.Если в целом по стране православных в 11 раз больше, чем мусульман (57 процентов против пяти), то в молодежной группе ситуация принципиально иная — 29 против девяти.Специалисты видят закономерность в таких цифрах."Молодое поколение менее религиозно, чем старшее, — это всегда и везде так, — говорит Лункин. — Молодые люди в меньшей степени склонны относить себя номинально к православию просто по культуре".При этом, если сравнивать с опросом 2019-го, количество юных православных даже выросло (было 23 процента). По мнению социологов, в молодежной группе особенно заметно такое явление, как волатильность религиозности."Данные опросов сильно меняются в зависимости от повестки, — рассказывает социолог, старший научный сотрудник лаборатории "Социология религии" ПСТГУ Иван Павлюткин. — Так, опрос 2019-го проводили спустя неделю после протестов в Екатеринбурге, связанных со строительством храма в местном сквере. На волне негатива среди молодежи и пошла такая реакция. Поздние опросы показывали более высокую долю верующих в этой группе".Среди молодежи процент фронды по отношению к официальной вере и официальной церкви всегда есть и будет, констатирует Лункин. "Но никакого кризиса нет. Среди нового поколения происходит процесс сознательного самоопределения по отношению к религиозным ценностям, в том числе в сторону их отрицания", — отмечает он."Их все больше"Куда более существенным показателем в РПЦ считают рост количества практикующих христиан. Это люди, которые регулярно посещают храм, участвуют в таинствах, привязаны к определенному приходу. По данным ВЦИОМ, в 2023-м 15 процентов россиян ходят в церковь хотя бы раз в месяц. Тогда как в 2012-м таких было всего семь процентов, то есть вдвое меньше."Это совпадает с моим личным субъективным восприятием действительности", — признает Козлов. По мнению протоиерея, какое-то время назад человек в России мог существовать, не замечая религии. С 2009-го РПЦ все активнее стала присутствовать в жизни общества в разных функциях — от собственно богослужебной до социокультурной. И людям пришлось определяться.В результате из большой общности "аффилированных с православием" выделились две группы: одни стали практикующими, а другие прекратили ассоциировать себя с религией. Аналогичные процессы наблюдаются практически во всех странах Восточной Европы.Лункин считает, что число сознательных православных увеличилось больше по объективным причинам — например, стало больше храмов и, следовательно, общин."Достаточно зайти на любое воскресное богослужение, чтобы понять, что новопостроенные, новооткрытые храмы востребованы — и часто теми людьми, которые живут окрест, — подтверждает Козлов. — По крайней мере, такова ситуация в Москве и других больших городах".Еще одна причина — появилась прослойка молодого образованного духовенства, способного говорить с людьми на одном языке. "Увеличение количества молодых людей, которые называют себя православными, косвенно это доказывает", — замечает Лункин.Социолог Павлюткин обращает внимание: согласно опросам, чем моложе практикующий христианин, тем чаще он посещает церковь. Играет роль и так называемая религиозная социализация — община дает возможности для общения и гражданской активности."В последнее время православные приходы расширяют активность, вовлекают новых участников. В семьях, которые ведут церковный образ жизни, больше детей. У воцерковленных меньше вредных привычек", — говорит социолог.По мнению эксперта, не исключено, что через какое-то время эта тенденция позитивно отразится на социальных и демографических процессах в стране.

https://ria.ru/20230726/prazdniki-1886220497.html

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россия, екатеринбург, восточная европа, русская православная церковь, вциом, аналитика - религия и мировоззрение