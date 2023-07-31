Сгоревший автобус и выбитые стекла: последствия обстрела Донецка

ВСУ выпустили по Донецку более 30 различных снарядов, в том числе из РСЗО.
ВСУ выпустили по Донецку более 30 различных снарядов, в том числе из РСЗО.
Удары зафиксировали в Ворошиловском и Куйбышевском районах.
Удары зафиксировали в Ворошиловском и Куйбышевском районах.
Загорелся автобус и две легковые машины.
Есть попадание около Дворца бракосочетаний.
В шаговой доступности находятся ТЦ, магазины и транспортные развязки.
В шаговой доступности находятся ТЦ, магазины и транспортные развязки.
По последним данным, при обстреле Донецка и Горловки погибли четыре человека.
По последним данным, при обстреле Донецка и Горловки погибли четыре человека.
Десять человек пострадали.
Им оказывают медицинскую помощь.
Выбиты стекла в административных и жилых зданиях.
Выбиты стекла в административных и жилых зданиях.
Удар по Донецку, предварительно, нанесли с помощью HIMARS, сообщил мэр города Алексей Кулемзин
Удар по Донецку, предварительно, нанесли с помощью HIMARS, сообщил мэр города Алексей Кулемзин