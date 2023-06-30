https://ria.ru/20230630/servis-1881402565.html

Российский фонд культуры запускает стриминговый сервис Leo Classics

Российский фонд культуры запускает стриминговый сервис Leo Classics - РИА Новости, 30.06.2023

Российский фонд культуры запускает стриминговый сервис Leo Classics

Российский фонд культуры запускает стриминговую платформу Leo Classics, на которой будут доступны концерты классической музыки, театральные постановки,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:47

2023-06-30T11:47

2023-06-30T13:52

культура

российский фонд культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800170090_0:205:3078:1936_1920x0_80_0_0_e93ead887448e2f7cf09830e9c5d5967.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский фонд культуры запускает стриминговую платформу Leo Classics, на которой будут доступны концерты классической музыки, театральные постановки, выставки, сообщили в пресс-службе фонда. "Российский фонд культуры на протяжении 36 лет следует своей миссии возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия. Новый проект Leo Classics поможет консолидировать огромный видео архив фонда культуры, дать доступ зрителями со всего мира к просмотру богатой видео-коллекции", - подчеркнула гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина. Она добавила, что сервис станет новой современной онлайн-площадкой для размещения видеозаписей учреждений культуры страны. На онлайн-платформе будут представлены следующие рубрики: "Музыка", "Кино", "Литература", "Театр", "Танец", "История", "Музей", "Дети", "Леотуб". Сейчас зрителю доступны более 200 часов видео-контента с высоким качеством разрешения, пространством виртуальных экспозиций, в числе которых "Усадьба Морозовой", "Петергоф", "Музей Фаберже", десятки коллекций классической музыки, театральных постановок, выставки изобразительного искусства и многое другое.

https://ria.ru/20220826/vk-1812295080.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

российский фонд культуры