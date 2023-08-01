ВС России захватили большое количество натовского оружия, сообщили в ЛНР
Марочко: ВС России при продвижении в ЛНР захватили большое количество натовского оружия
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях военнослужащие ВС РФ при продвижении обнаружили большое количество вооружения натовского образца и боеприпасов к нему, оно тщательно изучается, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В понедельник, 31 июля, Минобороны РФ сообщило о том, что российские военнослужащие группировки "Запад" продолжили наступление на купянском направлении в районе населенного пункта Куземовка и заняли более выгодные позиции, отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике украинских военных. Ранее агентство РИА Новости сообщало, что солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV-90 во время боя на краснолиманском направлении.
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"В ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию. Все, что досталось нашим военнослужащим в качестве трофеев, тщательно проверяется, изучается, документируется и отправляется на склады, где решением комиссии по ВВТ определяется его дальнейшая судьба", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".