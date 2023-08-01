Свидетели рассказали в суде о преступлениях нацистов под Сталинградом
Жители Сталинграда в суде рассказали, как немецко-фашистские захватчики бомбили город
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин | Перейти в медиабанкРазрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде
Разрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Жители Сталинграда, ставшие свидетелями преступлений немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной Войны, рассказали в суде Волгоградской области, как нацисты бомбили город, а мирным жителям приходилось прятаться и жить в оврагах.
Ранее прокуратура потребовала признать геноцидом советского народа действия нацистов на территории нынешней Волгоградской области во время Великой Отечественной войны. Материалы, содержащие сведения о преступлениях нацистов в отношении порядка 360 тысяч мирных жителей, поступили в Волгоградский областной суд. Во вторник суд приступил к слушанию дела по существу. Трансляция заседания организована в соцсети в рамках проекта "Без срока давности".
По словам свидетеля Розы Вишневецкой, в 1942 году, когда началась бомбежка города, она была еще ребенком, но помнит события того времени.
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"Все вокруг горело, самолеты тучами летали, Волга горела, а люди падали... Мы рыли ямы, чтобы спрятаться поглубже и перебегали от одной ямы к другой. Вокруг люди убитые лежали", - рассказала она в суде, добавив, что немцы ходили по домам и отбирали у людей буквально все - вещи, еду, домашних животных.
Осенью ее вместе с семьей погрузили на открытые платформы и вывезли, как позже оказалось, в Белую Калитву, где поселили в бывших курятниках.
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"По ночам было холодно. Мама нас клала на грудь, а сама спала на земляном полу… Потом брат заболел, мама пошла попросить у немцев воды, а он начал ее палкой бить по спине", - сказала Вишневецкая.
Другая свидетель, Галина Лужкова, в свою очередь, рассказала, что когда пришли немцы, они выгнали ее с семьей из дома и сделали там штаб. "Мы жили в овраге. Там были большие пещеры выкопаны, мы там и жили", - рассказала она. Позже ее с семьей также вывезли в Белую Калитву, где поселили в бывшем птичнике.
Суд в Волгоградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже пятнадцатым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.