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В Петербурге прошли обыски в четырех хостелах с нелегалами - РИА Новости, 01.08.2023
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11:24 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/nelegaly-1887542134.html
В Петербурге прошли обыски в четырех хостелах с нелегалами
В Петербурге прошли обыски в четырех хостелах с нелегалами - РИА Новости, 01.08.2023
В Петербурге прошли обыски в четырех хостелах с нелегалами
Силовики нагрянули в четыре хостела с нелегалами в Санкт-Петербурге в рамках расследования дела о незаконной миграции, сообщается в телеграм-канале СК РФ. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:24
2023-08-01T11:24
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Силовики нагрянули в четыре хостела с нелегалами в Санкт-Петербурге в рамках расследования дела о незаконной миграции, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Отмечается, что в Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). По данным следствия, местные жители, сотрудничая с группой иностранцев, за деньги организовали в Петербурге постановку на миграционный учет по подложным документам граждан зарубежных стран. В настоящее время к уголовной ответственности привлечены девять человек. "Следователями СКР совместно с сотрудниками региональных управлений МВД, Росгвардии в рамках расследования данного уголовного дела на территории Красногвардейского района города проводятся обыски в четырех хостелах, где проживают мигранты, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. В июле городской главк СК РФ сообщал, что, по данным следствия, депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования в Санкт-Петербурге "создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов о постановке на миграционный учет иностранных граждан", в итоге не менее 100 тысяч иностранцев были поставлены "на учет по месту пребывания в нежилых помещениях без их намерения фактически проживать там". К уголовной ответственности было привлечено 11 лиц, в том числе бывший замначальника управления по вопросам миграции ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Дело расследуется по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Прошли обыски, в том числе и в управлении по вопросам миграции главка МВД, сообщали в СК.
https://ria.ru/20230124/migratsiya-1847048212.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге прошли обыски в четырех хостелах с нелегалами

В Петербурге прошли обыски в четырех хостелах с нелегалами по делу о незаконной миграции

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Силовики нагрянули в четыре хостела с нелегалами в Санкт-Петербурге в рамках расследования дела о незаконной миграции, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Отмечается, что в Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). По данным следствия, местные жители, сотрудничая с группой иностранцев, за деньги организовали в Петербурге постановку на миграционный учет по подложным документам граждан зарубежных стран. В настоящее время к уголовной ответственности привлечены девять человек.
"Следователями СКР совместно с сотрудниками региональных управлений МВД, Росгвардии в рамках расследования данного уголовного дела на территории Красногвардейского района города проводятся обыски в четырех хостелах, где проживают мигранты, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В июле городской главк СК РФ сообщал, что, по данным следствия, депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования в Санкт-Петербурге "создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов о постановке на миграционный учет иностранных граждан", в итоге не менее 100 тысяч иностранцев были поставлены "на учет по месту пребывания в нежилых помещениях без их намерения фактически проживать там".
К уголовной ответственности было привлечено 11 лиц, в том числе бывший замначальника управления по вопросам миграции ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Дело расследуется по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Прошли обыски, в том числе и в управлении по вопросам миграции главка МВД, сообщали в СК.
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