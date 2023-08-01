В Петербурге прошли обыски в четырех хостелах с нелегалами
В Петербурге прошли обыски в четырех хостелах с нелегалами по делу о незаконной миграции
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Силовики нагрянули в четыре хостела с нелегалами в Санкт-Петербурге в рамках расследования дела о незаконной миграции, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Отмечается, что в Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). По данным следствия, местные жители, сотрудничая с группой иностранцев, за деньги организовали в Петербурге постановку на миграционный учет по подложным документам граждан зарубежных стран. В настоящее время к уголовной ответственности привлечены девять человек.
"Следователями СКР совместно с сотрудниками региональных управлений МВД, Росгвардии в рамках расследования данного уголовного дела на территории Красногвардейского района города проводятся обыски в четырех хостелах, где проживают мигранты, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В июле городской главк СК РФ сообщал, что, по данным следствия, депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования в Санкт-Петербурге "создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов о постановке на миграционный учет иностранных граждан", в итоге не менее 100 тысяч иностранцев были поставлены "на учет по месту пребывания в нежилых помещениях без их намерения фактически проживать там".
К уголовной ответственности было привлечено 11 лиц, в том числе бывший замначальника управления по вопросам миграции ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Дело расследуется по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Прошли обыски, в том числе и в управлении по вопросам миграции главка МВД, сообщали в СК.