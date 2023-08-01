https://ria.ru/20230801/polsha-1887632224.html

В Польше поставили на место "порыкивающего" на Варшаву Зеленского

В Польше поставили на место "порыкивающего" на Варшаву Зеленского - РИА Новости, 01.08.2023

В Польше поставили на место "порыкивающего" на Варшаву Зеленского

Украина хочет, чтобы Польша пожертвовала своими сельхозугодьями ради нее, заявил бывший министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановский в интервью... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:07

2023-08-01T16:07

2023-08-01T18:19

в мире

польша

украина

киев

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:939:2048:2091_1920x0_80_0_0_2f0de22d2d6edc71790dfdf5e3c56829.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украина хочет, чтобы Польша пожертвовала своими сельхозугодьями ради нее, заявил бывший министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановский в интервью Fronda."Я очень разочарован изменением риторики украинских политиков во главе с президентом Владимиром Зеленским, которые начинают порыкивать на Польшу за то, что она пытается защитить свои интересы. Мы оказали Украине огромную помощь — возможно, даже большую, чем могли себе позволить", — сказал он.По мнению экс-министра, киевские власти пытаются "нажиться на своей трагедии", чтобы закрепиться на сельскохозяйственном рынке ЕС на особых условиях."Польские фермеры, у которых есть проблемы с собственной продукцией по причинам, вызванными дерегулированием рынка, начинают беспокоиться о своем экономическом положении — и меняют подход к украинцам. <…> Начинают задумываться: а есть ли вообще смысл помогать Украине, которая, видимо, ожидает, что мы пожертвуем собственным сельским хозяйством", — пояснил Ардановский.В конце марта премьер-министры нескольких стран Евросоюза обратились к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен с просьбой урегулировать кризис, вызванный значительным увеличением поставок украинского зерна на рынки членов сообщества. Согласно последовавшему решению, до 15 сентября действует запрет на ввоз продукции в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Он не распространяется на транзит.

https://ria.ru/20230801/posol-1887610637.html

https://ria.ru/20230730/skandal-1887140435.html

польша

украина

киев

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, киев, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, венгрия