https://ria.ru/20230801/nelegaly-1887542134.html

В Петербурге прошли обыски в четырех хостелах с нелегалами

В Петербурге прошли обыски в четырех хостелах с нелегалами - РИА Новости, 01.08.2023

В Петербурге прошли обыски в четырех хостелах с нелегалами

Силовики нагрянули в четыре хостела с нелегалами в Санкт-Петербурге в рамках расследования дела о незаконной миграции, сообщается в телеграм-канале СК РФ. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:24

2023-08-01T11:24

2023-08-01T11:24

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Силовики нагрянули в четыре хостела с нелегалами в Санкт-Петербурге в рамках расследования дела о незаконной миграции, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Отмечается, что в Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). По данным следствия, местные жители, сотрудничая с группой иностранцев, за деньги организовали в Петербурге постановку на миграционный учет по подложным документам граждан зарубежных стран. В настоящее время к уголовной ответственности привлечены девять человек. "Следователями СКР совместно с сотрудниками региональных управлений МВД, Росгвардии в рамках расследования данного уголовного дела на территории Красногвардейского района города проводятся обыски в четырех хостелах, где проживают мигранты, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. В июле городской главк СК РФ сообщал, что, по данным следствия, депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования в Санкт-Петербурге "создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов о постановке на миграционный учет иностранных граждан", в итоге не менее 100 тысяч иностранцев были поставлены "на учет по месту пребывания в нежилых помещениях без их намерения фактически проживать там". К уголовной ответственности было привлечено 11 лиц, в том числе бывший замначальника управления по вопросам миграции ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Дело расследуется по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Прошли обыски, в том числе и в управлении по вопросам миграции главка МВД, сообщали в СК.

https://ria.ru/20230124/migratsiya-1847048212.html

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)