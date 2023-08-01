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Свидетели рассказали в суде о преступлениях нацистов под Сталинградом - РИА Новости, 01.08.2023
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17:40 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/prestupleniya-1887654574.html
Свидетели рассказали в суде о преступлениях нацистов под Сталинградом
Свидетели рассказали в суде о преступлениях нацистов под Сталинградом - РИА Новости, 01.08.2023
Свидетели рассказали в суде о преступлениях нацистов под Сталинградом
Жители Сталинграда, ставшие свидетелями преступлений немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной Войны, рассказали в суде Волгоградской области, РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:40
2023-08-01T17:40
волгоградская область
сталинград
великая отечественная война (1941-1945)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Жители Сталинграда, ставшие свидетелями преступлений немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной Войны, рассказали в суде Волгоградской области, как нацисты бомбили город, а мирным жителям приходилось прятаться и жить в оврагах. Ранее прокуратура потребовала признать геноцидом советского народа действия нацистов на территории нынешней Волгоградской области во время Великой Отечественной войны. Материалы, содержащие сведения о преступлениях нацистов в отношении порядка 360 тысяч мирных жителей, поступили в Волгоградский областной суд. Во вторник суд приступил к слушанию дела по существу. Трансляция заседания организована в соцсети в рамках проекта "Без срока давности". По словам свидетеля Розы Вишневецкой, в 1942 году, когда началась бомбежка города, она была еще ребенком, но помнит события того времени. "Все вокруг горело, самолеты тучами летали, Волга горела, а люди падали... Мы рыли ямы, чтобы спрятаться поглубже и перебегали от одной ямы к другой. Вокруг люди убитые лежали", - рассказала она в суде, добавив, что немцы ходили по домам и отбирали у людей буквально все - вещи, еду, домашних животных. Осенью ее вместе с семьей погрузили на открытые платформы и вывезли, как позже оказалось, в Белую Калитву, где поселили в бывших курятниках. "По ночам было холодно. Мама нас клала на грудь, а сама спала на земляном полу… Потом брат заболел, мама пошла попросить у немцев воды, а он начал ее палкой бить по спине", - сказала Вишневецкая. Другая свидетель, Галина Лужкова, в свою очередь, рассказала, что когда пришли немцы, они выгнали ее с семьей из дома и сделали там штаб. "Мы жили в овраге. Там были большие пещеры выкопаны, мы там и жили", - рассказала она. Позже ее с семьей также вывезли в Белую Калитву, где поселили в бывшем птичнике. Суд в Волгоградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже пятнадцатым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.
https://ria.ru/20230622/pamyat-1879819654.html
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волгоградская область
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волгоградская область, сталинград, великая отечественная война (1941-1945)
Волгоградская область, Сталинград, Великая Отечественная война (1941-1945)
Свидетели рассказали в суде о преступлениях нацистов под Сталинградом

Жители Сталинграда в суде рассказали, как немецко-фашистские захватчики бомбили город

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин | Перейти в медиабанкРазрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде
Разрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
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Разрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Жители Сталинграда, ставшие свидетелями преступлений немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной Войны, рассказали в суде Волгоградской области, как нацисты бомбили город, а мирным жителям приходилось прятаться и жить в оврагах.
Ранее прокуратура потребовала признать геноцидом советского народа действия нацистов на территории нынешней Волгоградской области во время Великой Отечественной войны. Материалы, содержащие сведения о преступлениях нацистов в отношении порядка 360 тысяч мирных жителей, поступили в Волгоградский областной суд. Во вторник суд приступил к слушанию дела по существу. Трансляция заседания организована в соцсети в рамках проекта "Без срока давности".
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На границе с Литвой активисты раздавали брошюры о преступлениях нацистов
22 июня, 15:44
По словам свидетеля Розы Вишневецкой, в 1942 году, когда началась бомбежка города, она была еще ребенком, но помнит события того времени.
«
"Все вокруг горело, самолеты тучами летали, Волга горела, а люди падали... Мы рыли ямы, чтобы спрятаться поглубже и перебегали от одной ямы к другой. Вокруг люди убитые лежали", - рассказала она в суде, добавив, что немцы ходили по домам и отбирали у людей буквально все - вещи, еду, домашних животных.
Осенью ее вместе с семьей погрузили на открытые платформы и вывезли, как позже оказалось, в Белую Калитву, где поселили в бывших курятниках.
«
"По ночам было холодно. Мама нас клала на грудь, а сама спала на земляном полу… Потом брат заболел, мама пошла попросить у немцев воды, а он начал ее палкой бить по спине", - сказала Вишневецкая.
Другая свидетель, Галина Лужкова, в свою очередь, рассказала, что когда пришли немцы, они выгнали ее с семьей из дома и сделали там штаб. "Мы жили в овраге. Там были большие пещеры выкопаны, мы там и жили", - рассказала она. Позже ее с семьей также вывезли в Белую Калитву, где поселили в бывшем птичнике.
Суд в Волгоградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже пятнадцатым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.
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Волгоградская областьСталинградВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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