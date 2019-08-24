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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ столкнулась с наследием "лихих 90-х"

08:00 24.08.2019 (обновлено: 08:03 24.08.2019)
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© РИА Новости / Артур ГабдрахмановЗакрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 26 февраля 2018
Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 26 февраля 2018
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Около 40 процентов российской молодежи, по последним опросам, не верит в Бога. С учетом стремительного повышения среднего возраста населения эти данные породили разговоры о том, что православие в России может разделить печальную участь католиков и протестантов Западной Европы, чьи храмы стремительно пустеют. Насколько обоснованы такие опасения и как изменится религиозная ситуация в стране через пару десятков лет, разбирался корреспондент РИА Новости.

"Молодежь уже не наша?"

Среди православных бытует мнение, что самым жестоким периодом для Церкви в СССР были не сталинские репрессии, когда верующих сажали в тюрьмы и расстреливали, а хрущевская оттепель. Почти в самом ее начале первый секретарь ЦК КПСС пообещал в 1965 году "показать по телевизору последнего попа".
Антирелигиозная кампания Хрущева была гораздо изощреннее сталинской. Священников уничтожать бесполезно — от этого вера в народе лишь укрепляется, рассуждали в Кремле. Куда эффективнее лишить Церковь будущего.
"Это бабушки пусть в церковь ходят, а молодежь мы никому не отдадим!" — вот главный лозунг хрущевских гонений. И настрой этот у партийных идеологов сохранялся почти до самого развала Советского Союза. Поэтому и крутили в пасхальную ночь по телевизору дефицитную зарубежную эстраду, а возле храмов выставляли милицию и комсомольский патруль, не пускавший молодых внутрь. И действительно казалось, что в церкви одни старушки.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПикет на Красной площади
Пикет на Красной площади
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пикет на Красной площади
И вот полвека спустя о будущем Церкви снова забеспокоились. Согласно последним данным ВЦИОМ, православными себя называют 63 процента россиян. Но в основном те, кому за 35.
"Реже других относят себя к сторонникам православия представители молодежи от 18 до 24 лет (23 процента)", — констатируют социологи.
По данным же Европейского социального опроса (ESS), проводившегося с 2014 по 2016 год, почти половина российских граждан от 16 до 29 лет не верит в Бога.

Эхо "лихих 90-х"

Давно доказано, что большинство людей сознательно приходят к вере после 35 лет. И это характерно не только для России, но и для Европы, и для стран Северной Америки (данные исследовательского центра Pew).
Но проблема в том, что население России становится все старше. По данным Росстата, россиян в возрастной группе от 20 до 29 лет — примерно 19,5 миллиона, а от 30 до 39 лет — почти 24 миллиона.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрихожанка в храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома
Прихожанка в храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прихожанка в храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома
"Сравнительно небольшая доля молодежи — результат сильного падения рождаемости в 90-е годы прошлого века. В 1999-м родились всего один миллион двести тысяч детей. Для сравнения: в 2015 году — около двух миллионов. Малочисленность молодежи отражается и на числе родившихся сейчас детей — один миллион шестьсот тысяч в этом году, и на числе браков, и так далее", — подчеркивает профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
Отсюда вопрос: что будет, когда поколение "демографической ямы" подрастет? На фоне раздутого пару месяцев назад скандала по поводу реплики патриарха о строящихся "трех храмах в сутки" то и дело звучат комментарии, что через 30-50 лет РПЦ разделит печальную участь католиков и протестантов в Западной Европе, где прихожан все меньше. В Англии, например, закрыли более 500 храмов.

"В России все иначе"

Впрочем, отмечает Сидельников, не все так плохо. Неверующих среди молодежи всегда было больше, чем среди пожилых.
"И когда эти 40 процентов молодых сами станут пожилыми, думаю, многие из них под влиянием разных жизненных обстоятельств тоже обратятся к религии", — говорит социолог.
Есть два важных обстоятельства, делающих религиозную ситуацию в Европе и России разной. Во-первых, на Западе не было таких же жестоких гонений на религию, как в СССР.

"Во-вторых, в Европе не знали того религиозного возрождения, которое наша страна переживает после падения советской власти. Уже по этим параметрам сравнивать Россию и Западную Европу очень сложно", — рассуждает эксперт.

