https://ria.ru/20230801/osteklenie-1887552890.html
В башне Федерация в "Москва-Сити" проводят работы по остеклению
В башне Федерация в "Москва-Сити" проводят работы по остеклению - РИА Новости, 01.08.2023
В башне Федерация в "Москва-Сити" проводят работы по остеклению
Работы по остеклению ведутся в Башне Федерация в "Москва-Сити", она расположена рядом с атакованными украинскими дронами башнями, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:06
2023-08-01T12:06
2023-08-01T12:07
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887518304_0:360:2999:2047_1920x0_80_0_0_58fd75095bb66abf13cc5e6e747feaa0.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Работы по остеклению ведутся в Башне Федерация в "Москва-Сити", она расположена рядом с атакованными украинскими дронами башнями, передает корреспондент РИА Новости. В Башне Федерация на нижних этажах замечены несколько поврежденных стекол - они не выбиты, но имеют выраженную паутинку трещин. Также рабочие заканчивают замену одного из оконных проемов. Башня Федерация соседствует с атакованной в воскресенье башней "Око II" и расположена недалеко от атакованной дважды IQ квартал. Утром 30 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате атаки украинскими дронами незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен "Москва-Сити". Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было.
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887518304_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_eccfc58641c2686c7a74b38d182df44f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, московская область (подмосковье)
Сергей Собянин, Москва, Московская область (Подмосковье)
В башне Федерация в "Москва-Сити" проводят работы по остеклению
В башне Федерация, соседней с атакованными в "Москва-Сити", проводят работы по остеклению