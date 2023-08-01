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"Они побеждают". Экс-советник ЦРУ раскрыл план удара США по России - РИА Новости, 01.08.2023
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16:55 01.08.2023 (обновлено: 17:12 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/plan-1887647120.html
"Они побеждают". Экс-советник ЦРУ раскрыл план удара США по России
"Они побеждают". Экс-советник ЦРУ раскрыл план удара США по России - РИА Новости, 01.08.2023
"Они побеждают". Экс-советник ЦРУ раскрыл план удара США по России
США хотят добиться перемирия на Украине, чтобы снова вооружить Киев и нанести удар по России, заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:55
2023-08-01T17:12
политика
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сша
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. США хотят добиться перемирия на Украине, чтобы снова вооружить Киев и нанести удар по России, заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real."Вашингтон хочет перемирия на Украине, чтобы прекратить боевые действия и закрепить линию соприкосновения. &lt;…&gt; Это даст им возможность отдохнуть и перевооружить ВСУ", — сказал эксперт.По его мнению, Россия не согласится на эти условия, поскольку уже уверенно побеждает на поле боя.Украинская армия начала 4 июня наступательные действия на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
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политика, россия, украина, сша, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, нато
Политика, Россия, Украина, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, НАТО
"Они побеждают". Экс-советник ЦРУ раскрыл план удара США по России

Экс-советник ЦРУ Рикардс: США хотят перемирия, чтобы снова вооружить ВСУ и начать войну

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. США хотят добиться перемирия на Украине, чтобы снова вооружить Киев и нанести удар по России, заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real.
«
"Вашингтон хочет перемирия на Украине, чтобы прекратить боевые действия и закрепить линию соприкосновения. <…> Это даст им возможность отдохнуть и перевооружить ВСУ", — сказал эксперт.
По его мнению, Россия не согласится на эти условия, поскольку уже уверенно побеждает на поле боя.
Украинская армия начала 4 июня наступательные действия на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
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ПолитикаРоссияУкраинаСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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