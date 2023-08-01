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ДК из Тверской области победил в инклюзивном проекте фонда культуры
ДК из Тверской области победил в инклюзивном проекте фонда культуры - РИА Новости, 01.08.2023
ДК из Тверской области победил в инклюзивном проекте фонда культуры
Тверской областной дворец культуры "Пролетарка" стал участником проекта "Мастерская по инклюзии. Культура 2.0" Российского фонда культуры, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:36
2023-08-01T13:36
2023-08-01T20:19
культура
российский фонд культуры
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новости культуры
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Тверской областной дворец культуры "Пролетарка" стал участником проекта "Мастерская по инклюзии. Культура 2.0" Российского фонда культуры, сообщает пресс-служба организации. Конкурсный отбор проходил в течение июня. В нем участвовали государственные и муниципальные музеи, музеи-заповедники, библиотеки, дома культуры и культурные центры, всего 31 учреждение со всей России."Творческая реабилитация человека с ОВЗ способствует социализации, осознанию своего внутреннего "я", восстановлению и расширению внутреннего мира человека, становится средством формирования толерантного отношения к людям с особенностями здоровья", — считают в ДК "Пролетарка".Победителя выбирали представители дирекции Санкт-Петербургского международного культурного форума, Государственного Дарвиновского музея, Музея русского импрессионизма, Российского фонда культуры и других культурных организаций. На проекте "Мастерская по инклюзии. Культура 2.0" обучают взаимодействию с посетителями с инвалидностью, помогают внедрять инклюзивные программы и создавать безбарьерную среду для людей с разными формами инвалидности. ДК "Пролетарка" также получит грант в два миллиона рублей для реализации полученных знаний на практике. Соорганизатором проекта выступает Санкт-Петербургский международный культурный форум.Ранее Российский фонд культуры запустил стриминговый сервис Leo Classics. Он дает доступ зрителями со всего мира к просмотру богатой видео-коллекции классической музыки, театральных постановок и выставок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский фонд культуры, россия, культура, новости культуры, тверская область
Культура, Российский фонд культуры, Россия, Культура, Новости культуры, Тверская область
ДК из Тверской области победил в инклюзивном проекте фонда культуры
ДК "Пролетарка" отобрали в проект "Мастерская по инклюзии. Культура 2.0" фонда культуры
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Тверской областной дворец культуры "Пролетарка" стал участником проекта "Мастерская по инклюзии. Культура 2.0" Российского фонда культуры, сообщает пресс-служба организации.
Конкурсный отбор проходил в течение июня. В нем участвовали государственные и муниципальные музеи, музеи-заповедники, библиотеки, дома культуры и культурные центры, всего 31 учреждение со всей России
.
«
"Творческая реабилитация человека с ОВЗ способствует социализации, осознанию своего внутреннего "я", восстановлению и расширению внутреннего мира человека, становится средством формирования толерантного отношения к людям с особенностями здоровья", — считают в ДК "Пролетарка".
Победителя выбирали представители дирекции Санкт-Петербургского международного культурного форума, Государственного Дарвиновского музея, Музея русского импрессионизма, Российского фонда культуры и других культурных организаций.
На проекте "Мастерская по инклюзии. Культура 2.0" обучают взаимодействию с посетителями с инвалидностью, помогают внедрять инклюзивные программы и создавать безбарьерную среду для людей с разными формами инвалидности. ДК "Пролетарка" также получит грант в два миллиона рублей для реализации полученных знаний на практике. Соорганизатором проекта выступает Санкт-Петербургский международный культурный форум.
Ранее Российский фонд культуры запустил
стриминговый сервис Leo Classics. Он дает доступ зрителями со всего мира к просмотру богатой видео-коллекции классической музыки, театральных постановок и выставок.
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