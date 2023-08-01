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ДК из Тверской области победил в инклюзивном проекте фонда культуры

ДК из Тверской области победил в инклюзивном проекте фонда культуры - РИА Новости, 01.08.2023

ДК из Тверской области победил в инклюзивном проекте фонда культуры

Тверской областной дворец культуры "Пролетарка" стал участником проекта "Мастерская по инклюзии. Культура 2.0" Российского фонда культуры, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:36

2023-08-01T13:36

2023-08-01T20:19

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новости культуры

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Тверской областной дворец культуры "Пролетарка" стал участником проекта "Мастерская по инклюзии. Культура 2.0" Российского фонда культуры, сообщает пресс-служба организации. Конкурсный отбор проходил в течение июня. В нем участвовали государственные и муниципальные музеи, музеи-заповедники, библиотеки, дома культуры и культурные центры, всего 31 учреждение со всей России."Творческая реабилитация человека с ОВЗ способствует социализации, осознанию своего внутреннего "я", восстановлению и расширению внутреннего мира человека, становится средством формирования толерантного отношения к людям с особенностями здоровья", — считают в ДК "Пролетарка".Победителя выбирали представители дирекции Санкт-Петербургского международного культурного форума, Государственного Дарвиновского музея, Музея русского импрессионизма, Российского фонда культуры и других культурных организаций. На проекте "Мастерская по инклюзии. Культура 2.0" обучают взаимодействию с посетителями с инвалидностью, помогают внедрять инклюзивные программы и создавать безбарьерную среду для людей с разными формами инвалидности. ДК "Пролетарка" также получит грант в два миллиона рублей для реализации полученных знаний на практике. Соорганизатором проекта выступает Санкт-Петербургский международный культурный форум.Ранее Российский фонд культуры запустил стриминговый сервис Leo Classics. Он дает доступ зрителями со всего мира к просмотру богатой видео-коллекции классической музыки, театральных постановок и выставок.

https://ria.ru/20230714/galereya-1884154084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский фонд культуры, россия, культура, новости культуры, тверская область