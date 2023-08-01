https://ria.ru/20230801/plan-1887647120.html

"Они побеждают". Экс-советник ЦРУ раскрыл план удара США по России

"Они побеждают". Экс-советник ЦРУ раскрыл план удара США по России - РИА Новости, 01.08.2023

"Они побеждают". Экс-советник ЦРУ раскрыл план удара США по России

США хотят добиться перемирия на Украине, чтобы снова вооружить Киев и нанести удар по России, заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:55

2023-08-01T16:55

2023-08-01T17:12

политика

россия

украина

сша

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. США хотят добиться перемирия на Украине, чтобы снова вооружить Киев и нанести удар по России, заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real."Вашингтон хочет перемирия на Украине, чтобы прекратить боевые действия и закрепить линию соприкосновения. <…> Это даст им возможность отдохнуть и перевооружить ВСУ", — сказал эксперт.По его мнению, Россия не согласится на эти условия, поскольку уже уверенно побеждает на поле боя.Украинская армия начала 4 июня наступательные действия на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887634671.html

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политика, россия, украина, сша, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, нато