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Сгоревший автобус и выбитые стекла: последствия обстрела Донецка

Сгоревший автобус и выбитые стекла: последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 31.07.2023

Сгоревший автобус и выбитые стекла: последствия обстрела Донецка

Донецк находится под огнем с самого утра. Последствия ударов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:39

2023-07-31T13:39

2023-07-31T15:41

фото

донецк

вооруженные силы украины

происшествия

горловка

алексей кулемзин (донецк)

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Донецк находится под огнем с самого утра. Последствия ударов — в фотоленте Ria.ru.

донецк

горловка

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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