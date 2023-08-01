https://ria.ru/20230801/remont-1887611881.html

Строители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР

Строители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР - РИА Новости, 01.08.2023

Строители из Бурятии отремонтировали Дом культуры в Комсомольском в ДНР

Капитальный ремонт Дома культуры закончили строители из Бурятии в городе Комсомольское Донецкой Народной Республики, сообщает управление капитального... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:55

2023-08-01T14:55

2023-08-01T14:58

надежные люди

донецкая народная республика

сахалинская область

хабаровский край

вооруженные силы украины

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УЛАН-УДЭ, 1 авг – РИА Новости. Капитальный ремонт Дома культуры закончили строители из Бурятии в городе Комсомольское Донецкой Народной Республики, сообщает управление капитального строительства Бурятии. "Завершился капитальный ремонт Дома культуры в городе Комсомольское Донецкой Народной Республики. Ремонтные работы проводила подрядная организация из республики Бурятия под еженедельным контролем заместителя председателя правительства Бурятии Евгения Луковникова и управления капитального строительства Бурятии", - говорится в сообщении. Отмечается, что здание Дома культуры наряду с жилыми домами и другими социальными объектами пострадало в результате обстрела Комсомольского вооруженными силами Украины 10 апреля этого года. Была повреждена центральная часть фасада, выбиты стекла на окнах. "Ремонтные работы по восстановлению начались в июне, и буквально за два месяца работы завершились", - подчеркнули в ведомстве. Также, по данным пресс-службы, строители заменили оконные блоки в пострадавших от обстрела школе №2 и детском саду "Сказка". В ведомстве отметили, что качеству ремонта объектов в Старобешевском районе уделяется пристальное внимание, работы проводятся под контролем управления капитального строительства республики. Также, помимо социальной инфраструктуры, бурятские строители провели капитальный ремонт дорожного покрытия в поселке городского типа Старобешево и городе Комсомольское. Отмечается, что все восстановительные работы в образовательных учреждениях Старобешевского района завершатся до начала сентября этого года. Восемь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка – помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами.

https://ria.ru/20230801/mfts-1887591610.html

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донецкая народная республика, сахалинская область, хабаровский край, вооруженные силы украины