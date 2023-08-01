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ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку натовскими снарядами
Украинские войска за 15 минут выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 17 снарядов, в Пантелеймоновке при обстреле ранены две местных жительницы и... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:18
2023-08-01T17:18
2023-08-01T18:01
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
кировский район
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 17 снарядов, в Пантелеймоновке при обстреле ранены две местных жительницы и ребенок, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, в 16:30 ВСУ обстреляли Ясиноватский район. "Выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Тогда же еще три снаряда пришлось по Макеевке.В 16:45 украинские войска вели огонь сразу по трем направлениям: по Кировскому району Макеевки дважды выпустили по три снаряда, по Ясиноватскому району — тоже три, по Петровскому и Кировскому районам — четыре 155-миллиметровых снаряда.Немногим ранее под обстрел попала Пантелеймоновка. Там получили ранения две женщины и 13-летняя девочка.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
донецк
макеевка
кировский район
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донецк, макеевка, кировский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Кировский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 снарядов по Донецку, Макеевке и Ясиноватой