"Мы видим в слабо религиозной Западной Европе значительную миграцию из мусульманских стран, куда более интенсивную, чем в России. Это в основном молодые люди и многодетные очень религиозные семьи, причем религиозность эту они не теряют и в Европе, живя в своих анклавах", — добавляет он.
© AFP 2019 / Zakaria AbdelkafiМусульмане во время пятничной молитвы на одной из улиц Парижа
Мусульмане во время пятничной молитвы на одной из улиц Парижа
© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
Мусульмане во время пятничной молитвы на одной из улиц Парижа
В России выходцы из Средней Азии ведут себя не так. Они не объединяются в гетто, вступают в смешанные браки, и их религиозность размывается. И если, по прогнозам, к 2050 году число мусульман и христиан в Европе сравняется, то, как полагает социолог, в России православные христиане останутся большинством — то есть религиозная ситуация принципиально не изменится.

Время действовать

Но далеко не все так радужно. В Русской православной церкви на самом высшем уровне говорят о необходимости религиозного просвещения молодежи и детей.

"У нас с вами непочатый край работы. Нам нужно в десятки, сотни раз увеличивать молодежный православный актив. Недавно мне представили подробную статистику, и цифры там вроде большие: сегодня в Русской православной церкви примерно 49,5 тысячи составляет молодежный актив. Неплохо. И ведь это только актив, не вся церковная молодежь. Но если все это разделить на общее количество крещеных молодых людей православного воспитания, то пропорции будут не в нашу пользу", — сетовал месяц назад патриарх Кирилл.

Поэтому встречу с "демографической ямой" в РПЦ рассматривают скорее как еще один призыв к действию, а не угрозу. Например, известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш) подчеркивает, что, помимо активного строительства храмов, нужно "не менее активно строить веру" — заниматься духовным просвещением.
"Те ресурсы, которые мы имеем, используются в более-менее правильном направлении. Но их, как всегда, мало. Я говорю прежде всего о человеческих ресурсах", — уточняет священник.
Особенно это заметно как раз среди молодежи, утверждает он. И приводит пример: талантливый молодой человек оканчивает вуз, и ему предлагают поработать в храме катехизатором, то есть духовно просвещать людей. А зарплата там всего десять тысяч рублей. Одновременно его зазывают в страховую компанию — "перекладывать бумажки — уже за сто тысяч рублей".
"Вот что он выберет?" — задает риторический вопрос иеромонах Макарий.
Поэтому кадровая проблема, отмечает публицист, стоит в Церкви как никогда остро. Ее надо решать, иначе некому будет просвещать не только молодежь, но впоследствии и всех россиян в целом.
Виды Москвы
29 мая, 08:00Религия и мировоззрение
"Пять тысяч к одному". Зачем РПЦ столько храмов
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Религия и мировоззрениеАналитика - Религия и мировоззрениеВЦИОМРусская православная церковьРосстатМоскваЕвропаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Эх, было прекрасное время, когда на государственном уровне боролись с задурманиванием умов религией. А потом регресс 90-х, откатились на век назад в эпоху мракобесия, суеверий и религиозных законов( Ну хоть на каторгу за оскорбление попа не отправляют... или уже отправляют? Ну да статистика обнадеживает, авось народ вернется на верный путь научного материалистического мышления.
24 августа, 10:36
Артур П.
35101115
Может проблема в самой РПЦ? Как не зайдёшь в церковь, что мы видим на входе? Стоит магазинчик где начинают с людей практически за все собирать деньги, начиная с продажи свечей, но это ещё не всё, ещё лежит ценник в виде меню сколько и что стоит. Практически за все людям приходится платить деньги. В одну церковь зашёл после 18.00, купил свечи, решил поставить за здравие перед иконами, а там огня нет. Подошёл к продавщицам свечей спрашиваю, что делать, она отвечает: - Ничего страшного, поставьте, завтра утром зажгут. Я думаю они зажгли или собрали, чтобы опять продать. Может из-за таких действий люди не верят церквям? Вера у людей есть они не доверяют церковникам, которые берут с них деньги.
24 августа, 09:07
Д Дмитрий А
34000114
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