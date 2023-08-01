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В Польше поставили на место "порыкивающего" на Варшаву Зеленского
В Польше поставили на место "порыкивающего" на Варшаву Зеленского - РИА Новости, 01.08.2023
В Польше поставили на место "порыкивающего" на Варшаву Зеленского
Украина хочет, чтобы Польша пожертвовала своими сельхозугодьями ради нее, заявил бывший министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановский в интервью... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:07
2023-08-01T16:07
2023-08-01T18:19
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еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украина хочет, чтобы Польша пожертвовала своими сельхозугодьями ради нее, заявил бывший министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановский в интервью Fronda."Я очень разочарован изменением риторики украинских политиков во главе с президентом Владимиром Зеленским, которые начинают порыкивать на Польшу за то, что она пытается защитить свои интересы. Мы оказали Украине огромную помощь — возможно, даже большую, чем могли себе позволить", — сказал он.По мнению экс-министра, киевские власти пытаются "нажиться на своей трагедии", чтобы закрепиться на сельскохозяйственном рынке ЕС на особых условиях."Польские фермеры, у которых есть проблемы с собственной продукцией по причинам, вызванными дерегулированием рынка, начинают беспокоиться о своем экономическом положении — и меняют подход к украинцам. <…> Начинают задумываться: а есть ли вообще смысл помогать Украине, которая, видимо, ожидает, что мы пожертвуем собственным сельским хозяйством", — пояснил Ардановский.В конце марта премьер-министры нескольких стран Евросоюза обратились к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен с просьбой урегулировать кризис, вызванный значительным увеличением поставок украинского зерна на рынки членов сообщества. Согласно последовавшему решению, до 15 сентября действует запрет на ввоз продукции в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Он не распространяется на транзит.
https://ria.ru/20230801/posol-1887610637.html
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в мире, польша, украина, киев, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, венгрия
В мире, Польша, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Венгрия
В Польше поставили на место "порыкивающего" на Варшаву Зеленского
Экс-глава Минсельхоза Польши Ардановский осудил Зеленского за порыкивания на Варшаву