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ДК из Тверской области победил в инклюзивном проекте фонда культуры - РИА Новости, 01.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:36 01.08.2023 (обновлено: 20:19 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/pobeditel-1887585542.html
ДК из Тверской области победил в инклюзивном проекте фонда культуры
ДК из Тверской области победил в инклюзивном проекте фонда культуры - РИА Новости, 01.08.2023
ДК из Тверской области победил в инклюзивном проекте фонда культуры
Тверской областной дворец культуры "Пролетарка" стал участником проекта "Мастерская по инклюзии. Культура 2.0" Российского фонда культуры, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:36
2023-08-01T20:19
культура
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культура
новости культуры
тверская область
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Тверской областной дворец культуры "Пролетарка" стал участником проекта "Мастерская по инклюзии. Культура 2.0" Российского фонда культуры, сообщает пресс-служба организации. Конкурсный отбор проходил в течение июня. В нем участвовали государственные и муниципальные музеи, музеи-заповедники, библиотеки, дома культуры и культурные центры, всего 31 учреждение со всей России.&quot;Творческая реабилитация человека с ОВЗ способствует социализации, осознанию своего внутреннего &quot;я&quot;, восстановлению и расширению внутреннего мира человека, становится средством формирования толерантного отношения к людям с особенностями здоровья&quot;, — считают в ДК &quot;Пролетарка&quot;.Победителя выбирали представители дирекции Санкт-Петербургского международного культурного форума, Государственного Дарвиновского музея, Музея русского импрессионизма, Российского фонда культуры и других культурных организаций. На проекте "Мастерская по инклюзии. Культура 2.0" обучают взаимодействию с посетителями с инвалидностью, помогают внедрять инклюзивные программы и создавать безбарьерную среду для людей с разными формами инвалидности. ДК "Пролетарка" также получит грант в два миллиона рублей для реализации полученных знаний на практике. Соорганизатором проекта выступает Санкт-Петербургский международный культурный форум.Ранее Российский фонд культуры запустил стриминговый сервис Leo Classics. Он дает доступ зрителями со всего мира к просмотру богатой видео-коллекции классической музыки, театральных постановок и выставок.
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российский фонд культуры, россия, культура, новости культуры, тверская область
Культура, Российский фонд культуры, Россия, Культура, Новости культуры, Тверская область
ДК из Тверской области победил в инклюзивном проекте фонда культуры

ДК "Пролетарка" отобрали в проект "Мастерская по инклюзии. Культура 2.0" фонда культуры

© Фото : Министерство культуры Тверской областиТверской областной дворец культуры "Пролетарка" стал участником проекта "Мастерская по инклюзии. Культура 2.0" Российского фонда культуры
Тверской областной дворец культуры Пролетарка стал участником проекта Мастерская по инклюзии. Культура 2.0 Российского фонда культуры - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Министерство культуры Тверской области
Тверской областной дворец культуры "Пролетарка" стал участником проекта "Мастерская по инклюзии. Культура 2.0" Российского фонда культуры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Тверской областной дворец культуры "Пролетарка" стал участником проекта "Мастерская по инклюзии. Культура 2.0" Российского фонда культуры, сообщает пресс-служба организации.
Конкурсный отбор проходил в течение июня. В нем участвовали государственные и муниципальные музеи, музеи-заповедники, библиотеки, дома культуры и культурные центры, всего 31 учреждение со всей России.
«

"Творческая реабилитация человека с ОВЗ способствует социализации, осознанию своего внутреннего "я", восстановлению и расширению внутреннего мира человека, становится средством формирования толерантного отношения к людям с особенностями здоровья", — считают в ДК "Пролетарка".

Победителя выбирали представители дирекции Санкт-Петербургского международного культурного форума, Государственного Дарвиновского музея, Музея русского импрессионизма, Российского фонда культуры и других культурных организаций.
На проекте "Мастерская по инклюзии. Культура 2.0" обучают взаимодействию с посетителями с инвалидностью, помогают внедрять инклюзивные программы и создавать безбарьерную среду для людей с разными формами инвалидности. ДК "Пролетарка" также получит грант в два миллиона рублей для реализации полученных знаний на практике. Соорганизатором проекта выступает Санкт-Петербургский международный культурный форум.
Ранее Российский фонд культуры запустил стриминговый сервис Leo Classics. Он дает доступ зрителями со всего мира к просмотру богатой видео-коллекции классической музыки, театральных постановок и выставок.
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