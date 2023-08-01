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ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили восемнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Киевскому районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:57
2023-08-01T10:57
2023-08-01T10:57
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Киевскому районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Отмечается, что в 8.00 по Киевскому и Петровскому районам Донецка было выпущено еще семь снарядов указанного калибра, в 10.15 обстреляли Кировский район Макеевки и Ясиноватский район семью аналогичными снарядами. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города, он также с 2014 года подвергался обстрелам со стороны Украины. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887465584.html
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 18 натовских снарядов по Донецку и Макеевке