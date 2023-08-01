Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/obstrel-1887535959.html
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили восемнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Киевскому районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:57
2023-08-01T10:57
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg
ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Киевскому районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Отмечается, что в 8.00 по Киевскому и Петровскому районам Донецка было выпущено еще семь снарядов указанного калибра, в 10.15 обстреляли Кировский район Макеевки и Ясиноватский район семью аналогичными снарядами. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города, он также с 2014 года подвергался обстрелам со стороны Украины. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887465584.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50c5549ed02c147690620fc4d80ae322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 18 натовских снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Киевскому районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Сгоревший автобус и выбитые стекла: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

ВСУ выпустили по Донецку более 30 различных снарядов, в том числе из РСЗО.

Люди кладут на носилки мужчину, раненного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

ВСУ выпустили по Донецку более 30 различных снарядов, в том числе из РСЗО.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Удары зафиксировали в Ворошиловском и Куйбышевском районах.

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Донецк находится под огнем с раннего утра 31 июля

Удары зафиксировали в Ворошиловском и Куйбышевском районах.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Загорелся автобус и две легковые машины.

Автобус, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Загорелся автобус и две легковые машины.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Есть попадание около Дворца бракосочетаний.

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

Есть попадание около Дворца бракосочетаний.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

В шаговой доступности находятся ТЦ, магазины и транспортные развязки.

Автомобиль, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

В шаговой доступности находятся ТЦ, магазины и транспортные развязки.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

По последним данным, при обстреле Донецка и Горловки погибли четыре человека.

Воронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

По последним данным, при обстреле Донецка и Горловки погибли четыре человека.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Десять человек пострадали.

Медицинский сотрудник оказывает помощь женщине, раненной в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Десять человек пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Им оказывают медицинскую помощь.

Автобус и автомобиль, сгоревшие в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Им оказывают медицинскую помощь.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Выбиты стекла в административных и жилых зданиях.

Пожарный у дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Выбиты стекла в административных и жилых зданиях.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Удар по Донецку, предварительно, нанесли с помощью HIMARS, сообщил мэр города Алексей Кулемзин

Автобус, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Удар по Донецку, предварительно, нанесли с помощью HIMARS, сообщил мэр города Алексей Кулемзин

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
10 из 10

ВСУ выпустили по Донецку более 30 различных снарядов, в том числе из РСЗО.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 10

Удары зафиксировали в Ворошиловском и Куйбышевском районах.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 10

Загорелся автобус и две легковые машины.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 10

Есть попадание около Дворца бракосочетаний.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 10

В шаговой доступности находятся ТЦ, магазины и транспортные развязки.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 10

По последним данным, при обстреле Донецка и Горловки погибли четыре человека.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 10

Десять человек пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
7 из 10

Им оказывают медицинскую помощь.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 10

Выбиты стекла в административных и жилых зданиях.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 10

Удар по Донецку, предварительно, нанесли с помощью HIMARS, сообщил мэр города Алексей Кулемзин

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
10 из 10
Отмечается, что в 8.00 по Киевскому и Петровскому районам Донецка было выпущено еще семь снарядов указанного калибра, в 10.15 обстреляли Кировский район Макеевки и Ясиноватский район семью аналогичными снарядами.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города, он также с 2014 года подвергался обстрелам со стороны Украины.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Ремонт поврежденной высоковольтной опоры - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Курский поселок Краснооктябрьский обесточен после обстрела
31 июля, 19:48
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала