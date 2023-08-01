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ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 01.08.2023 (обновлено: 18:01 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/obstrel-1887650974.html
ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку натовскими снарядами
Украинские войска за 15 минут выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 17 снарядов, в Пантелеймоновке при обстреле ранены две местных жительницы и... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:18
2023-08-01T18:01
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
кировский район
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 17 снарядов, в Пантелеймоновке при обстреле ранены две местных жительницы и ребенок, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, в 16:30 ВСУ обстреляли Ясиноватский район. "Выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Тогда же еще три снаряда пришлось по Макеевке.В 16:45 украинские войска вели огонь сразу по трем направлениям: по Кировскому району Макеевки дважды выпустили по три снаряда, по Ясиноватскому району — тоже три, по Петровскому и Кировскому районам — четыре 155-миллиметровых снаряда.Немногим ранее под обстрел попала Пантелеймоновка. Там получили ранения две женщины и 13-летняя девочка.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
донецк
макеевка
кировский район
донецкая народная республика
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РИА Новости
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донецк, макеевка, кировский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Кировский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 снарядов по Донецку, Макеевке и Ясиноватой

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ
Дом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 17 снарядов, в Пантелеймоновке при обстреле ранены две местных жительницы и ребенок, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 16:30 ВСУ обстреляли Ясиноватский район.
"Выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Тогда же еще три снаряда пришлось по Макеевке.
Сгоревший автобус и выбитые стекла: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

ВСУ выпустили по Донецку более 30 различных снарядов, в том числе из РСЗО.

Люди кладут на носилки мужчину, раненного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

ВСУ выпустили по Донецку более 30 различных снарядов, в том числе из РСЗО.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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1 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Удары зафиксировали в Ворошиловском и Куйбышевском районах.

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Донецк находится под огнем с раннего утра 31 июля

Удары зафиксировали в Ворошиловском и Куйбышевском районах.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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2 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Загорелся автобус и две легковые машины.

Автобус, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Загорелся автобус и две легковые машины.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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3 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Есть попадание около Дворца бракосочетаний.

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

Есть попадание около Дворца бракосочетаний.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

В шаговой доступности находятся ТЦ, магазины и транспортные развязки.

Автомобиль, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

В шаговой доступности находятся ТЦ, магазины и транспортные развязки.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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5 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

По последним данным, при обстреле Донецка и Горловки погибли четыре человека.

Воронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

По последним данным, при обстреле Донецка и Горловки погибли четыре человека.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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6 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Десять человек пострадали.

Медицинский сотрудник оказывает помощь женщине, раненной в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Десять человек пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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7 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Им оказывают медицинскую помощь.

Автобус и автомобиль, сгоревшие в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Им оказывают медицинскую помощь.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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8 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Выбиты стекла в административных и жилых зданиях.

Пожарный у дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Выбиты стекла в административных и жилых зданиях.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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9 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Удар по Донецку, предварительно, нанесли с помощью HIMARS, сообщил мэр города Алексей Кулемзин

Автобус, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Удар по Донецку, предварительно, нанесли с помощью HIMARS, сообщил мэр города Алексей Кулемзин

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
10 из 10

ВСУ выпустили по Донецку более 30 различных снарядов, в том числе из РСЗО.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 10

Удары зафиксировали в Ворошиловском и Куйбышевском районах.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 10

Загорелся автобус и две легковые машины.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 10

Есть попадание около Дворца бракосочетаний.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 10

В шаговой доступности находятся ТЦ, магазины и транспортные развязки.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 10

По последним данным, при обстреле Донецка и Горловки погибли четыре человека.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 10

Десять человек пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
7 из 10

Им оказывают медицинскую помощь.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 10

Выбиты стекла в административных и жилых зданиях.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 10

Удар по Донецку, предварительно, нанесли с помощью HIMARS, сообщил мэр города Алексей Кулемзин

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
10 из 10
В 16:45 украинские войска вели огонь сразу по трем направлениям: по Кировскому району Макеевки дважды выпустили по три снаряда, по Ясиноватскому району — тоже три, по Петровскому и Кировскому районам — четыре 155-миллиметровых снаряда.
Немногим ранее под обстрел попала Пантелеймоновка. Там получили ранения две женщины и 13-летняя девочка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаКировский районСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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