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Строители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР - РИА Новости, 01.08.2023
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14:55 01.08.2023 (обновлено: 14:58 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/remont-1887611881.html
Строители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР
Строители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР - РИА Новости, 01.08.2023
Строители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР
Капитальный ремонт Дома культуры закончили строители из Бурятии в городе Комсомольское Донецкой Народной Республики, сообщает управление капитального... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:55
2023-08-01T14:58
надежные люди
донецкая народная республика
сахалинская область
хабаровский край
вооруженные силы украины
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УЛАН-УДЭ, 1 авг – РИА Новости. Капитальный ремонт Дома культуры закончили строители из Бурятии в городе Комсомольское Донецкой Народной Республики, сообщает управление капитального строительства Бурятии. "Завершился капитальный ремонт Дома культуры в городе Комсомольское Донецкой Народной Республики. Ремонтные работы проводила подрядная организация из республики Бурятия под еженедельным контролем заместителя председателя правительства Бурятии Евгения Луковникова и управления капитального строительства Бурятии", - говорится в сообщении. Отмечается, что здание Дома культуры наряду с жилыми домами и другими социальными объектами пострадало в результате обстрела Комсомольского вооруженными силами Украины 10 апреля этого года. Была повреждена центральная часть фасада, выбиты стекла на окнах. "Ремонтные работы по восстановлению начались в июне, и буквально за два месяца работы завершились", - подчеркнули в ведомстве. Также, по данным пресс-службы, строители заменили оконные блоки в пострадавших от обстрела школе №2 и детском саду "Сказка". В ведомстве отметили, что качеству ремонта объектов в Старобешевском районе уделяется пристальное внимание, работы проводятся под контролем управления капитального строительства республики. Также, помимо социальной инфраструктуры, бурятские строители провели капитальный ремонт дорожного покрытия в поселке городского типа Старобешево и городе Комсомольское. Отмечается, что все восстановительные работы в образовательных учреждениях Старобешевского района завершатся до начала сентября этого года. Восемь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка – помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами.
https://ria.ru/20230801/mfts-1887591610.html
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сахалинская область
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донецкая народная республика, сахалинская область, хабаровский край, вооруженные силы украины
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Сахалинская область, Хабаровский край, Вооруженные силы Украины
Строители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР

Власти: строители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР

© Фото : Управление капстроительства БурятииСтроители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР
Строители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Управление капстроительства Бурятии
Строители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 1 авг – РИА Новости. Капитальный ремонт Дома культуры закончили строители из Бурятии в городе Комсомольское Донецкой Народной Республики, сообщает управление капитального строительства Бурятии.
"Завершился капитальный ремонт Дома культуры в городе Комсомольское Донецкой Народной Республики. Ремонтные работы проводила подрядная организация из республики Бурятия под еженедельным контролем заместителя председателя правительства Бурятии Евгения Луковникова и управления капитального строительства Бурятии", - говорится в сообщении.
© Фото : Управление капстроительства БурятииСтроители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР
Строители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Управление капстроительства Бурятии
Строители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР
Отмечается, что здание Дома культуры наряду с жилыми домами и другими социальными объектами пострадало в результате обстрела Комсомольского вооруженными силами Украины 10 апреля этого года. Была повреждена центральная часть фасада, выбиты стекла на окнах. "Ремонтные работы по восстановлению начались в июне, и буквально за два месяца работы завершились", - подчеркнули в ведомстве.
Также, по данным пресс-службы, строители заменили оконные блоки в пострадавших от обстрела школе №2 и детском саду "Сказка". В ведомстве отметили, что качеству ремонта объектов в Старобешевском районе уделяется пристальное внимание, работы проводятся под контролем управления капитального строительства республики.
Также, помимо социальной инфраструктуры, бурятские строители провели капитальный ремонт дорожного покрытия в поселке городского типа Старобешево и городе Комсомольское. Отмечается, что все восстановительные работы в образовательных учреждениях Старобешевского района завершатся до начала сентября этого года.
Восемь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка – помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами.
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Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаСахалинская областьХабаровский крайВооруженные силы Украины
 
 
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