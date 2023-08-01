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В Польше поставили на место "порыкивающего" на Варшаву Зеленского - РИА Новости, 01.08.2023
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16:07 01.08.2023 (обновлено: 18:19 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/polsha-1887632224.html
В Польше поставили на место "порыкивающего" на Варшаву Зеленского
В Польше поставили на место "порыкивающего" на Варшаву Зеленского - РИА Новости, 01.08.2023
В Польше поставили на место "порыкивающего" на Варшаву Зеленского
Украина хочет, чтобы Польша пожертвовала своими сельхозугодьями ради нее, заявил бывший министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановский в интервью... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:07
2023-08-01T18:19
в мире
польша
украина
киев
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украина хочет, чтобы Польша пожертвовала своими сельхозугодьями ради нее, заявил бывший министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановский в интервью Fronda."Я очень разочарован изменением риторики украинских политиков во главе с президентом Владимиром Зеленским, которые начинают порыкивать на Польшу за то, что она пытается защитить свои интересы. Мы оказали Украине огромную помощь — возможно, даже большую, чем могли себе позволить", — сказал он.По мнению экс-министра, киевские власти пытаются "нажиться на своей трагедии", чтобы закрепиться на сельскохозяйственном рынке ЕС на особых условиях."Польские фермеры, у которых есть проблемы с собственной продукцией по причинам, вызванными дерегулированием рынка, начинают беспокоиться о своем экономическом положении — и меняют подход к украинцам. &lt;…&gt; Начинают задумываться: а есть ли вообще смысл помогать Украине, которая, видимо, ожидает, что мы пожертвуем собственным сельским хозяйством", — пояснил Ардановский.В конце марта премьер-министры нескольких стран Евросоюза обратились к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен с просьбой урегулировать кризис, вызванный значительным увеличением поставок украинского зерна на рынки членов сообщества. Согласно последовавшему решению, до 15 сентября действует запрет на ввоз продукции в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Он не распространяется на транзит.
https://ria.ru/20230801/posol-1887610637.html
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в мире, польша, украина, киев, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, венгрия
В мире, Польша, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Венгрия
В Польше поставили на место "порыкивающего" на Варшаву Зеленского

Экс-глава Минсельхоза Польши Ардановский осудил Зеленского за порыкивания на Варшаву

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украина хочет, чтобы Польша пожертвовала своими сельхозугодьями ради нее, заявил бывший министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановский в интервью Fronda.
"Я очень разочарован изменением риторики украинских политиков во главе с президентом Владимиром Зеленским, которые начинают порыкивать на Польшу за то, что она пытается защитить свои интересы. Мы оказали Украине огромную помощь — возможно, даже большую, чем могли себе позволить", — сказал он.
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По мнению экс-министра, киевские власти пытаются "нажиться на своей трагедии", чтобы закрепиться на сельскохозяйственном рынке ЕС на особых условиях.
"Польские фермеры, у которых есть проблемы с собственной продукцией по причинам, вызванными дерегулированием рынка, начинают беспокоиться о своем экономическом положении — и меняют подход к украинцам. <…> Начинают задумываться: а есть ли вообще смысл помогать Украине, которая, видимо, ожидает, что мы пожертвуем собственным сельским хозяйством", — пояснил Ардановский.
В конце марта премьер-министры нескольких стран Евросоюза обратились к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен с просьбой урегулировать кризис, вызванный значительным увеличением поставок украинского зерна на рынки членов сообщества. Согласно последовавшему решению, до 15 сентября действует запрет на ввоз продукции в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Он не распространяется на транзит.
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