Рейтинг@Mail.ru
ВС России захватили большое количество натовского оружия, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/oruzhie-1887513484.html
ВС России захватили большое количество натовского оружия, сообщили в ЛНР
ВС России захватили большое количество натовского оружия, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 01.08.2023
ВС России захватили большое количество натовского оружия, сообщили в ЛНР
На купянском и краснолиманском направлениях военнослужащие ВС РФ при продвижении обнаружили большое количество вооружения натовского образца и боеприпасов к... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T08:20
2023-08-01T08:20
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
нато
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810155017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3905b0a248d4a1ff35f56ce977ca4781.jpg
ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях военнослужащие ВС РФ при продвижении обнаружили большое количество вооружения натовского образца и боеприпасов к нему, оно тщательно изучается, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В понедельник, 31 июля, Минобороны РФ сообщило о том, что российские военнослужащие группировки "Запад" продолжили наступление на купянском направлении в районе населенного пункта Куземовка и заняли более выгодные позиции, отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике украинских военных. Ранее агентство РИА Новости сообщало, что солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV-90 во время боя на краснолиманском направлении. "В ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию. Все, что досталось нашим военнослужащим в качестве трофеев, тщательно проверяется, изучается, документируется и отправляется на склады, где решением комиссии по ВВТ определяется его дальнейшая судьба", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887377030.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810155017_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_1249b354b8496c72224d8d4ce49f81de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей марочко, луганская народная республика, нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, НАТО, Вооруженные силы РФ
ВС России захватили большое количество натовского оружия, сообщили в ЛНР

Марочко: ВС России при продвижении в ЛНР захватили большое количество натовского оружия

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях военнослужащие ВС РФ при продвижении обнаружили большое количество вооружения натовского образца и боеприпасов к нему, оно тщательно изучается, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В понедельник, 31 июля, Минобороны РФ сообщило о том, что российские военнослужащие группировки "Запад" продолжили наступление на купянском направлении в районе населенного пункта Куземовка и заняли более выгодные позиции, отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике украинских военных. Ранее агентство РИА Новости сообщало, что солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV-90 во время боя на краснолиманском направлении.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Российские военные заняли более выгодные позиции в районе Куземовки в ЛНР
Вчера, 15:23
«
"В ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию. Все, что досталось нашим военнослужащим в качестве трофеев, тщательно проверяется, изучается, документируется и отправляется на склады, где решением комиссии по ВВТ определяется его дальнейшая судьба", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаНАТОВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала