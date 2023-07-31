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Сгоревший автобус и выбитые стекла: последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 31.07.2023
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13:39 31.07.2023 (обновлено: 15:41 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887342616.html
Сгоревший автобус и выбитые стекла: последствия обстрела Донецка
Сгоревший автобус и выбитые стекла: последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 31.07.2023
Сгоревший автобус и выбитые стекла: последствия обстрела Донецка
Донецк находится под огнем с самого утра. Последствия ударов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:39
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фото
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
горловка
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Донецк находится под огнем с самого утра. Последствия ударов — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Горловка, Алексей Кулемзин (Донецк)

Сгоревший автобус и выбитые стекла: последствия обстрела Донецка

Читать ria.ru в
Донецк находится под огнем с самого утра. Последствия ударов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

ВСУ выпустили по Донецку более 30 различных снарядов, в том числе из РСЗО.

Люди кладут на носилки мужчину, раненного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

ВСУ выпустили по Донецку более 30 различных снарядов, в том числе из РСЗО.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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1 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Удары зафиксировали в Ворошиловском и Куйбышевском районах.

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Донецк находится под огнем с раннего утра 31 июля

Удары зафиксировали в Ворошиловском и Куйбышевском районах.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Загорелся автобус и две легковые машины.

Автобус, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Загорелся автобус и две легковые машины.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Есть попадание около Дворца бракосочетаний.

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

Есть попадание около Дворца бракосочетаний.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

В шаговой доступности находятся ТЦ, магазины и транспортные развязки.

Автомобиль, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

В шаговой доступности находятся ТЦ, магазины и транспортные развязки.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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5 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

По последним данным, при обстреле Донецка и Горловки погибли четыре человека.

Воронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

По последним данным, при обстреле Донецка и Горловки погибли четыре человека.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Десять человек пострадали.

Медицинский сотрудник оказывает помощь женщине, раненной в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Десять человек пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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7 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Им оказывают медицинскую помощь.

Автобус и автомобиль, сгоревшие в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Им оказывают медицинскую помощь.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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8 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Выбиты стекла в административных и жилых зданиях.

Пожарный у дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Выбиты стекла в административных и жилых зданиях.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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9 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Удар по Донецку, предварительно, нанесли с помощью HIMARS, сообщил мэр города Алексей Кулемзин

Автобус, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Удар по Донецку, предварительно, нанесли с помощью HIMARS, сообщил мэр города Алексей Кулемзин

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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10 из 10
 
ФотоДонецкВооруженные силы УкраиныПроисшествияГорловкаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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