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ВС России захватили большое количество натовского оружия, сообщили в ЛНР

ВС России захватили большое количество натовского оружия, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 01.08.2023

ВС России захватили большое количество натовского оружия, сообщили в ЛНР

На купянском и краснолиманском направлениях военнослужащие ВС РФ при продвижении обнаружили большое количество вооружения натовского образца и боеприпасов к... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T08:20

2023-08-01T08:20

2023-08-01T08:20

специальная военная операция на украине

андрей марочко

луганская народная республика

нато

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях военнослужащие ВС РФ при продвижении обнаружили большое количество вооружения натовского образца и боеприпасов к нему, оно тщательно изучается, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В понедельник, 31 июля, Минобороны РФ сообщило о том, что российские военнослужащие группировки "Запад" продолжили наступление на купянском направлении в районе населенного пункта Куземовка и заняли более выгодные позиции, отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике украинских военных. Ранее агентство РИА Новости сообщало, что солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV-90 во время боя на краснолиманском направлении. "В ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию. Все, что досталось нашим военнослужащим в качестве трофеев, тщательно проверяется, изучается, документируется и отправляется на склады, где решением комиссии по ВВТ определяется его дальнейшая судьба", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887377030.html

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андрей марочко, луганская народная республика, нато, вооруженные силы рф