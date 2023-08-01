https://ria.ru/20230801/osteklenie-1887552890.html

В башне Федерация в "Москва-Сити" проводят работы по остеклению

В башне Федерация в "Москва-Сити" проводят работы по остеклению - РИА Новости, 01.08.2023

В башне Федерация в "Москва-Сити" проводят работы по остеклению

Работы по остеклению ведутся в Башне Федерация в "Москва-Сити", она расположена рядом с атакованными украинскими дронами башнями, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:06

2023-08-01T12:06

2023-08-01T12:07

сергей собянин

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Работы по остеклению ведутся в Башне Федерация в "Москва-Сити", она расположена рядом с атакованными украинскими дронами башнями, передает корреспондент РИА Новости. В Башне Федерация на нижних этажах замечены несколько поврежденных стекол - они не выбиты, но имеют выраженную паутинку трещин. Также рабочие заканчивают замену одного из оконных проемов. Башня Федерация соседствует с атакованной в воскресенье башней "Око II" и расположена недалеко от атакованной дважды IQ квартал. Утром 30 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате атаки украинскими дронами незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен "Москва-Сити". Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было.

москва

московская область (подмосковье)

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сергей собянин, москва, московская область (подмосковье)