https://ria.ru/20230630/servis-1881402565.html
Российский фонд культуры запускает стриминговый сервис Leo Classics
Российский фонд культуры запускает стриминговый сервис Leo Classics - РИА Новости, 30.06.2023
Российский фонд культуры запускает стриминговый сервис Leo Classics
Российский фонд культуры запускает стриминговую платформу Leo Classics, на которой будут доступны концерты классической музыки, театральные постановки,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:47
2023-06-30T11:47
2023-06-30T13:52
культура
российский фонд культуры
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский фонд культуры запускает стриминговую платформу Leo Classics, на которой будут доступны концерты классической музыки, театральные постановки, выставки, сообщили в пресс-службе фонда. "Российский фонд культуры на протяжении 36 лет следует своей миссии возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия. Новый проект Leo Classics поможет консолидировать огромный видео архив фонда культуры, дать доступ зрителями со всего мира к просмотру богатой видео-коллекции", - подчеркнула гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина. Она добавила, что сервис станет новой современной онлайн-площадкой для размещения видеозаписей учреждений культуры страны. На онлайн-платформе будут представлены следующие рубрики: "Музыка", "Кино", "Литература", "Театр", "Танец", "История", "Музей", "Дети", "Леотуб". Сейчас зрителю доступны более 200 часов видео-контента с высоким качеством разрешения, пространством виртуальных экспозиций, в числе которых "Усадьба Морозовой", "Петергоф", "Музей Фаберже", десятки коллекций классической музыки, театральных постановок, выставки изобразительного искусства и многое другое.
https://ria.ru/20220826/vk-1812295080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский фонд культуры
Культура, Российский фонд культуры
Российский фонд культуры запускает стриминговый сервис Leo Classics
В России запускают стриминговый сервис Leo Classics с концертами классической музыки
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский фонд культуры запускает стриминговую платформу Leo Classics, на которой будут доступны концерты классической музыки, театральные постановки, выставки, сообщили в пресс-службе фонда.
"Российский фонд культуры на протяжении 36 лет следует своей миссии возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия. Новый проект Leo Classics поможет консолидировать огромный видео архив фонда культуры, дать доступ зрителями со всего мира к просмотру богатой видео-коллекции", - подчеркнула гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина.
Она добавила, что сервис станет новой современной онлайн-площадкой для размещения видеозаписей учреждений культуры страны.
На онлайн-платформе будут представлены следующие рубрики: "Музыка", "Кино", "Литература", "Театр", "Танец", "История", "Музей", "Дети", "Леотуб". Сейчас зрителю доступны более 200 часов видео-контента с высоким качеством разрешения, пространством виртуальных экспозиций, в числе которых "Усадьба Морозовой", "Петергоф", "Музей Фаберже", десятки коллекций классической музыки, театральных постановок, выставки изобразительного искусства и многое другое.
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