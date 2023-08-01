Строители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР
Власти: строители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР
© Фото : Управление капстроительства БурятииСтроители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР
© Фото : Управление капстроительства Бурятии
Строители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР
УЛАН-УДЭ, 1 авг – РИА Новости. Капитальный ремонт Дома культуры закончили строители из Бурятии в городе Комсомольское Донецкой Народной Республики, сообщает управление капитального строительства Бурятии.
"Завершился капитальный ремонт Дома культуры в городе Комсомольское Донецкой Народной Республики. Ремонтные работы проводила подрядная организация из республики Бурятия под еженедельным контролем заместителя председателя правительства Бурятии Евгения Луковникова и управления капитального строительства Бурятии", - говорится в сообщении.
© Фото : Управление капстроительства БурятииСтроители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР
© Фото : Управление капстроительства Бурятии
Строители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР
Отмечается, что здание Дома культуры наряду с жилыми домами и другими социальными объектами пострадало в результате обстрела Комсомольского вооруженными силами Украины 10 апреля этого года. Была повреждена центральная часть фасада, выбиты стекла на окнах. "Ремонтные работы по восстановлению начались в июне, и буквально за два месяца работы завершились", - подчеркнули в ведомстве.
Также, по данным пресс-службы, строители заменили оконные блоки в пострадавших от обстрела школе №2 и детском саду "Сказка". В ведомстве отметили, что качеству ремонта объектов в Старобешевском районе уделяется пристальное внимание, работы проводятся под контролем управления капитального строительства республики.
Также, помимо социальной инфраструктуры, бурятские строители провели капитальный ремонт дорожного покрытия в поселке городского типа Старобешево и городе Комсомольское. Отмечается, что все восстановительные работы в образовательных учреждениях Старобешевского района завершатся до начала сентября этого года.
Восемь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка – помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами.